«Дочь плакала и просила выкопать маму». История отца, который один воспитывает трех девочек

— Сейчас мой день ничем, наверное, не отличается от дня любого родителя-одиночки. Основные силы, конечно, уходят на быт: готовка, стирка, уборка, скоро начнется школа, домашка, садик. Вечером стараюсь успевать читать. Я очень благодарен команде поддержки из родственников, особенно теще. Она работала врачом и объяснила, как справляться с Дашей, подмывать, пеленать, кормить, когда она только родилась. Старшие еще маленькие, но когда я у них прошу помощи — они тоже помогают.