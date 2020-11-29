Крупнейшая томская сеть кофеен пришла в Новосибирск — место выбрано довольно странное

Заведение томской сети «Буланже» откроется на первом этаже офисного здания на Комсомольском проспекте, 24. В помещении уже вовсю ведется ремонт, над входом появилась вывеска.
Как сообщили в томском офисе сети, это будет собственное заведение (не франшиза). Кроме кофейни там разместится кондитерский цех.
«Буланже» — самая крупная в Томске сеть кофеен. По данным 2ГИС, у нее в этом городе пять заведений, на сайте компании есть информация о шести точках.. В начале своего развития сеть выглядела довольно близким аналогом новосибирской «Тревелерс кофе» — томская компания была даже клиентом «Тревелерс», покупая у нее кофе, сиропы и т.д.
Трудно назвать какие-то ее преимущества или особенности — это довольно стандартный формат кафе-кондитерской с довольно обширным списком блюд (от поке и салатов, до мусаки и бефстроганов) и десертов.
До этого здесь уже работало несколько заведений разного профиля, но долго не задержался никто. Несмотря на то, что в принципе это место расположено в центре города, улица имеет довольно слабый пешеходный трафик, клиентов сюда придется привлекать специально.
На сервисе «Зарплата.ру» есть семь вакансий «Буланже» в Новосибирске — от бариста и пекаря, до экспедитора и уборщицы. Повару и кондитеру, например, обещают зарплату от 27 до 33 тыс. рублей в месяц.
В пределах пяти минут ходьбы от первого новосибирского «Буланже» работает восемь кофеен и кондитерских, большинство из которых расположены более на виду.
Новосибирск уже в прошлом году подвергся настоящей атаке ресторанных компаний из соседних регионов. Это далеко не первая попытка рестораторов из Томска обосноваться в Новосибирске. Самого большого успеха достиг Владимир Бурковский (он, впрочем, в итоге в Новосибирск просто переехал — основной ресторанный бизнес его теперь здесь). В 2014 году здесь открылось кафе Pomidor, но оно проработало всего один год. В прошлом году в здании гостиницы Центральная заработал небольшой бар томской пивоварни Fun Craft.