Маша из сундука. Как живет девочка, которую родная мать 12 лет прятала от других людей

Любовь Михалицына была не замужем, вела закрытый образ жизни, работала дояркой на местной ферме. О том, что женщина родила, не догадывались ни коллеги, ни соседи. Вскрылось это только после смерти женщины. Пару дней она не появлялась на ферме, несколько других доярок пошли проведать Любовь — мало ли захворала, помощь нужна. Женщины были в шоке, когда в доме увидели бездыханную Любовь и грязную, почти не разговаривающую девочку.

