«Мама ему всё простила»: история 97-летней женщины, которую сын запер в квартире на шесть дней

К жительнице села Казанка, 97-летней Фасиле Айтняковой, мы поехали после того, как узнали из сообщения Следственного комитета о труженице тыла, которая почти на целую неделю осталась запертой в квартире. Она рассказала корреспондентам NGS55.RU о своей непростой жизни.



Поехала спасать сына



Около года назад материнская любовь потянула пенсионерку в город. Фасиля Мухаметбаковна переживала за судьбу беспробудно пьющего младшего сына — одного из ее четырех детей. Это для других он взрослый 57-летний мужчина. А для нее — ребенок, которому нужна родительская поддержка. Пожилая женщина надеялась, что ей удастся образумить родное чадо. Пенсионерка даже прописала его в квартире, которую получила от государства как ветеран тыла — надеялась, что это поможет сыну начать жизнь с чистого листа. Но через три месяца он оставил свою мать запертой в этой самой квартире без воды, еды и пропал на шесть дней. Он, видимо, рассчитывал, что во время его отсутствия о маме позаботится его сестра, но, по версии следствия, она так и не нашла времени ее проведать. Да и не знала, что она одна взаперти. Несколько дней подряд родственники пытались дозвониться, но в силу возраста она не умеет пользоваться мобильным телефоном, к тому же плохо слышит. Несколько дней подряд старушка била палкой в стену, чтобы ее услышали соседи, но никто не приходил к ней на помощь.