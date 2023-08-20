«Дочь плакала и просила выкопать маму». История отца, который один воспитывает трех девочек

Святославу Кулебякину 31 год, и он один воспитывает трех дочек. Его супруга Ирина внезапно умерла спустя несколько недель после рождения третьей малышки. Больше года назад Святослав был вынужден взять декрет на заводе, где работал сварщиком, и теперь справляется с бытом и девочками самостоятельно.
Наши коллеги из E1.RU побывали в гостях у семьи Кулебякиных — в городе Полевской Свердловской области. Святослав встретил их травяным чаем и штруделем, который сам испек. В уютной трехкомнатной квартире чисто, а у девочек заплетены ровные косички. Мужчина откровенно рассказал свою историю и поделился, как семья справилась с утратой и каково ему одному воспитывать трех дочерей. Его рассказ смотрите в коротком видео чуть выше.
Святослав отмечает, что его история любви банальна и проста. Они с Ириной начали встречаться, через четыре года поженились, еще через год родилась первая дочь, взяли ипотеку, работали, вместе преодолевали трудности.
— Третья беременность проходила нормально, без патологий. По медицинским показаниям рекомендовали кесарево сечение. После родов пошло осложнение — кровь из матки полностью не вышла и началось воспаление. На
В день выписки он встретил жену у подъезда, когда она начала подниматься по лестнице — потеряла сознание. Святослав привел ее в чувство, помог зайти в квартиру, однако Ирине не становилось лучше. Он тут же вызвал скорую, но через 50 минут она умерла.
Похороны прошли очень тяжело. Святослав вспоминает: «Девочки были там, чтобы проститься. Это очень тяжело. Я решил сам закапывать гроб, а старшая дочь плакала и просила выкопать маму обратно».
— Сейчас мой день ничем, наверное, не отличается от дня любого родителя-одиночки. Основные силы, конечно, уходят на быт: готовка, стирка, уборка, скоро начнется школа, домашка, садик. Вечером стараюсь успевать читать. Я очень благодарен команде поддержки из родственников, особенно теще. Она работала врачом и объяснила, как справляться с Дашей, подмывать, пеленать, кормить, когда она только родилась. Старшие еще маленькие, но когда я у них прошу помощи — они тоже помогают.
За год боль от утраты никуда не исчезла, говорит Святослав. Когда девочек во дворе спрашивают: «Где твоя мама», — они плачут. Отец не скрывает от детей, что ему тоже тяжело и плохо без Ирины.
Когда дочкам грустно, папа рассказывает смешные или добрые истории о маме, ведь она всегда будет жить в воспоминаниях.