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Прокуратура начала проверку после публикации НГС о тройняшках-сиротах, ждущих квартиру 10 лет

Два брата и сестра потеряли мать в 2011 году, их отец не участвовал в их судьбе

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Отец ушел из семьи сразу после рождения тройни, мать умерла в 2011 году

Отец ушел из семьи сразу после рождения тройни, мать умерла в 2011 году

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Прокурор Новосибирской области Роман Сивак поручил прокурору Новосибирска Якову Хорошеву проверить информацию из материала НГС о нарушении прав тройняшек-сирот.

— Прокуратура проверит соблюдение прав сирот на положенное по закону жилье, а также действия приставов по принудительному исполнению судебных актов, принятых в их пользу, — сообщил НГС старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Жизнь Сергея, Семена и Серафимы Овчаренко перевернулась в 2011 году: их мама скончалась от онкологии, а через некоторое время власти отняли у 14-летних подростков дом, где они жили с самого рождения. Уже более 10 лет тройняшки добиваются от государства положенных квадратных метров. Отец ушел из семьи сразу после рождения детей и не участвовал в их судьбе.

После окончания колледжа в Барнауле Сергей и Семен переехали, чтобы учиться в Новосибирском государственном педагогическом университете. Сестра после окончания школы вышла замуж, воспитывает ребенка и получает высшее образование.

Оба брата (Семен — в конце 2020 года, Сергей — в июле 2021-го) выиграли суды у мэрии Новосибирска, правительства НСО и Министерства труда и соцразвития. Чиновников обязали предоставить каждому из них по квартире площадью не менее 30 квадратов. Но решения судов всё еще не исполнены.

Серафима также ждет результатов прокурорской проверки: она пожаловалась на то, что ее, как и братьев, не обеспечили положенным по закону жильем.

В Новосибирской области 8834 семьи состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (статистика на 16 ноября 2021 года). С начала 2017 года квартирами обеспечили 422 такие семьи: в 2017 году — 117 семей; в 2018-м — 200 семей; в 2019-м — 42 семьи; в 2020-м — 18 семей; в 2021-м — 45 семей. Такие данные НГС предоставили в мэрии Новосибирска.

В середине ноября сразу несколько жителей маневренного фонда получили уведомления от новосибирской мэрии о ближайшем выселении. Когда-то все эти люди по разным причинам лишились своих квартир и временно переехали в маневренный жилой фонд (в основном это комнаты в общежитиях). До последнего момента раз в году им продлевали договоры, но этой осенью чиновники заявили: жилплощадь необходимо освободить. Кому-то это следует сделать к концу ноября, другим — в декабре.

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