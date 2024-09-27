«Нужна уверенность в завтрашнем дне»: новосибирцы — о том, почему женщины не торопятся рожать

Многие переживают, что у них нет высокого дохода и собственного жилья Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о том, почему женщины в современном обществе не торопятся рожать детей. Горожане бурно высказывают свои мнения на этот счёт, а мы собрали интересные комментарии, которые они оставили под публикацией.

Подавляющее большинство новосибирцев считают, что ситуация связана с экономическими проблемами.

— Может быть вместо подачек должны быть достойная оплата труда, возможность бесплатного образования и трудоустройства, уверенность в завтрашнем дне? — задается вопросом один из комментаторов.

— Нищенские детские пособия тут явно не в помощь, и то это на начальном этапе. Потом нужно на порядок больше, — уверен Гость.

— Призывы чиновников и попов бездумно рожать звучат, по меньшей мере, странно. Призывами рождаемость не повысишь, — считает другой Гость.

Есть и те, кто не согласны с предыдущими комментаторами. Некоторые видят проблему снижения рождаемости не в финансовых трудностях, а в инфантильности современной молодежи.

— Сегодня молодое поколение «инфантилы». У них мозги, как у 5-летних детей. Какие им дети, кого они воспитают? — негодует Гость.

— 20 лет назад люди в этом возрасте считали себя взрослыми и самостоятельными. Женились, рожали, снимали жилье, работали на нескольких работах. Не ждали манны небесной от государства, рассчитывали на себя. Они просто другого не видели и воспитаны были по-другому. Нынешнее поколение выросло в других условиях, избаловано современными возможностями, — уверен один из комментаторов.