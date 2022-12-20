Сменила документы и вышла замуж за отца. Четыре свадьбы и суд, который признал браки недействительными

История номер 1. Про инцест. Из судебной практики

Самара, 2018 год. ЗАГС спокойно регистрирует брак между мужчиной и женщиной, которая на 23 года его младше. В конце концов, любви все возрасты покорны. Однако выяснилась немаловажная деталь: новобрачные — отец и его родная дочь. Как так получилось? Неужели в ЗАГСе не обратили внимания на сходство фамилии и отчества?



Не обратили — потому что «хитрая» будущая супруга их сменила. Любой человек вправе сделать это сколько угодно раз — и получить свидетельство о перемене имени и новый паспорт, в котором сведений о прежней личности не будет. Менять фамилию, имя и отчество (или что-то из этого) в России можно с 18 лет (с 14 лет — с согласия обоих родителей). ЗАГС делает это в течение месяца по заявлению любого желающего.

