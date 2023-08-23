Минздрав призвал женщин рожать до 25. Что об этом думают сами женщины?

— А если не успела до 25, то всё… Рожать нельзя, — иронизирует читательница портала NN.RU Екатерина. — Это вообще индивидуально, у меня есть коллега, которая первого родила в 43, прошло хорошо и ребенок здоровый.



— После 30 надо рожать, когда мозги есть, — твердо заявила читательница портала NGS55.RU Галия.



— Вообще в 14 лучше уж начинать, а то находятся в свои школы, наполучают образование и рожать не хотят, — иронизирует читатель портала 29.RU Сергей.

«Не нравится, рожайте сами»

Некоторые читательницы в комментариях остались недовольны самим фактом того, что им указывают, когда рожать.

