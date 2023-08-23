Минздрав призвал женщин рожать до 25. Что об этом думают сами женщины?

Власти который год твердят, что Россия находится на краю демографической ямы, и всё это время выдвигают самые разные идеи, чтобы начать двигаться в обратную от обрыва сторону. Предлагали платить женщинам за отказ от аборта, заполонить полки детских магазинов игрушками, пропагандирующими многодетные семьи. В конце концов, в июле этого года глава Минздрава назвал стремление женщин сперва обустроиться в жизни и только потом рожать «порочной практикой». На этом попытки государства достучаться до женщин не закончились. «Парламентская газета» задала главному неонатологу Минздрава Дмитрию Иванову простой вопрос: «Когда рожать?» На что получила четкий ответ: «Оптимально это сделать до 25 лет». Врач объяснил это тем, что все мы не молодеем и с возрастом у женщин «порой не получается зачать ребенка естественным способом». Мы решили спросить у наших дорогих читательниц, какой возраст они сами считают подходящим для родов, и вот какие ответы получили.
«Оставить женщин без профессии и образования»
Среди комментаторов оказалось много женщин, несогласных с мнением специалиста. Одни утверждают, что в 25 лет родители чаще всего никудышные, а родить можно спокойно и после этого возраста.
— Может, опечатка, и после 25 лет? Толку от родителей в столь молодом возрасте, — заявила читательница портала V1.RU Наташа Галицкая.
— А если не успела до 25, то всё… Рожать нельзя, — иронизирует читательница портала NN.RU Екатерина. — Это вообще индивидуально, у меня есть коллега, которая первого родила в 43, прошло хорошо и ребенок здоровый.
— После 30 надо рожать, когда мозги есть, — твердо заявила читательница портала NGS55.RU Галия.
— Вообще в 14 лучше уж начинать, а то находятся в свои школы, наполучают образование и рожать не хотят, — иронизирует читатель портала 29.RU Сергей.
«Не нравится, рожайте сами»
Некоторые читательницы в комментариях остались недовольны самим фактом того, что им указывают, когда рожать.
— А может быть, мужики уже перестанут указывать нам, когда рожать, во сколько и сколько? Это наши тела! Не нравится — рожайте сами! — заявила читательница портала V1.RU с ником Ulin.
— С каких пор мужчины стали решать, должна ли женщина рожать или не должна и когда? Если мужчина достоин, то женщина сама захочет от него детей, — написала читательница портала 45.RU Валентина.
— Честно, мне наплевать, когда надо женщине рожать. Если она вовсе не хочет рожать — тоже ок. Вымрем — ну и хер с ним, в конечном счете, природе всё равно, — считает Анастасия из Волгограда. — А функционеры всякие пусть по чужим писькам не шарят.
Читательница портала E1.RU Ната Козеева посоветовала начать пропаганду материнства с состояния больниц.
— Начните с больниц. Вы состояние их видели? И чем там кормят беременных? Один раз попадешь — больше не захочешь, — написала Ната Козеева.
Ее землячка Мария Никитина в подтверждение этих слов опубликовала фотографию помещения, похожего на больничную палату, и добавила: «От одного вида начинается депрессия».
«Правильно говорит»
Есть и читательницы, которые встали на сторону врача.
— Врачи советуют рожать до 25 лет, поскольку проблем со здоровьем матери и ребенка значительно меньше, чем в более позднем возрасте, — написала Ирина из Читы.
— Начнем с того, что женщина никому ничего не должна. А насчет возраста — это не мнение неонатолога, это природа так предусмотрела, — заявил читатель портала NGS.RU с лаконичным ником Ф. — С тридцати лет человеческий организм, как бы это ни было прискорбно, прекращает развитие и начинает постепенно увядать. Со всеми вытекающими последствиями.
— Правильно говорит. Быстрее восстановиться после родов и вообще проще по здоровью. И за ребенком вообще легче ухаживать, потому что еще молодая, много энергии, — считает читательница портала NN.RU под ником T S.
К дискуссии также присоединился мужчина, поддержав врача.
— Неонатолог дал оценку оптимальности деторождения с медицинской точки зрения. Всё, что выше этого возраста, плавно начинает обрастать возможными рисками как для плода, так и матери, — считает Михаил из Нижнего Новгорода. — Да, медицина шагнула вперед, и родить можно и в 40, и в 60, но вероятность последствий статистически выше после 25 — и это факт.
«Рожу, когда будет теплая финансовая подушка»
Не все комментаторы смотрели только на возраст. Например, читательница Вероника из Уфы рассказала, что самое главное — «желание и уверенность в завтрашнем дне», а остальное зависит от женщины: «Во сколько хочет, во столько пусть и рожает или не рожает вообще». Впрочем, насчет уверенности в завтрашнем дне у некоторых читательниц возникли сомнения.
— Я согласна с тем, что в идеальном мире для сохранения здоровья женщины и младенца нужно рожать до 25. Другой вопрос, что нет у нас такой возможности: образование только-только получила женщина, работы нет, жилья нет. О каких детях может идти речь? — задается вопросом Малика из Екатеринбурга.
— Чтобы рожать до 25, нужны условия благоприятные, а как можно рожать, когда у людей нет своего угла и денег даже для содержания самого себя, так как ты еще учишься? — заявила читательница портала 63.RU Алиса Сахнова.
— Сначала они создают все условия для того, чтобы женщина не хотела рожать, а потом заявляют, что она должна рожать. Ну камон. Себя бы вывезти, какой ребенок? Чтобы потом вырос эмоциональный инвалид? — заявила читательница портала E1.RU Ксения Гусельникова.
— Рожу, когда под жопой будет теплая финансовая подушка и своя квартира, — поделилась мнением ее землячка Светлана.
— У нас нет финансовых условий для рождения ребенка. И власти не торопятся их создавать. Ваш пресловутый материнский капитал — это капля в море. Если бы он покрывал большую часть ипотеки, например, это было бы уже что-то. А так полная фигня — 500–600 т. р., когда ипотека 4–5 миллионов. Так что вообще не в том направлении думаете, господа чиновники, — резюмирует Анна Романова из Екатеринбурга.
Еще один читатель из Екатеринбурга, под ником boozzа, сравнил требования к рождаемости и роженицам с повышением возраста призывников.
— Кто не родил до 25 — ловить и заставлять, ага, вручать повестку на роды, неявка — штраф