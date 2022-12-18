«Ночью спишь по 2 часа»: слесарь ушел в декрет с дочками-близняшками — посмотрите, как они живут

Когда пара из Ярославской области — Андрей и Алена Титовы — узнала, что в семье скоро будет пополнение, встал вопрос о том, кто пойдет в декрет. На момент беременности Алена уже шесть лет выстраивала собственный кондитерский бизнес, и полностью отдаться материнству означало бы потерю клиентов.
Тогда в отпуск по уходу за детьми вызвался пойти муж Алены — Андрей. Будущий отец, работающий слесарем, не испугался возможных трудностей, а главное — того, что сидеть придется сразу с двумя девочками-близняшками.
Почему пара решилась на такой шаг? Наши коллеги из 76.RU записали на видео исповедь отца, побывавшего в декрете. Смотрите его чуть выше.
Коллеги Андрея удивились, когда узнали, что он уйдет в отпуск по уходу за ребенком. В мужском коллективе такой опыт был в новинку.
— Может, как на дурака посмотрели, я не знаю, — смеется Андрей. — Для них это было
Слесарь пробыл в декрете почти два года. После того как девочек приняли в ясли, их папа вновь вышел на работу. Сейчас он говорит, что мечтал вернуться в профессию.