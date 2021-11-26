«Я благодарен за то, что у нас отняли дом»: как сложилась судьба тройняшек, осиротевших в 2011 году

Жизнь Сергея, Семена и Серафимы Овчаренко перевернулась в 2011 году — их мама скончалась от онкологии, а через некоторое время власти отняли у 14-летних подростков дом, где они жили с самого рождения. И вот уже более 10 лет тройняшки добиваются от государства положенных квадратных метров. Как сложилась жизнь каждого из них — в материале НГС.
«Пришел глава администрации и потребовал ключи»
С первых дней жизни тройняшек воспитывала одна мама — перед родами УЗИ показало, что семью Овчаренко ожидает пополнение двойней, но 17 марта 1997 года на свет появились сразу три малыша. Удивились все, даже врачи, но больше всех отец: он ушел из семьи сразу после рождения детей.
— Маме как многодетной одиночке предоставили муниципальное жилье: половину двухквартирного дома, которую мы планировали впоследствии приватизировать. Мать умерла от рака, когда нам исполнилось 14, мы переехали жить к бабушке в ее дом. Пока мы оформляли опекунство, к нам пришел глава районной администрации и сказал, что нужна жилплощадь для полицейских и учителей, потребовал ключи от выданной нам половины дома, бабушка отдала ключи. С тех пор в нашем доме живет какой-то учитель. Мы тогда сильно расстроились, хотя сейчас я даже благодарен чиновнику: не забери он наш дом, жизнь сложилась бы по-другому, наверное, мы и в Новосибирск не переехали бы, — рассказывает Сергей Овчаренко, старший из тройняшек.
Семен, Сергей и Серафима встали в очередь как сироты, нуждающиеся в жилом помещении, еще до того, как им исполнилось по 15 лет. С тех пор прошло уже десять лет, однако они до сих пор решают свой жилищный вопрос и ждут, когда придет их черед получить заветные ключи от собственной квартиры.
Жизнь после Алтая
Семен и Сергей после девятого класса закончили колледж в селе Волчиха, затем поступили в барнаульский университет. Серафима осталась заканчивать 11-й класс, после школы поступила в колледж, вышла замуж, сейчас воспитывает сына и живет со своим мужем в его доме.
— Я отучилась в Волчихинском политехническом колледже, получила диплом по экономике и бухгалтерскому учету. Моему сыну три года, я заочно получаю образование в Алтайском государственном политехническом университете, сейчас на первом курсе. Что касается положенной мне квартиры, то за эти годы очередь у нас в Алтайском крае почти не сдвинулась, говорят: «Нет финансирования». Я уже обратилась в прокуратуру, сейчас там рассматривают мою жалобу. Откровенно говоря, я вообще не верю, что получу жилплощадь от государства, справляемся своими силами, — говорит Серафима.
Братья Овчаренко из барнаульского университета перевелись в Новосибирский государственный педагогический университет на факультет организации работы с молодежью. В столице Сибири им понравилось, Семен и Сергей поняли, что им уже не очень-то и нужна квартира в алтайской глубинке.
— Мы обратились с заявлением в районную администрацию, чтобы нас перевели в местную очередь, однако получили отказ. Пришлось обращаться в суд, благо мы перед процессом познакомились в НГПУ с хорошим юристом, он нам помог сделать всё правильно, — рассказывает Семен Овчаренко.
Оба брата (Семен — в конце 2020 года, Сергей — в июле 2021) выиграли суды у мэрии Новосибирска, правительства НСО и Министерства труда и соцразвития. Чиновников обязали предоставить каждому из них по квартире площадью не менее 30 квадратов. Но решения судов всё еще не исполнены.
До недавнего времени Семен и Сергей снимали квартиру на двоих, но после того, как младший брат начал встречаться с девушкой, Овчаренко разъехались. Сергей сейчас арендует комнату, Семен живет с подругой. Оба продолжают учебу, параллельно работают.
Есть ли у тройняшек перспективы получить жилье
— Зарплата у меня небольшая, вынужден во многом себе отказывать. И если у нас есть право получения квартиры, то, конечно, хотелось бы им воспользоваться, — говорит Сергей Овчаренко.
В прокуратуре Волчихинского района подтвердили НГС, что по заявлению Серафимы Овчаренко о непредоставлении ей квартиры проводится проверка. Она еще не завершена.
По данным мэрии Новосибирска, по состоянию на 1 июля 2021-го, в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят 2728 человек (866 еще не достигли 18 лет, 1862 — совершеннолетние). Порядковые номера Семена и Сергея Овчаренко в этой очереди — 554 и 555 соответственно.
— Новосибирску на 2021 год предусмотрены субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 468 миллионов 793 тысячи 900 рублей для обеспечения жилым помещением 249 человек, — сообщили НГС в мэрии, добавив, что у братьев Овчаренко есть возможность обратиться с заявлением о компенсации затрат на аренду жилья до момента выдачи им квартиры. На эти цели можно будет получать до 15 тысяч рублей в месяц.
Во время подготовки этого материала Сергей обратился с таким заявлением, оно будет рассмотрено в декабре. Семену и Серафиме этого делать не нужно, так как они живут со своими вторыми половинками, ничего не арендуя. Отметим, что братьям предоставляли бесплатные комнаты в общежитиях и колледжах в период учебы.
В Новосибирской области 8834 семьи состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (статистика на 16 ноября 2021 года). С начала 2017 года квартирами обеспечили 422 такие семьи: в 2017 году — 117 семей; 2018-м — 200 семей; 2019-м — 42 семьи; 2020-м — 18 семей; 2021-м — 45 семей. Такие данные НГС предоставили в мэрии Новосибирска.
В конце октября 2021-го в правительстве региона рассказали, что в 20 районах Новосибирской области дети-сироты получили жилье. На это регион потратил больше 1,3 миллиарда рублей.