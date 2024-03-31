«Мне казалось, что я древняя». 52-летняя россиянка поставила рекорд страны, родив детей с разницей в 34 года

Светлана стала во второй раз мамой, когда ей был 51 год Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











52-летняя Светлана Халимова из Краснодара попала в Книгу рекордов России как мама, которая родила детей с самой большой разницей в возрасте. Ее сыну сейчас 35 лет, а дочке чуть меньше года. Как оказалось, Светлана почти в одно время стала во второй раз мамой и впервые бабушкой. Журналисты 93.RU встретились с рекордсменкой и узнали, через что прошла женщина, которую врачи гнобили из-за беременности после 50.



Родила в 16 и не жалеет

Когда у Светланы появился первый ребенок, в 1988 году, ей было всего 16 лет. Женщина признается, что, с одной стороны, это была незапланированная беременность, с другой — юная Света понимала, что делает. Так она хотела сохранить отношения со своей первой любовью — 21-летним Андреем.



— И для него, и для меня это был первый раз. И я понимала, что удержать его у меня нет других шансов, кроме как родить ребенка. Он в самом расцвете сил, девчонки за ним бегают… В общем, мой расчет оказался верным, и я с первого раза забеременела и вышла замуж, — рассказывает Светлана.



Уже по прошествии лет женщина говорит, что не советовала бы девушкам рано рожать, сначала нужно, «чтобы мозги появились в голове».

Светлана в молодости со своим первенцем Сергеем Источник: предоставлено Светланой Халимовой











На тот момент Светлана жила в Красноярске, а после замужества переехала к мужу в тогда еще Свердловск. Там же родился Сережа. К сожалению, он так и не застал отца в более зрелом возрасте. За месяц до пятилетия мальчика отец Андрей разбился насмерть в аварии, попал под грузовик.



Долгое время Светлана думала о том, чтобы завести второго ребенка. Но никак не получалось. Даже хотела усыновить, но тогда ей предложили взять уже на воспитание 13–14 лет ребенка, а женщина мечтала о малыше. По словам Светланы, только чтобы встать в очередь за грудничком, ей сказали заплатить взятку 2 миллиона рублей. Тогда же она отказалась от этой идеи.



Источник: Городские порталы

Молодой муж и долгожданный второй ребенок

В 2011 году Светлана переехала в Краснодар. По профессии женщина финансист-бухгалтер, ее пригласили на работу в крайцентр, и она решила попробовать.



— В Краснодар я влюбилась. Купили сначала квартиру, затем дом. Мне нравится здесь жить, до этого я работала в Москве, но по экономическим условиям здесь лучше, практически всё есть, что нужно для жизни. Зарплата у меня была такая же, а расходов в Краснодаре меньше, — рассказывает мама двоих детей.



Здесь же она познакомилась со своим нынешним мужем Нуриддином, он младше Светланы на 21 год и даже младше ее сына Сергея. Но разницу в возрасте Светлана не ощущает. У Нуриддина своя точка по продаже шаурмы, сейчас он собирается открывать собственное кафе.

Светлану во всем поддерживает ее молодой муж Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Муж более зрелый по характеру, чем я, во мне еще живет какой-то бунтарь. А он у нас такой строгий, семейный, сильный. Сын с мужем ладят как друзья, иногда меня даже это обижает, когда они что-то между собой обсуждают и не делятся со мной, — смеясь делится женщина.



Уже в новом браке Светлана решила попробовать снова забеременеть, и у нее всё получилось. В апреле 2023 года родилась дочка Ясмин.



— Рождение дочери нас сильно сблизило. Мы стали настоящей семьей. Говорят, что мужчину ребенком не удержишь, да нет, ребенок для мужчины тоже много значит. Мне кажется, он ее даже любит больше, чем меня, — с небольшой обидой в голосе признается Светлана.

Папина дочка Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Стала бабушкой и мамой с разницей в неделю

Первый ребенок Светланы Сергей знал о планах мамы забеременеть, и единственное, о чем переживал, чтобы с мамой всё было в порядке.



— Он настолько был счастлив. Он приехал в роддом посмотреть, говорил: «Я не верю, да ладно, у меня есть сестра. Я по жизни один, а тут надо же!» И она даже чем-то на него похожа. Он воспринимал всё это на позитиве, — говорит Светлана.



Рекордсменка из Краснодара не скрывает, что решилась забеременеть после 50 отчасти еще и потому, что не было внуков. Сын в браке больше 10 лет, но детей так и не было. Но уже скоро Светлана стала бабушкой, причем у Ясмины с ее племянником разница всего неделя.



— Когда я забеременела, я отправила своей невестке фото с тремя положительными тестами, а уже через две недели она мне отправила такое же фото, но уже с результатами своих тестов, с текстом «Вам привет от меня». Вот такая судьба! — говорит наша собеседница.

Светлана вместе с сыном Сергеем. На руках женщины — ее новорожденная дочь, на руках мужчины — его сын и внук Светланы. Дети родились с разницей в неделю Источник: предоставлено Светланой Халимовой











Ясмина со своим племянником Михаилом уже познакомилась, но, как рассказывает Светлана, «тетя-бандитка» всё норовит задеть ровесника: то за волосы потягает, то в глаз залезет.



