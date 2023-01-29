«Подозреваем, его ударили в родзале»: у матери на месяц забрали новорожденного сына из-за синяка на голове

Волгоградец обвинил врачей в халатности при принятии родов. Многодетный отец Константин Белолипецкий считает, что его новорожденного сына уронили сразу после появления на свет, доведя до реанимации. Сейчас мальчику уже полтора года, и врачи считают, что он абсолютно здоров. Тем не менее семья добивается уголовного наказания для сотрудников роддома. Уголовное дело возбуждено и расследуется. Наши коллеги из V1.RU собрали всю историю.
Роды в эпоху разгула коронавируса
Беременность наступила в конце 2020 года. Для Константина сын стал четвертым ребенком, для его супруги — вторым. К моменту появления крошки на свет они были полностью подготовлены. Роды были назначены на июль и планово — путем кесарева сечения. Встретить малыша готовились медики роддома
— Беременность проходила благополучно, а к родам было всё готово. Датой появления сына на свет врачи назначили 14 июля 2021 года, — рассказывает Константин. — Однако 12 июля, когда мы приехали к роддому с вещами, нам сообщили, что роддом перепрофилировали под рожениц с подтвержденным коронавирусом. Пришлось спешно искать другой вариант.
Выбор пал на ГУЗ «Клинический родильный дом № 2». Состоянием палат и постельного белья семья осталась не слишком довольна, однако нужно было спешить.
— Роды назначили на 15 июля. Подготовку начали с четырех утра. Мы с супругой всё время были на связи, — вспоминает Константин Белолипецкий, — В девять утра я позвонил, чтобы узнать, как всё прошло, но до жены не дозвонился. В роддоме ответили, что всё благополучно, сын здоров, жена — тоже. Однако еще несколько часов она не отвечала. В роддоме успокаивали: отойдет — наберет. И вскоре она действительно перезвонила. В слезах.
Только что произведшая на свет человека женщина сообщила мужу, что сына ей показали с большим синяком на голове, а затем и вовсе поместили в реанимацию.
— Жену не проинформировали, что с ребенком. Во время операции она чувствовала сильный толчок, затем врач извинилась, уточнив, что не ожидала столько вод. Что касается синяка возле глаза, формулировка была следующей: «Ничего страшного, заживет», — вспомнил Константин. — Вновь супруга увидела сына спустя несколько часов. Он был в реанимации, на аппарате искусственного дыхания с перемотанной головой. Медперсонал всячески отговаривал ее делать фото под разными предлогами. Тем не менее фото она мне прислала.
Константин заподозрил, что имела место родовая травма. Он ездил разговаривать с медиками, надеясь получить объяснения.
— Сказали, что якобы при кесаревом сечении легко поставить ребенку синячок — разрез маленький, извлекать малыша довольно сложно. А причина госпитализации — якобы пневмония.
Спустя четыре дня, 19 июля, малыш был переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
— Мы с супругой, судя по месторасположению синяка и форме, подозревали, что сына могли ударить об угол. Просили провести УЗИ, но во
Дома мальчик оказался только спустя месяц, согласно выписке — совершенно здоровым.
— Согласно выписке, к госпитализации ребенка, рожденного с показателем 8–9 баллов по шкале Апгар, якобы привело перенесенное супругой на
Путь к уголовному делу
Впервые с силовиками по травме сына Константин и его супруга беседовали в
— У всех сторон взяли объяснения, постановив: события преступления нет, — рассказал о решении, принятом 20 августа, Константин. — Я обжаловал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуру. Ведь на момент его вынесения не была проведения комиссионная экспертиза, не истребованы все документы, не исследованы, в числе прочего, имеющиеся у меня записи разговоров с врачами.
По мнению Константина, у силовиков должен был возникнуть целый ряд вопросов, начиная даже с времени записи родов.
— Как мне рассказали в полиции, по журналу сын появился на свет в 08:55, а согласно времени на видео, было 11:30. Ссылаются на сбой на сервере. При этом само видео записано обрывками, — уточнил Константин.
Константин обратился не только в прокуратуру, но и в Центральный аппарат Следственного комитета России. В итоге следственным отделом по Центральному району Волгограда регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В его рамках уже была проведена экспертиза, результаты которой Константин считает заведомо неверными.
— В экспертизе указано, что таз у супруги был 18,5 сантиметра. Однако такие цифры указывались в карточке при первичной постановке на учет по беременности. А согласно данным УЗИ, проведенного перед родами, уже 22 сантиметра, — пояснил свою позицию Константин.
В СК информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили. Расследование продолжается, в ближайшее время будут готовы результаты повторной комиссионной экспертизы, проведенной не в Волгоградской области.
— Уголовное дело расследуется. В его рамках был проведен ряд экспертиз, — пояснил V1.RU руководитель отдела Владимир Суров. — Так эксперт-видеотехник пришел к выводам, что каждый видеофайл является логическим продолжением предыдущего видеофайла. Что касается комиссионной экспертизы, эксперты нарушений со стороны врачей и медперсонала не выявили — травму ребенок получил в процессе прохода по родовым путям. Однако назначена еще одна комиссионная экспертиза, в другом субъекте.
Позицию областного комитета здравоохранения V1.RU прояснить не удалось. Пресс-служба вынуждена была отказаться от комментариев, пояснив, что не может высказываться в процессе расследования.
«Синячки, полученные в родах, обычно проходят бесследно»
Доктор медицинских наук, заслуженный врач России Людмила Ткаченко рассказала, что гематомы в родах — явление не такое уж и редкое. Но касается это в первую очередь естественных родов.
— В первую очередь нужно разбираться, о каких родах идет речь: кесаревом сечении или естественных. В естественных родах гематомы, даже с кровоизлиянием, — проблема нередкая, — рассказывает профессор Ткаченко. — И это означает, что роды прошли небезупречно. А вот при кесаревом сечении травмы практически исключены. Если, конечно, речь не идет об очень крупном плоде. Впрочем, синячки, полученные в родах, обычно проходят для ребенка бесследно и на последующую жизнь не имеют вообще никакого влияния.
Однако это совершенно не означает, что кесарево сечение показано всем женщинам и является каким-то общим благом. Наоборот, решение о проведении кесарева принимают, когда есть объективные препятствия естественным родам.
— К сожалению, у нас всего около 6% условно здоровых беременных женщин. Остальные имеют какие-нибудь патологии и требуют индивидуального ведения родов, — говорит профессор. — К тому же сейчас особенно много инфекций и вирусов, которые передаются внутриутробно. Достаточно много детей рождается с пневмонией — это последствия перенесенных мамой заболеваний.
К беременности, объяснила профессор, нужно готовиться. Желательно за год, минимум — за полгода. Большинство людей считает себя здоровыми, но это не совсем так.
— На дворе 2023 год. Современная женщина грамотная и должна понимать, что беременность планируется. Нужно прийти в женскую консультацию и сообщить о намерении завести ребенка. Будет проведено обследование, выявлены и пролечены все заболевания. Тогда с большой долей вероятности никаких осложнений не будет. Кроме того, хорошо бы реализовать репродуктивные планы до 25 лет, ведь молодой организм, как правило, еще относительно здоров, — объяснила эксперт. — Важно также учесть вирусную нагрузку. Яйцеклетка зреет 123 дня. А сперматогенез длится 72 дня: даже если не будущая мать, а будущий отец заболел, нужно подождать, когда вируса в организме не будет.