«Заставляла пить шампанское и заниматься сексом»: как домашние акушерки зарабатывают миллионы на россиянках

Когда мы обращаемся к гадалкам и экстрасенсам, мы рискуем деньгами. Когда идем за советом к инфоцыганам, рискуем деньгами и потраченным временем. Когда же мы решаем воспользоваться услугами так называемых духовных акушерок, рискуем еще и жизнью. Жизнью ребенка, который, возможно, не родится. А если родится, то проживет считаные часы. В этом тексте мы собрали пять историй о женщинах, которые решили воспользоваться услугами духовных акушерок (их еще иногда называют доулами), чтобы попытаться понять, почему в самые ответственные моменты люди склонны доверять не профессионалам, а случайным людям.
«Буду наливать вам чай»
Сегодня найти духовную акушерку не проблема. Объявлений, в которых женщины предлагают такие услуги, — пруд пруди. С одной из них — Еленой Самойловой из Зеленограда — списались наши коллеги из издания Woman.ru. Стоимость услуг домашней повитухи оказалась 40 тысяч рублей. За эти деньги она готова создать подходящую для родов атмосферу.
— Я приняла 25 детей. Если вы решили рожать дома, то без проблем помогу. Буду наливать вам чай, делать расслабляющий массаж. Дышать вместе с вами, техники мне знакомы. Подсказывать, что и как, — объяснила Елена.
А на вопрос, что она сможет сделать, если что-то пойдет не так, женщина честно ответила:
«Роды закончились экстренно в роддоме»
«Легендарная личность, последовательница пионера водных родов Чарковского, а также ребефинга (мягких дыхательных практик на основе холотропного дыхания Станислава Грофа), ученица Мантэк Чиа, перинатальный психолог, духовная акушерка, практикующая по всему миру. Мама 11 детей. Помимо основного вида деятельности — работы с беременными и новорожденными — ведет курсы даосской йоги и хатха-йоги. Ею разработана новая, универсальная Водная йога, с элементами тай-чи и чигун». Такое описание духовной акушерки Марины Дадашевой можно встретить в соцсетях и на сайтах с многочисленными тренингами и курсами самопознания. А вот что она говорит о себе сама.
— Я даю ритуалы в молчании, дыхательные практики, проговоры, парные медитации, йогу, чигун в парном исполнении, упражнения медитации для расширения сознания на сексуальную жизнь в родительстве и в его предвкушении, знания и практики янтры, мантры и тантры, — заявляет Марина. — Техники, которые мы используем в подготовке к зачатию и естественным тантрическим родам, подходят и просто для пар, находящихся в любви, для гармонизации сексуальных отношений и оздоровления семейной жизни.
Возможно, эти слова действуют на семьи как заклинание и они тут же обращаются за услугами Дадашевой. Хотя для начала было бы неплохо почитать комментарии и отзывы о повитухе. Например, одна из ее клиенток, Татьяна, пишет, что лучше держаться от духовной акушерки подальше.
— Если вы когда-нибудь услышите ее имя, то бегите! Настолько двуличный и алчный человек, что страшно, — рассказывает Татьяна. — На семинарах хорошо говорит, но когда вы внесете ей предоплату, то готовьтесь, что в вашу жизнь ворвется «теща», которая лучше вас знает, как вам спать, что есть и как ее одаривать, ведь она идет для вас на роды! Будьте готовы постоянно посещать все ее семинары (где всё ясно и понятно за одну лекцию). Если вы будете противиться, то значит вы — плохие родители, желающие зла своему ребенку. Манипулятор
«Предложила по-тихому похоронить ребенка в лесу»
Еще одна клиентка Дадашевой написала подробный отчет о том, что ей пришлось пережить, и назвала свою публикацию «Наш трагичный опыт».
— Наш ребенок был очень желанным и долгожданным. Нам с мужем около 35. Еще задолго до беременности у меня был настрой на естественные и домашние роды. Другие я просто представить себе не могла, поскольку боюсь больниц и врачей и никак не представляла себя рожающей в стенах роддома, — рассказала женщина.
Муж ее поддержал, а когда пришло время выбирать, как, где и с кем рожать, выбрали Марину Дадашеву. Потому что раньше уже были с ней немного знакомы — Дадашева с мужем приезжала в Москву с трехдневным семинаром по семейной тантре, на котором была семейная пара.
