«Ночью спишь по 2 часа»: слесарь ушел в декрет с дочками-близняшками — посмотрите, как они живут

— Может, как на дурака посмотрели, я не знаю, — смеется Андрей. — Для них это было чем-то новым. Я тоже не знаю случаев, чтобы кто-то из мужиков сидел в декрете. В моем окружении я первый. Ребята удивились. Ко мне довольно уважительно относятся на работе, то есть сказал — сделаю. Но когда я из декрета вышел на работу, сказали, что мне памятник, конечно, неплохо бы поставить. Мол: «Как ты там сидел? Я с ребенком посижу полтора часа, и у меня уже крыша едет». То есть они не представляли, как я всё это время сидел с двумя.