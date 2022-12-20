Сменила документы и вышла замуж за отца. Четыре свадьбы и суд, который признал браки недействительными

Российские судьи знают множество семейных тайн. Инцесты, браки с невменяемыми, женитьба ради вида на жительство. Верховный суд РФ выпустил обзор судебной практики о признании брака недействительным. А юрист Юлия Федотова его разобрала. Как бывшие супруги получают наследство, если муж заново женился в другой стране? И можно ли жениться на своей дочери? MSK1.RU приводит истории четырех российских семей.
История номер 1. Про инцест. Из судебной практики
Самара, 2018 год. ЗАГС спокойно регистрирует брак между мужчиной и женщиной, которая на 23 года его младше. В конце концов, любви все возрасты покорны. Однако выяснилась немаловажная деталь: новобрачные — отец и его родная дочь. Как так получилось? Неужели в ЗАГСе не обратили внимания на сходство фамилии и отчества?
Не обратили — потому что «хитрая» будущая супруга их сменила. Любой человек вправе сделать это сколько угодно раз — и получить свидетельство о перемене имени и новый паспорт, в котором сведений о прежней личности не будет. Менять фамилию, имя и отчество (или что-то из этого) в России можно с 18 лет (с 14 лет — с согласия обоих родителей). ЗАГС делает это в течение месяца по заявлению любого желающего.
Сведения о перемене имени вносятся в Единый реестр записей актов гражданского состояния. Как и вообще все сведения. По всем субъектам необъятной Родины.
Можно, конечно, залезть в базу, в случае если возникнут подозрения. Но в этой ситуации их не было — у людей разные фамилии, разный пол (что после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ, наверное, теперь главное) и обоюдное желание вступить в брак и улучшить статистику скрепности.
По заявлению прокурора самарский суд такой брак признал недействительным. О том, как до сотрудников прокуратуры дошли сведения, точнее, кто им пожаловался — история умалчивает.
Семейный кодекс РФ не допускает регистрации брака между близкими родственниками — родителями, детьми, братьями и сестрами (полнородными и неполнородными), бабушками, дедушками и внукам. А вот выйти замуж за двоюродного брата или дядю законом вообще не запрещено. Инцест, как говорится, — дело семейное.
История номер 2. Про брак в бессознательном состоянии. Собирательная
Нет, это история не про пьяного будущего мужа, уснувшего лицом в салате, который ставил подпись в ЗАГСе в состоянии нестояния. А про брак с психически нездоровыми лицами, алкоголиками и наркоманами, то есть с теми, кто не способен был понимать, что делает, вступая в брак. Хотя, судя по статистике разводов, — в России таких людей очень много…
Законом предусмотрен запрет на заключение брака с лицами, которые в судебном порядке признаны недееспособными.
Чаще люди тихо-мирно сходят с ума в своих квартирах, не будучи при этом никак ограниченными в гражданских правах, в том числе вправе заключить брак.
В таком случае, исходя из практики Верховного суда, брак может признаться недействительным в связи с отсутствием добровольного согласия брачующегося — если человек юридически вменяем, но не мог понимать значения своих действий и руководить ими.
С такими исками обращаются обычно прокуроры — к ним, как правило, в интересах «сошедших с ума» родителей приходят взрослые уже дети — мол, спасите-помогите, мама крышей поехала и нашла себе юного жиголо. По закону сами дети в интересах «мамы» такой иск подать не могут.
Справедливости ради — только факт вступления в отношения с жиголо не является основанием для признания брака недействительным. Суд должен тщательно проанализировать состояние «мамы», назначить ей психолого-психиатрическую экспертизу, проверить, не состоит ли она на учетах в наркодиспансерах и психиатрических учреждениях. Если нет — то нет никаких проблем в браке
История номер 3. Про наследство. Из судебной практики
Умер папа, с которым дочь давно не общалась. Ну, или он с ней — потому что новая семья, брак, жена, новые дети в новой стране (аж в Германии). Естественно, «старая» дочь тоже претендует на наследство — и вполне законно получает свою долю, ибо дети бывшими не бывают.
Но тут гонке за наследство подключилась и «старая» российская жена, она потребовала признать немецкий брак бывшего мужа фиктивным. Потому что на момент заключения нового брака в Германии в России они еще не развелись, а значит, всё теперь положено ей, а не новой жене.
Суд однозначно встал на сторону россиянки, признав — неважно, на чужбине или на родине, — брак может быть только один! Как итог: первая жена стала наследником бывшего мужа первой очереди, а значит, смогла рассчитывать на внушительное наследство.
История номер 4. Про фиктивный брак. Из судебной практики
Типичная история — иностранец заключает брак с обладательницей российского паспорта. За деньги и без намерения действительно жить вместе — исключительно ради дальнейшего получения гражданства РФ в упрощенном порядке.
Суд по иску прокурора за одно заседание признал такой брак недействительным. Правда, не ясно — каким образом доказывалась фиктивность брака. Ничего не мешает сделать кучу совместных фото с букетом и счастливой «женой», предъявить их в суде, держаться публично за руки и подговорить друзей рассказывать, какой он «хороший муж».
Резюме
Признать брак недействительным может только суд: по иску прокурора, «пострадавшего» супруга либо его законных представителей (в случае недееспособности, например).
Причины недействительности — недостижение брачного возраста, фиктивность брака, неспособность осознавать значение своих действий и руководить ими, наличие нерасторгнутого брака.
После признания брака недействительным аннулируются все правовые последствия. То есть наследовать за умершим супругом, если брак признали недействительным, нельзя.
Если есть совместная собственность — никто не будет забирать ее у теперь уже бывших жен и мужей — всё будет урегулировано в долях (муж вложил миллион в покупку квартиры, жена два — получают одну треть и две трети соответственно). Пострадавший супруг, которого женили без его ведома и согласия, может еще и получить компенсацию морального вреда и даже содержание.
На права детей недействительность брака не влияет никак.