Роды с Мариной Дадашевой оказались не самыми дешевыми:
Дадашева попросила не делать никаких УЗИ, не пить витаминов и внести предоплату за подготовку в размере
В Таиланд, где жила Марина, семейная пара приехала за пару месяцев до планируемой даты родов. Заселились в снятый родильный домик, после чего духовная акушерка дала паре один день на отдых, а затем сразу поставила в строй. Каждый день пары начинался в
- цигун, тай-чи, тренажерный зал (стойка на голове, упражнения на ноги и пресс);
- завтрак;
- катание на велосипеде по
4–5 км(даже если вам тяжело, катание на велосипеде — обязательная программа, иначе Марина не будет принимать у вас роды);
- четыре часа в день — бассейн (плавание, различные упражнения, ребефинг, сауна);
- вечерняя китайская йога «дао-инь», чтение книг и иногда «теоретические» занятия с Мариной.
— Несмотря на хорошую физическую подготовку, сразу влиться в этот график мне было сложно, — рассказывает женщина. — Меня одолела бессонница, характерная для поздних сроков, и ранние подъемы стали мне непосильны.
Мысли уехать из Таиланда и от Дадашевой посещали пару, но, по их мнению, произошло это на слишком позднем сроке: уехать далеко не смогут, вызвать другую акушерку и поменять место — тоже, а сдаваться в госпиталь не хотелось «из-за страхов грубого вмешательства». В итоге пара осталась с Мариной.
— Мои роды начались на две недели раньше ожидаемого срока. В это время у Марины шел шестидневный семинар, и она была целиком вовлечена в него, — рассказывает женщина. — У меня были затяжные мучительные роды, которые длились более 50 часов.
В воскресенье в 19:30 у женщины стали отходить воды. К полуночи начались схватки. Она сделала клизму. В час ночи по совету Дадашевой занялись любовью — чтобы ускорить встречу с малышом. В 02:20 схватки продолжались и усиливались, но были еще терпимы.
— В понедельник мучительные схватки продолжались целый день. Периодически рвало. Я почти ничего не ела, не было аппетита. Целый день провела на ногах, отдыхала только в позе кошки, — вспоминает женщина. — Поспать не удавалось. Раскрытия шейки матки не было. Во вторник схватки продолжались.
Шел третий день. За это время роженице ни разу не удалось поспать. Раскрытия также не было. Про госпиталь духовная акушерка аккуратно предупредила, что якобы традиционная медицина считает: если схватки длятся больше 24 часов, нужно вмешательство. Но у женщины с малышом, убеждала Дадашева, всё хорошо.
— Днем также продолжали гулять. Марина сказала, что нужно постоянно ходить. Я обнимала деревья. Днем занимались любовью в терапевтических целях, — рассказывает женщина. — Примерно в 16:00 Марина сказала выпить стакан холодного шампанского одним залпом, чтобы ускорить процесс. Обливалась с головой по ее совету холодной водой. К вечеру я уже начала нести всякую ерунду — не могла связать слов…
И всё же спустя три дня малыш родился. Белым и без дыхания. Он был обвит пуповиной, которую Дадашева быстро сняла. Дадашева его оперативно реанимировала, после чего сказала, что она очень устала, и ушла спать. Вымотанные родители тоже недолго продержались на ногах и вскоре заснули. А когда через полтора часа проснулись, то обнаружили, что их ребенок уже не дышит.
Едва придя в себя, муж женщины помчался с малышом в госпиталь, надеясь, что хоть там ему помогут. Но врачи оказались бессильны.
— Марина сильно запаниковала по поводу госпиталя — ее могут депортировать, если узнают об этом событии, ведь роды дома в Таиланде незаконны, — рассказывает женщина. — Кстати, наша духовная акушерка предложила нам по-тихому похоронить его где-нибудь в лесу, чтобы обошлось всё без госструктур.
На следующее утро пришел муж Дадашевой и попросил пару оплатить роды и срочно съехать. Духовная акушерка к тому времени уже сбежала на две недели в храм медитировать. Больше пара от нее ничего не слышала.
— Малыша нам удалось забрать из госпиталя, но не сразу. Было много волокиты с полицией: разными бумажками и справками, что ребенок умер не насильственной смертью, — рассказывает женщина. — Пока мы добивались всех необходимых документов, тело нашего ребенка передали в другой госпиталь в морг. Только на четвертый день мы смогли забрать тело сына. Там же в госпитале мы заказали церемонию прощания с отпеванием буддийскими монахами. После церемонии тело кремировали, а прах развеяли с высокого моста над тем самым красивым озером, куда Марина водила нас по воскресеньям плавать.
