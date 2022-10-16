У нас нет будущего? Независимый демограф — о том, что будет с рождаемостью в стране в ближайшие годы

К теме демографии Городские порталы обращаются нередко. Недавно известный демограф Юрий Крупнов в интервью говорил о том, почему в России всё больше растет смертность, а не рождаемость. При этом падение рождаемости Крупнов пока никак не связывает с нынешней мобилизацией, уходом мужчин на спецоперацию, уездом многих из страны. Тут действуют совершенно другие факторы. Кстати, наоборот, женщины, как в послевоенное время, могут начать даже больше рожать после мобилизации, чем в мирное время. Об этом говорит демограф. Который констатирует одно: россиян становится заметно меньше.
А вот есть показатель, который совершенно точно подтверждает падение рождаемости в стране, — появление свободных мест в детских садах. Несколько лет назад втиснуться в них было крайне проблематично. Власти придумывали схемы, чтобы туда никак не могли попасть разные «посторонние» детки без прописки, без постоянного места жительства. А скоро, по всей вероятности, они откажутся от таких серьезных мер, чтобы только садики снова не начали пустовать, как это уже было не раз в истории нашей страны.
Эксперты признают: мы попали в демографическую яму. Нового подъема, возможно, стоит ждать после 2030 года, но это не точно. Именно в таком ритме — каждые 30 лет — в России сменяются подъемы и падения.
Сейчас наша страна находится не в лучшем положении в вопросах демографии. Аналогов ситуации 2022 года нет, такого в обозримой ретроспективе не происходило. Опираться демографам не на что, все факторы негативные, и они продолжают нарастать, как снежный ком, только увеличиваясь в масштабах.
Можно ли как-то спасти ситуацию? Каким образом можно убедить россиян рожать детей? Эти вопросы «Доктор Питер» задал независимому демографу Алексею Ракше.
Алексей Ракша — независимый демограф, бывший советник Росстата.
2,5 миллиона детей благодаря материнскому капиталу
— Способом простимулировать рождаемость был материнский капитал на второго ребенка, — объяснил Алексей Ракша. — В России благодаря этому, начиная с 2007 года, появилось на свет минимум два, но, скорее, два с половиной миллиона детей, которые бы без маткапитала не родились никогда, а не просто родились раньше. Еще один фактор — выплата 450 тысяч на ипотеку за рождение третьего ребенка: эта мера принесла 80 или даже 90 тысяч третьих и последующих детей начиная с 2020 года.
Неплохо работают в вопросах повышения рождаемости и региональные материнские капиталы, если они превышали 200–250 тысяч рублей в масштабе цен 2015–2017 годов. В некоторых регионах они доходили до 300 тысяч рублей и даже выше. Региональные капиталы такого размера есть на Сахалине, в Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, неплохим примером была Новгородская область.
— Но это всё же редкие примеры, когда выделяли большие суммы без ограничений, без адресности, без критерия нуждаемости, прочих условий, так как они уменьшают эффект от принятых мер, — подчеркивает Алексей Ракша. — Чтобы добиться демографического результата, все выплаты должны предусматриваться не на первого ребенка, а на второго, третьего или даже четвертого. Это должен быть большой разовый платеж на жилье, средства, которые можно использовать на покупку автомобиля, сельхозтехники, ремонт, то есть на товары длительного пользования, инвестиционного характера, и тогда это работает.
Исключением могут быть только Москва и Санкт-Петербург — связано это с высокими ценами на жилье по сравнению с другими регионами.
Налоги и спокойное родительство
Если абстрагироваться от материальной поддержки, есть меры, эффект от которых невозможно доказать в краткосрочном или среднесрочном периоде, но они работают, например, показали себя в других странах. Важную роль играет доступность и разнообразие детских садов и яслей. Они позволяют совмещать работу и родительство. Не дают упасть доходам семьи, когда не с кем оставить ребенка или если уход за ним требует существенных затрат на няню или частные детские сады.
— Для людей, которые более интегрированы в цифровом плане, которые платят налоги, не находятся в «серой» зоне, мерой может быть снижение ставки подоходного налога или ее обнуление после рождения третьего ребенка, — предполагает независимый демограф Алексей Ракша. — Но в России, к сожалению, фактически налог за работника платит работодатель, и поэтому очень мало людей вообще думают об этом и обращают на это внимание, поэтому данная мера априори проигрывает в эффективности по сравнению с другими развитыми странами.
По мнению эксперта, сработать может существенное снижение или даже обнуление ставки по ипотеке. Хотя еще лучше — просто давать деньги целевым образом на любые сделки с жильем, не обязательно ипотечные, включая альтернативные. При этом важна возможность покупать и обменивать квартиры и дома не только на первичном, но и на вторичном рынке. А вот всевозможные запреты и ограничения не выход из ситуации. В XXI веке они не работают или работают наоборот.
— Даже пролайферы, в частности, самые адекватные из них, признают, что запрет абортов — это идеологическая позиция, — говорит Алексей Ракша. — В целом на рождаемости он сказывается несущественно.
Еще одна «карательная» мера, которую предлагают использовать для повышения рождаемости, — налог на бездетность.
— Когда для рождения ребенка родители стараются материально подготовиться, дополнительные траты только оттянут этот момент, то есть мера даст обратный эффект, — предупреждает независимый демограф, — кроме того, это может вызвать усиление оттока молодых амбициозных людей за границу.