«Заставляла пить шампанское и заниматься сексом»: как домашние акушерки зарабатывают миллионы на россиянках

— Несмотря на хорошую физическую подготовку, сразу влиться в этот график мне было сложно, — рассказывает женщина. — Меня одолела бессонница, характерная для поздних сроков, и ранние подъемы стали мне непосильны.



Мысли уехать из Таиланда и от Дадашевой посещали пару, но, по их мнению, произошло это на слишком позднем сроке: уехать далеко не смогут, вызвать другую акушерку и поменять место — тоже, а сдаваться в госпиталь не хотелось «из-за страхов грубого вмешательства». В итоге пара осталась с Мариной.

— Мои роды начались на две недели раньше ожидаемого срока. В это время у Марины шел шестидневный семинар, и она была целиком вовлечена в него, — рассказывает женщина. — У меня были затяжные мучительные роды, которые длились более 50 часов.



В воскресенье в 19:30 у женщины стали отходить воды. К полуночи начались схватки. Она сделала клизму. В час ночи по совету Дадашевой занялись любовью — чтобы ускорить встречу с малышом. В 02:20 схватки продолжались и усиливались, но были еще терпимы.