«Парни мечтают о близнецах»: 5 историй сестер-красоток — они носят одинаковую одежду и чувствуют боль друг друга

Говорят, что между близнецами существует телепатическая связь и даже некая мистика. Они чувствуют друг друга на расстоянии и всегда готовы прийти на помощь. Близнецы хотят или не хотят быть похожими, кому-то нравится то, что они будто бы смотрятся в зеркало, а кому-то хочется индивидуальности. Одинаковая внешность никогда не остается без внимания, а мужчин так и вовсе сводит с ума. Мы поговорили с сестрами-близнецами об их жизни и спросили, хотелось ли им когда-нибудь быть по одиночке и не делить день рождения на двоих.
Алина и Регина, предприниматели, 28 лет
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Алина: — Мы отвечали друг за друга в школе и университете, любим заполнять какие-то документы, забирать доставки друг за друга. Можем для таких дел даже взять паспорт сестры, всё равно никто не поймет, а мы быстрее сделаем все наши дела. Наш характер в чем-то очень разный, а в чем-то одинаковый. Бывает, мы меняемся характерами, мы как зеркало, но всё же очень разные, у каждой свои жизненные позиции.
Мы стараемся брать разную одежду, чтобы гардероб был больше. Бывает настроение, что вкусы сильно совпадают, и мы хотим ходить в одинаковом, нас это не смущает. Был период, когда нам очень сильно хотелось доказать, что мы разные и совсем не похожи друг на друга — мы красили волосы в разный цвет, делали разные стрижки и макияж, одевались по-разному, делали всё, чтобы отличаться.
— Мы ссоримся каждый день из-за всяких мелочей, может раздуться и большой конфликт, это нормально. Так мы как будто обновляемся, выговариваемся, выкрикиваемся. Конфликт может начаться просто с того, что кто-то ответил не с такой интонацией или слишком грубо, слово за слово, спор, иногда может дойти до драки, но во взрослом возрасте это бывает очень редко, раз
Близняшки всегда привлекательны для мужчин — у них всегда есть повод познакомиться, ведь так легко завести диалог: «О, а вы близняшки, что ли?» Почему-то парни любят нам писать параллельно — кто отреагирует первая, а нас это сильно бесит. В сексуальных фантазиях парни мечтают с близнецами, многие в этом признавались.
— Наши парни нас никогда не путали, потому что в отношениях мы очень разные, именно поведением. Интересно наблюдать, когда в самом начале общения парень видел тебя одну, а на следующий день ты идешь с ним на встречу, а рядом сестра — тут он, конечно, начинает паниковать. Мы всегда над этим смеемся, потому что он еще четко не знает, «где моя», а мы тоже вида не подаем.
Мы можем чуть ли не в голос выдать одну мысль или идею, которая каждой пришла только вот сейчас, даже если мы далеко. Можем секунда в секунду написать друг дружке одно и то же. Мама рассказывала, что мы долго не говорили, но стоило посмотреть друг на друга, мы понимали, что хотим, и шли делать это совместно. Собственно, сейчас так же — достаточно взгляда, чтобы понять, что мы хотим друг от друга.
— На дне рождения к нам относятся как к одному человеку, поздравление одно на двоих, подарок тоже. Могут написать поздравление и сказать — передай сестре или просто копируют один и тот же текст. Мы уже к этому привыкли и не ждем индивидуального подхода к каждой, нас так видят люди, воспринимают нас как одно целое, но порой мы задумываемся, а каково это было бы, если бы была я одна.
Илона, фотограф, Анжелика, дизайнер, астролог, 30 лет
Анжелика: — Мы всегда хотели выглядеть одинаково, и нам нравится быть близняшками. Если у одной сестры появилась мысль сменить цвет волос, то эта же мысль зацепляла и другую, причем не договариваясь, в один день. Мы не подбираем одежду так, чтобы выглядеть идентично — с детства привыкли, что если одна вещь у одной сестры, то у второй должна быть такая же, поэтому сейчас похожий выбор вещей получается больше интуитивно, а не намеренно.
— Когда мы вместе, нас слишком «много» — кажемся импульсивными и громкими. Можем ссориться из-за идентичного характера, потому что одинаково упрямые, но с возрастом мудрость берет свое. Мы с сестрой считаем нашу схожесть изюминкой и интригой, особенно для мужчин — одинаковая внешность их привлекает. С нами, в общем-то, и знакомились из-за того, что мы одинаковые. Как-то мы познакомились с парнями-близнецами, но свидание не увенчалось успехом, видимо, не судьба.
