Жди меня из Барселоны. История испанки, которая ищет потерянную в России 20 лет назад сестру, брата она уже нашла

«Меня удочерили, но я не сразу осознала это»

— Наша мать не заботилась о нас, ушла из дома, бросив нас одних, — рассказывает Юлия Кирилина.

Тогда ей было полтора годика. Она жила с сестрой и братом в Нижнем Новгороде. В 2003 году из квартиры, где ее нашли сотрудники опеки, девочку отправили в больницу: так плохо она выглядела. Шестилетнюю сестренку Машу поместили в детдом. Диму, старшего брата, под опеку взяла бабушка — мальчику было десять лет. Их мать Елену Кирилину лишили родительских прав, позволив разлучить детей.

