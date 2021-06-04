Родишь — поймешь: как «яжематери» на своих форумах бесконечно обсуждают тугосерей, хочушек, годовасиков и кесарят

Да и вообще «мамский» язык часто вызывает раздражение — эти постоянные «мы покушали», «мы начали ходить ножками»... Нельзя, что ли, нормально сказать? Мы попросили доцента УрФУ кандидата филологических наук Марину Слаутину рассказать о том, что происходит с речью женщины, родившей ребенка.

Мамы играют в мам



— «Мамский» язык — это такая своеобразная игра. С рождением ребенка жизнь женщины кардинально меняется: она оказывается оторванной от привычного уклада, рабочего ритма, зачастую даже от своего круга общения. При этом ее переполняют новые впечатления, новые эмоции. А в виртуальном сообществе мамочек ее понимают, там все живут такими же заботами — это такая виртуальная песочница. И в этом сообществе, конечно же, существует свой вариант языка и своя особенная коммуникация, — говорит Марина Слаутина.

