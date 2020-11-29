Крупнейшая томская сеть кофеен пришла в Новосибирск — место выбрано довольно странное

Заведение томской сети «Буланже» откроется на первом этаже офисного здания на Комсомольском проспекте, 24. В помещении уже вовсю ведется ремонт, над входом появилась вывеска.



Как сообщили в томском офисе сети, это будет собственное заведение (не франшиза). Кроме кофейни там разместится кондитерский цех.



«Буланже» — самая крупная в Томске сеть кофеен. По данным 2ГИС, у нее в этом городе пять заведений, на сайте компании есть информация о шести точках.. В начале своего развития сеть выглядела довольно близким аналогом новосибирской «Тревелерс кофе» — томская компания была даже клиентом «Тревелерс», покупая у нее кофе, сиропы и т.д.

