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Интервью

«Ночью спишь по 2 часа»: слесарь ушел в декрет с дочками-близняшками — посмотрите, как они живут

Мужчина взял на себя роль воспитателя, пока его жена строила бизнес

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Почему семья приняла такое решение и к чему нужно быть готовым тем, кто решил поступить так же? Смотрите видеоисторию о семье Титовых

Видео: Елена Вахрушева / 76.RU

Когда пара из Ярославской области — Андрей и Алена Титовы — узнала, что в семье скоро будет пополнение, встал вопрос о том, кто пойдет в декрет. На момент беременности Алена уже шесть лет выстраивала собственный кондитерский бизнес, и полностью отдаться материнству означало бы потерю клиентов.

Тогда в отпуск по уходу за детьми вызвался пойти муж Алены — Андрей. Будущий отец, работающий слесарем, не испугался возможных трудностей, а главное — того, что сидеть придется сразу с двумя девочками-близняшками.

Почему пара решилась на такой шаг? Наши коллеги из 76.RU записали на видео исповедь отца, побывавшего в декрете. Смотрите его чуть выше.

Коллеги Андрея удивились, когда узнали, что он уйдет в отпуск по уходу за ребенком. В мужском коллективе такой опыт был в новинку.

— Может, как на дурака посмотрели, я не знаю, — смеется Андрей. — Для них это было чем-то новым. Я тоже не знаю случаев, чтобы кто-то из мужиков сидел в декрете. В моем окружении я первый. Ребята удивились. Ко мне довольно уважительно относятся на работе, то есть сказал — сделаю. Но когда я из декрета вышел на работу, сказали, что мне памятник, конечно, неплохо бы поставить. Мол: «Как ты там сидел? Я с ребенком посижу полтора часа, и у меня уже крыша едет». То есть они не представляли, как я всё это время сидел с двумя.

Слесарь пробыл в декрете почти два года. После того как девочек приняли в ясли, их папа вновь вышел на работу. Сейчас он говорит, что мечтал вернуться в профессию.

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