«Запах стоял просто ужасный: у нее началось заражение»
В 2021 году трагедия с участием духовной акушерки случилась в Санкт-Петербурге. У женщины, которая обратилась за услугами повитухи и решила рожать дома, роды оказались затяжными. Почувствовав, что дело закончится плохо, доула просто сбежала. А муж роженицы, когда увидел, что ее покидают последние силы, все-таки обратился к медикам.
— Когда несчастную привезли, запах стоял просто ужасный: у нее началось заражение, — рассказывает главврач петербургского роддома
«Ребенок умер от удушения в утробе»
Еще одна история с участием духовной акушерки — совсем недавняя. В декабре 2022 года беременная
2 февраля к роженице домой приехала
Матери, потерявшей ребенка, грозит тюремный срок, против нее завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Компаньонка после этого случая исчезла и гуляет на свободе. К слову, первого ребенка крымчанка рожала в роддоме под присмотром врачей, и никаких затруднений не было.
— Женщина, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, пренебрегла показаниями акушеров, достоверно зная об опасных противопоказаниях. В результате родоразрешения на дому при поддержке компаньонки, не обладающей медицинским образованием и не имеющей такового опыта, на свет появился мальчик, который спустя минуты скончался из-за отсутствия квалифицированной медпомощи, — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.
Что грозит акушерке и грозит ли что-нибудь, следствие пока не решило.
— Если удастся доказать, что она брала деньги за свои услуги, то возможно применить к ее деятельности статью «оказание услуг ненадлежащего качества», — говорит адвокат Иван Кубатулин. — Ведь, как выяснилось, всё ее так называемое образование — какие-то онлайн-курсы, к медицине не имеющие никакого отношения. Но даже если она работала бесплатно, в чем я лично сомневаюсь, то возможно применение статьи «оставление ребенка в опасности». А возможно, и две статьи одновременно. Уверен, от ответственности эта повитуха не уйдет.
«Такая медицинская деятельность незаконна, да и страшновато»
Не всегда знакомство с доулами заканчивается трагедией. Да и доулы — это не обязательно про роды на дому (в отличие от духовных акушерок, для которых официальная медицина — величайший враг). Например, Яна Шуляк свои первые роды в качестве доулы провела в 2013 году.
— Всё началось с того, что ко мне обратилась подруга с просьбой пойти с ней рожать: «Яна, пойдем со мной. Мне одной очень страшно». И мы пошли вместе, — вспоминает Яна. — Всё прошло замечательно. Прошло несколько месяцев, и ко мне пришла ее подружка. А потом заработало сарафанное радио — и пошло-поехало. И оно работает до сих пор. По мне, это прекрасная профессия.
У Яны медицинское образование, она работала акушеркой в женских консультациях, фельдшером и консультантом по грудному вскармливанию. И всегда принимает участие в партнерских родах только в роддоме. Участвовать в домашних родах она отказывается.
— Считаю, что это не для наших реалий. Хотя частенько спрашивают, — говорит Яна. — Такая медицинская деятельность незаконна, да и страшновато. Мало ли какая ситуация возникнет. В роддоме бывает достаточно сделать маленький разрезик или вовремя снять петельку пуповины, и всё идет дальше нормально. В домашних условиях это проблематично.
«Готовы доверить свою жизнь человеку без оборудования и знаний»
Врач — акушер-гинеколог Ирина Лапшина признается, что популярность домашних родов ее как врача-гинеколога пугает.
— Даже если во время беременности всё идет прекрасно и у участкового гинеколога нет никаких сомнений в удачном родоразрешении, это совсем не говорит о том, что в процессе не возникнет сложностей — от простых до критических, таких как плохая свертываемость, что приведет к сильному кровотечению или даже, не дай бог, к аутоиммунным осложнениям, — говорит Ирина Лапшина.
По ее словам, родильное направление в стране сейчас достаточно активно развивается: строятся первоклассные перинатальные центры с комфортабельными палатами, высокотехнологичным скринингом и оборудованием, есть платные палаты, которые по комфорту и оснащению больше похожи на номер отеля, чем на больницу.
— Хотите рожать с мужем — партнерские роды, с мамой — пожалуйста! Причем для партнерских родов нужно сдать элементарные анализы, сделать флюорографию легких и уведомить врача. Всё. Это бесплатно по полису ОМС, — напоминает Ирина. — Иногда с проблемой на родильном столе не может справиться десяток квалифицированных медработников, а вы готовы доверить свою жизнь и здоровье одному человеку. У которого нет ни оборудования, ни ресурсов, а возможно, нет еще опыта и знаний.