«Я благодарен за то, что у нас отняли дом»: как сложилась судьба тройняшек, осиротевших в 2011 году

— Маме как многодетной одиночке предоставили муниципальное жилье: половину двухквартирного дома, которую мы планировали впоследствии приватизировать. Мать умерла от рака, когда нам исполнилось 14, мы переехали жить к бабушке в ее дом. Пока мы оформляли опекунство, к нам пришел глава районной администрации и сказал, что нужна жилплощадь для полицейских и учителей, потребовал ключи от выданной нам половины дома, бабушка отдала ключи. С тех пор в нашем доме живет какой-то учитель. Мы тогда сильно расстроились, хотя сейчас я даже благодарен чиновнику: не забери он наш дом, жизнь сложилась бы по-другому, наверное, мы и в Новосибирск не переехали бы, — рассказывает Сергей Овчаренко, старший из тройняшек.



Семен, Сергей и Серафима встали в очередь как сироты, нуждающиеся в жилом помещении, еще до того, как им исполнилось по 15 лет. С тех пор прошло уже десять лет, однако они до сих пор решают свой жилищный вопрос и ждут, когда придет их черед получить заветные ключи от собственной квартиры.

