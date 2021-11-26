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«Я благодарен за то, что у нас отняли дом»: как сложилась судьба тройняшек, осиротевших в 2011 году

Сергей, Семен и Серафима Гончаренко десять лет ждут положенных по закону квартир от государства

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Слева направо: Серафима, Сергей, Семен Овчаренко. До 14 лет тройняшек воспитывала мать

Слева направо: Серафима, Сергей, Семен Овчаренко. До 14 лет тройняшек воспитывала мать

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Жизнь Сергея, Семена и Серафимы Овчаренко перевернулась в 2011 году — их мама скончалась от онкологии, а через некоторое время власти отняли у 14-летних подростков дом, где они жили с самого рождения. И вот уже более 10 лет тройняшки добиваются от государства положенных квадратных метров. Как сложилась жизнь каждого из них — в материале НГС.

«Пришел глава администрации и потребовал ключи»


С первых дней жизни тройняшек воспитывала одна мама — перед родами УЗИ показало, что семью Овчаренко ожидает пополнение двойней, но 17 марта 1997 года на свет появились сразу три малыша. Удивились все, даже врачи, но больше всех отец: он ушел из семьи сразу после рождения детей.

— Маме как многодетной одиночке предоставили муниципальное жилье: половину двухквартирного дома, которую мы планировали впоследствии приватизировать. Мать умерла от рака, когда нам исполнилось 14, мы переехали жить к бабушке в ее дом. Пока мы оформляли опекунство, к нам пришел глава районной администрации и сказал, что нужна жилплощадь для полицейских и учителей, потребовал ключи от выданной нам половины дома, бабушка отдала ключи. С тех пор в нашем доме живет какой-то учитель. Мы тогда сильно расстроились, хотя сейчас я даже благодарен чиновнику: не забери он наш дом, жизнь сложилась бы по-другому, наверное, мы и в Новосибирск не переехали бы, — рассказывает Сергей Овчаренко, старший из тройняшек.

Семен, Сергей и Серафима встали в очередь как сироты, нуждающиеся в жилом помещении, еще до того, как им исполнилось по 15 лет. С тех пор прошло уже десять лет, однако они до сих пор решают свой жилищный вопрос и ждут, когда придет их черед получить заветные ключи от собственной квартиры.

Жизнь после Алтая

Семен и Сергей после девятого класса закончили колледж в селе Волчиха, затем поступили в барнаульский университет. Серафима осталась заканчивать 11-й класс, после школы поступила в колледж, вышла замуж, сейчас воспитывает сына и живет со своим мужем в его доме.

— Я отучилась в Волчихинском политехническом колледже, получила диплом по экономике и бухгалтерскому учету. Моему сыну три года, я заочно получаю образование в Алтайском государственном политехническом университете, сейчас на первом курсе. Что касается положенной мне квартиры, то за эти годы очередь у нас в Алтайском крае почти не сдвинулась, говорят: «Нет финансирования». Я уже обратилась в прокуратуру, сейчас там рассматривают мою жалобу. Откровенно говоря, я вообще не верю, что получу жилплощадь от государства, справляемся своими силами, — говорит Серафима.

Братья Овчаренко из барнаульского университета перевелись в Новосибирский государственный педагогический университет на факультет организации работы с молодежью. В столице Сибири им понравилось, Семен и Сергей поняли, что им уже не очень-то и нужна квартира в алтайской глубинке.

— Мы обратились с заявлением в районную администрацию, чтобы нас перевели в местную очередь, однако получили отказ. Пришлось обращаться в суд, благо мы перед процессом познакомились в НГПУ с хорошим юристом, он нам помог сделать всё правильно, — рассказывает Семен Овчаренко.

Сергей сейчас работает в молодежном досуговом центре «Усадьба»

Сергей сейчас работает в молодежном досуговом центре «Усадьба»

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Оба брата (Семен — в конце 2020 года, Сергей — в июле 2021) выиграли суды у мэрии Новосибирска, правительства НСО и Министерства труда и соцразвития. Чиновников обязали предоставить каждому из них по квартире площадью не менее 30 квадратов. Но решения судов всё еще не исполнены.

Семен стал торговым представителем хлебозавода «Восход»

Семен стал торговым представителем хлебозавода «Восход»

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До недавнего времени Семен и Сергей снимали квартиру на двоих, но после того, как младший брат начал встречаться с девушкой, Овчаренко разъехались. Сергей сейчас арендует комнату, Семен живет с подругой. Оба продолжают учебу, параллельно работают.

Есть ли у тройняшек перспективы получить жилье


— Зарплата у меня небольшая, вынужден во многом себе отказывать. И если у нас есть право получения квартиры, то, конечно, хотелось бы им воспользоваться, — говорит Сергей Овчаренко.

В прокуратуре Волчихинского района подтвердили НГС, что по заявлению Серафимы Овчаренко о непредоставлении ей квартиры проводится проверка. Она еще не завершена.

По данным мэрии Новосибирска, по состоянию на 1 июля 2021-го, в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят 2728 человек (866 еще не достигли 18 лет, 1862 — совершеннолетние). Порядковые номера Семена и Сергея Овчаренко в этой очереди — 554 и 555 соответственно.

— Новосибирску на 2021 год предусмотрены субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 468 миллионов 793 тысячи 900 рублей для обеспечения жилым помещением 249 человек, — сообщили НГС в мэрии, добавив, что у братьев Овчаренко есть возможность обратиться с заявлением о компенсации затрат на аренду жилья до момента выдачи им квартиры. На эти цели можно будет получать до 15 тысяч рублей в месяц.

Во время подготовки этого материала Сергей обратился с таким заявлением, оно будет рассмотрено в декабре. Семену и Серафиме этого делать не нужно, так как они живут со своими вторыми половинками, ничего не арендуя. Отметим, что братьям предоставляли бесплатные комнаты в общежитиях и колледжах в период учебы.

В Новосибирской области 8834 семьи состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (статистика на 16 ноября 2021 года). С начала 2017 года квартирами обеспечили 422 такие семьи: в 2017 году — 117 семей; 2018-м — 200 семей; 2019-м — 42 семьи; 2020-м — 18 семей; 2021-м — 45 семей. Такие данные НГС предоставили в мэрии Новосибирска.

В конце октября 2021-го в правительстве региона рассказали, что в 20 районах Новосибирской области дети-сироты получили жилье. На это регион потратил больше 1,3 миллиарда рублей.

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