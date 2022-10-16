У нас нет будущего? Независимый демограф — о том, что будет с рождаемостью в стране в ближайшие годы

А вот есть показатель, который совершенно точно подтверждает падение рождаемости в стране, — появление свободных мест в детских садах. Несколько лет назад втиснуться в них было крайне проблематично. Власти придумывали схемы, чтобы туда никак не могли попасть разные «посторонние» детки без прописки, без постоянного места жительства. А скоро, по всей вероятности, они откажутся от таких серьезных мер, чтобы только садики снова не начали пустовать, как это уже было не раз в истории нашей страны.



Эксперты признают: мы попали в демографическую яму. Нового подъема, возможно, стоит ждать после 2030 года, но это не точно. Именно в таком ритме — каждые 30 лет — в России сменяются подъемы и падения.

