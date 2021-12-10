Прокуратура начала проверку после публикации НГС о тройняшках-сиротах, ждущих квартиру 10 лет

Прокурор Новосибирской области Роман Сивак поручил прокурору Новосибирска Якову Хорошеву проверить информацию из материала НГС о нарушении прав тройняшек-сирот.
— Прокуратура проверит соблюдение прав сирот на положенное по закону жилье, а также действия приставов по принудительному исполнению судебных актов, принятых в их пользу, — сообщил НГС старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Жизнь Сергея, Семена и Серафимы Овчаренко перевернулась в 2011 году: их мама скончалась от онкологии, а через некоторое время власти отняли у 14-летних подростков дом, где они жили с самого рождения. Уже более 10 лет тройняшки добиваются от государства положенных квадратных метров. Отец ушел из семьи сразу после рождения детей и не участвовал в их судьбе.
После окончания колледжа в Барнауле Сергей и Семен переехали, чтобы учиться в Новосибирском государственном педагогическом университете. Сестра после окончания школы вышла замуж, воспитывает ребенка и получает высшее образование.
Оба брата (Семен — в конце 2020 года, Сергей — в июле
Серафима также ждет результатов прокурорской проверки: она пожаловалась на то, что ее, как и братьев, не обеспечили положенным по закону жильем.
В Новосибирской области 8834 семьи состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (статистика на 16 ноября 2021 года). С начала 2017 года квартирами обеспечили 422 такие семьи: в 2017 году — 117 семей; в
В середине ноября сразу несколько жителей маневренного фонда получили уведомления от новосибирской мэрии о ближайшем выселении. Когда-то все эти люди по разным причинам лишились своих квартир и временно переехали в маневренный жилой фонд (в основном это комнаты в общежитиях). До последнего момента раз в году им продлевали договоры, но этой осенью чиновники заявили: жилплощадь необходимо освободить. Кому-то это следует сделать к концу ноября, другим — в декабре.