Прокуратура начала проверку после публикации НГС о тройняшках-сиротах, ждущих квартиру 10 лет

Прокурор Новосибирской области Роман Сивак поручил прокурору Новосибирска Якову Хорошеву проверить информацию из материала НГС о нарушении прав тройняшек-сирот.



— Прокуратура проверит соблюдение прав сирот на положенное по закону жилье, а также действия приставов по принудительному исполнению судебных актов, принятых в их пользу, — сообщил НГС старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Жизнь Сергея, Семена и Серафимы Овчаренко перевернулась в 2011 году: их мама скончалась от онкологии, а через некоторое время власти отняли у 14-летних подростков дом, где они жили с самого рождения. Уже более 10 лет тройняшки добиваются от государства положенных квадратных метров. Отец ушел из семьи сразу после рождения детей и не участвовал в их судьбе.

