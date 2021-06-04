Родишь — поймешь: как «яжематери» на своих форумах бесконечно обсуждают тугосерей, хочушек, годовасиков и кесарят

Сеть городских порталов продолжает «мамский» проект, в котором мы честно говорим обо всем, что наболело у молодых родителей. Расскажем, что думают врачи про навязчивые «бабушкины» советы по воспитанию, обсудим все страхи естественных родов и кесарева сечения, поговорим про тело после родов и выдуманные детские диагнозы, на которые тратится много денег, времени и нервов. В первой серии мы обсудили самые бесполезные покупки для новорожденного. А сегодня вместе с филологом нырнем в пучину «мамских» форумов. Да-да, тех самых, где беременяшки чихают на хочушек и овуляшек, чтобы у них скорее появился пузожитель.
Родив ребенка, рано или поздно забредаешь на «мамский» форум. Если постараться, там можно найти много полезного, например контакты хорошего детского врача или няни. Но сегодня не об этом. Форум — это такая интернет-песочница, где слингомамы обсуждают своих пузожителей, шилопопов и кесарят. Те, кого это сильно подбешивает, считают, что так общаются только «яжематери», которые отупели в декрете. И, конечно же, раньше, когда «в поле рожали, жили без памперсов и стиральных машинок», такого языка не было.
Да и вообще «мамский» язык часто вызывает раздражение — эти постоянные «мы покушали», «мы начали ходить ножками»... Нельзя, что ли, нормально сказать? Мы попросили доцента УрФУ кандидата филологических наук Марину Слаутину рассказать о том, что происходит с речью женщины, родившей ребенка.
Мамы играют в мам
— «Мамский» язык — это такая своеобразная игра. С рождением ребенка жизнь женщины кардинально меняется: она оказывается оторванной от привычного уклада, рабочего ритма, зачастую даже от своего круга общения. При этом ее переполняют новые впечатления, новые эмоции. А в виртуальном сообществе мамочек ее понимают, там все живут такими же заботами — это такая виртуальная песочница. И в этом сообществе, конечно же, существует свой вариант языка и своя особенная коммуникация, — говорит Марина Слаутина.
Беременяшки, годовасики, пропердоли и тугосери
Как объясняет филолог, «беременяшки», «овуляшки», «годовасики» и подобные словечки «мамского» языка — это не только языковая игра и способ выразить эмоции, но еще и подсознательная ориентация на детскую речевую креативность, которая, конечно, не в младенческом возрасте проявляется, а позже, когда ребенок начинает говорить. Детское словотворчество — это вообще отдельная тема для разговора. Неслучайно родительские дневники чуть ли не наполовину заполнены словами, «изобретенными» детьми. Подушонок, собачоноченька, книжулечка — очень выразительно.
Про коверканье языка в общении с ребенком
— Когда женщина становится мамой, она начинает говорить как бы на двух языках: на одном — со всеми людьми, на другом — со своим ребенком. Она строит по-другому предложения, интонации. Это происходит совершенно естественно, интуитивно. И это не зависит от языка или национальности, такой язык есть у каждого народа, — объясняет Марина Слаутина.
По ее словам, «мамский» язык — это такой вариант родного языка, на котором взрослые (преимущественно женщины) разговаривают только с детьми:
— Он включает простые слова, много звукоподражаний типа ква-ква, би-би, топ-топ и подобных. Например, если я вам скажу: «У меня две мяу и ни одной ав-ав», вы поймете меня? Если так будут разговаривать взрослые, то окружающие подумают, что это такая игра или что говорящий немного не в себе. Но адресовать то же самое ребенку будет совершенно естественно.
«Мы покушали»
— Когда появляется ребенок, мать вдруг начинает говорить о себе в третьем лице: «Сейчас мамочка даст тебе молочка», «Мамочка устала». На самом деле это не «вдруг»: она помогает (пусть и подсознательно) ребенку усваивать язык. В речи детей на ранних этапах речевого развития практически нет местоимений, они им непонятны — они же ничего не называют, только указывают на предмет или человека. Попробуйте объяснить ребенку, что значит «я» или «он». Для него слово, которым что-то названо, неотделимо от самого предмета. Мама — это мама, а не «я» или «она». Исключение — это местоимение мы: «Мы покушали», «Мы спать хотим», — говорит мама, имея в виду своего малыша. Психологи отмечают, что это проявление сильнейшей эмоциональной связи матери и ребенка, осознание себя единым целым.
Про сюсюканье с ребенком
— Есть такой дискуссионный вопрос — надо ли с ребенком сюсюкаться. Сюда входит коверканье речи, подражание детской речи, демонстративно ласковое обращение. Но чрезмерной заботы, когда ребенок маленький, быть не может, ребенку она необходима. А что касается мнения о том, что с ребенком надо общаться как со взрослым, тогда он якобы будет правильнее говорить, то нет никаких примеров, которые указывали бы на то, что в семьях, где с ребенком сюсюкаются, как-то не так идет его речевое развитие.
Про язык мам и пап
Мамы и папы по-разному общаются с ребенком.
— Дело не только в том, что преимущественно женщины воспитывают детей. Но и в том, что речь мужчины и женщины очень сильно различается. Отцы больше склонны к действию, чем к разговору, а матери — к комментированию, объяснению действий. Мать начинает говорить со своим ребенком сразу после его рождения, и даже грудному младенцу она рассказывает о том, что делает. Отцы редко общаются с детьми в «детской» манере, они не склонны, например, подражать детской речи — речь матери более эмоциональна и креативна. Ну и часто папам просто не хватает терпения в разговоре с детьми — матери могут поддерживать тему, предложенную ребенком, долго, создавая комфортную коммуникацию.
Филологи УрФУ просят мам рассказать, какие «интересные» слова придумали их дети и в каком возрасте:
— В УрФУ на кафедре фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения студенты пишут курсовые работы и дипломы по детской речи, в магистратуре читается курс «Онтолингвистика». Одним из источников материала являются дневники родителей. Мы будем очень признательны тем родителям, которые захотят поделиться с нами своими записями, — мы используем их (разумеется, сохраняя анонимность источника) в научных исследованиях.
Дневники с записями детских словечек можно отправлять на почту mslautina@ya.ru.