«Старородящая» не приговор

В медицинской терминологии уже после 25 лет женщин считают старородящими. Многие с опаской смотрят на позднюю беременность из-за возможных осложнений. Как говорит Светлана, бояться не стоит, главное — ориентироваться на свое собственное здоровье. Но всё равно нужна выдержка, чтобы справиться с хейтом общественности и некорректным поведением медиков.



Сейчас Светлана переосмыслила материнство Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Врачи меня гнобили, им казалось, что из-за возраста я должна обязательно сдавать какие-то новые анализы и тесты. Я легла в роддом раньше, чем это было нужно, хотя у меня всё было хорошо. Врачи давили, запугивали, что что-то случится. Но всё прошло хорошо, сильно поддерживал муж.



Светлана рожала около суток. Никаких серьезных осложнений у нее не было, только немного поднялась температура, из-за чего ей прописали антибиотики.



— Я всем советую, слушайте только себя, свои желания, здоровье. Еще я верю, что есть сила свыше, которая нас поддерживает и помогает нам. А кто там что говорит… Не надо никого слушать. Сейчас в мою сторону тоже поступает много негатива «зачем ей этот ребенок нужен», «кому останется он». Что за глупости? Ну, во-первых, я не позволю себе болеть, я буду заниматься своим здоровьем. Ради ребенка в первую очередь. Во-вторых, муж моложе меня, я уверена, что он, как обычно, если я что-то сломаю, меня не бросит и будет помогать, — уверена женщина.



Раньше детей растить было легче

Светлана — мама двух детей из разных поколений. Первенец Сергей родился в 1988 году, а дочка Ясмин — в 2023-м. Женщина говорит, что с первой беременностью она не ощущала тяжести материнства, помогали родственники, особенно свекровь.



По словам Светланы, в советские годы было куда проще заводить детей, чувствовалась поддержка государства, сейчас же приходится со многими проблемами разбираться самостоятельно.



У детей Светланы разница в возрасте 34 года 4 месяца 23 дня Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Раньше были бесплатные детские молочные кухни, врачи и медсестры приходили к нам домой. Была система помощи молодым мамам. Меня учили всему-всему: как пеленать, кормить, ухаживать. До родов все мамочки должны были пройти программу обучения, и всё это было бесплатно. Сейчас же на помощь приходят только интернет и подруги. Всё уже позабывалось… Такое ощущение, что ты один с ребенком и никому не нужен. Даже не всем врачам сейчас можно довериться. Я советую молодым мамам найти хороших специалистов. У нас, например, грамотный врач, но всё это платно, — рассказывает 52-летняя мама.



Готова побить свой же рекорд

Написать заявку в Книгу рекордов России Светлану уговорила подруга. Сначала недавно родившая женщина думала, что пройдет в номинацию как самая возрастная мама. Но, как оказалось, есть в России и те, кто родил после 60 лет, причем самостоятельно.



— Когда я была беременна, мне казалось, что я вообще чуть ли не «древняя». После я встретила много возрастных мам. Всё уже сложилось, всё исполнилось, уже есть время заниматься ребенком. Мне многие говорят отдать ребенка бабушке, договориться с няней, а я не хочу. Мне важно быть с ней рядом каждую минуту. Для меня сейчас материнство имеет больший вес, чем в мои 16 лет. Я любила своего ребенка, но мне не было это так интересно. Сейчас для меня дочка — самая главная работа в жизни, всё остальное у меня уже сложилось, — говорит женщина, играя с ребенком.

В апреле Ясмине исполнится год Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











После специалисты Книги рекордов России сами предложили Светлане податься в номинацию «наибольшая разница между детьми». Прошлый рекорд — 26 лет. У Светланы — 34 года 4 месяца и 23 дня. В этом году женщину официально признали рекордсменкой.



Сейчас Света с мужем шутит, что если здоровье позволит, то пойдут за сыном. Женщина говорит, что не боится родить еще раз и готова побить свой собственный рекорд по разнице в возрасте между детьми.

Мнение врача

Любовь Виноградова, кандидат медицинских наук, репродуктолог и акушер-гинеколог, рассказала 93.RU, что лучше всего рожать в возрасте 18–27 лет. В это время, по словам врача, женщина наиболее здорова, развита и беременность протекает легче, а вот в позднем возрасте есть большие риски как для здоровья будущей мамы, так и для самого ребенка из-за накопленных генетических факторов и сопутствующих возрастных заболеваний.



— Опасность беременности и родов после 40 и 50 лет, безусловно, имеется — это поздний репродуктивный возраст. Сама по себе беременность наступает с большими затруднениями и после 42–43 лет практически никогда не наступает без участия репродуктолога. После 50 всегда есть высокие риски по преждевременным родам, по задержке роста плода, по сахарному диабету и по осложнениям во второй половине беременности, когда может высоко подняться давление, вплоть до инсульта. А это может вызвать ранние роды, чтобы спасти женщину, что отразится на здоровье ребенка, — говорит Любовь Виноградова.



А что делать, если вы все же решились на ребенка в позднем возрасте?