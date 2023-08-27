Маша из сундука. Как живет девочка, которую родная мать 12 лет прятала от других людей

Эта история в 1989 году потрясла небольшое село Александровское в Кировской области. Родная мать 12 лет держала дочь в сундуке.
Как удалось спасти Машу Михалицыну и как повзрослевшая девочка из сундука живет сейчас — смотрите в коротком видео чуть выше.
Любовь Михалицына была не замужем, вела закрытый образ жизни, работала дояркой на местной ферме. О том, что женщина родила, не догадывались ни коллеги, ни соседи. Вскрылось это только после смерти женщины. Пару дней она не появлялась на ферме, несколько других доярок пошли проведать Любовь — мало ли захворала, помощь нужна. Женщины были в шоке, когда в доме увидели бездыханную Любовь и грязную, почти не разговаривающую девочку.
Из-за тесного сундука, в котором мать запирала ребенка, мышцы у девочки атрофировались, ее рост был всего около 60 сантиметров. У ребенка даже не было имени — Машей ее назвали соцработники.
Сейчас Маше Михалицыной уже 46 лет. Интернат стал для нее настоящим домом, где у Марии наконец появились друзья. Ее научили пользоваться столовыми приборами, помогли социализироваться, но ее ноги и психика так и не восстановились. Маша передвигается на коляске, любит смотреть концерты и телевизор, особенно передачи про собак, а о том, что было в первые 12 лет ее жизни, она никому так и не рассказала.