«Химический препарат, не предназначенный для приема внутрь»: 7 трезвых вопросов к водке

Благодаря Менделееву 31 января считается днем рождения русской водки. Отличный повод для алкоголиков и большой вопрос для всех, кто хоть немного разбирается в алкоголе. Что такое «русская водка»? Кто заставил людей считать ее национальным (и даже народным) напитком? И уверены ли вы, что ее вообще можно пить?



Менделеев ни при чем?



Принято считать, что 31 января — день рождения русской водки. Якобы именно в этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев придумал классический 40-градусный напиток. Но к этому утверждению у исследователей много претензий. Во-первых, никакую водку Менделеев не изобретал — он лишь защитил докторскую «О соединении спирта с водой», где изучал взаимодействие этилового спирта с водой. Прямого отношения к производству водки у этой диссертации нет. Во-вторых, первый ГОСТ, согласно которому коктейль из спирта и воды стали называть водкой, появился в 1936 году.

