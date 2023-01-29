«Подозреваем, его ударили в родзале»: у матери на месяц забрали новорожденного сына из-за синяка на голове

Роды в эпоху разгула коронавируса

Беременность наступила в конце 2020 года. Для Константина сын стал четвертым ребенком, для его супруги — вторым. К моменту появления крошки на свет они были полностью подготовлены. Роды были назначены на июль и планово — путем кесарева сечения. Встретить малыша готовились медики роддома № 5 в Краснооктябрьском районе. Однако коронавирус внес свои коррективы.



— Беременность проходила благополучно, а к родам было всё готово. Датой появления сына на свет врачи назначили 14 июля 2021 года, — рассказывает Константин. — Однако 12 июля, когда мы приехали к роддому с вещами, нам сообщили, что роддом перепрофилировали под рожениц с подтвержденным коронавирусом. Пришлось спешно искать другой вариант.