— Илона вышла замуж, потому что была ее очередь. По студенчеству мы знакомились с молодыми людьми на сайтах знакомств, ноутбук был один, а страница сайте на двоих, поэтому у нас была своя система — одна сестра делает домашнее задание, другая идет на свидание, и так по очереди. Со своим будущим мужем Илона познакомилась там же, на сайте знакомств, и пошла на свидание, потому что была ее очередь.
Илона: — Был всего один раз, когда Анжелика пошла на свидание за меня, с уже знакомым парнем, потому что мне было лень, к тому же парень не особо понравился, было не жалко передать эстафету. Естественно, кастинг сестры он то же не прошел, бедолага. Больше друг за друга на свидания не ходили.
Вместе: — Нам никогда не хотелось иметь отдельный день рождения. Мы думаем, что если близнецы этого хотят, то, скорее всего, они ощущают конкуренцию друг с другом, а это говорит об их неуверенности в себе. Мы же считаем это нашей особенностью, которой гордимся.
Полина, работает в магазине, Екатерина, администратор в автосалоне, 25 лет
Полина: — Мы любим выглядеть одинаково — это наша изюминка. В нашем гардеробе очень мало разной одежды, и она практически не используется. Если одной из нас понравилась вещь, она берет два экземпляра, если двух одинаковых вещей нет, то мы либо шьем на заказ, либо не берем вообще. Бывает, ссоримся по мелочам, но конфликты длятся не более пяти минут — например, не поделили плойку, чтобы вы понимали.
Екатерина: — Одинаковость привлекает не только мужчин, нам самим интересно наблюдать за одинаковыми людьми. Всегда удивительно встретить похожих людей, искать в них отличия, наблюдать за их взаимоотношениями. Интересных ситуаций очень много, одно время мы работали на одной работе — к нам приходят люди, общаются с Полиной, а потом видят вторую Полину. Была ситуация — мама молодого человека Полины как-то встретила ее копию на улице, или когда мы работали в разных магазинах, но они находились рядом, покупатели очень удивлялись, когда видели одну и ту же девушку
Случались знакомства на почве схожести — многим интересно пообщаться с близняшками, и нам тоже, если мы видим одинаковых людей. Связь между близнецами определенно есть — если у одной из нас произошла неприятность, другая переживает и расстраивается так, будто ситуация произошла с ней самой. Мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Иногда кажется, что и мыслим мы одинаково. Нам нравится быть близнецами, и мы никогда не хотели быть по одиночке. У нас все увлечения, хобби совместные, и это очень круто. День рождения всегда вместе, даже уже не видим празднование по отдельности.
Татьяна, визажист, стилист, Надежда, риелтор, 31 год
Надежда: — У нас с сестрой совсем немного отличаются характеры и выражение глаз, если хорошо присмотреться к нашим фото, то можно это увидеть. Таня более склонна к творчеству и настойчивости, а я отличаюсь инициативностью и рассудительностью, но, несмотря ни на что, мы остаемся близки, всегда на одной волне. Нам всегда нравилось выглядеть максимально одинаково. Даже в разной одежде мы бросаемся в глаза, потому что очень похожи внешне. С детства и до окончания института мы всегда одевались одинаково, и в свой день рождения всегда подбираем себе одинаковые наряды. Кто-то может нам не поверить, но мы ни разу не ссорились — можем спорить и не сходиться во мнениях, но чтобы ругаться — нет. Мы очень дружные с детства, дорожим и ценим, что мы есть друг у друга.
— Безусловно, то, что мы близняшки, вызывает интерес со стороны мужского пола. Например, ты где-то ожидаешь сестру, и подходит парень познакомиться, а во время разговора подходит вторая — это вызывает удивление. Нам всегда хотелось поменяться местами в институте и сдать экзамен друг за друга, но такой возможности не было, преподаватели всегда просили зайти в кабинет двоим. А вот воспользоваться водительским удостоверением друг друга, если кто-то из нас забыл их дома, было отличным решением. Наши вторые половинки нас не путают, поэтому такая шутка с ними не прокатит.
Связь между нами действительно существует, особенно это ярко стало ощущаться с возрастом. Мы чувствуем, когда кому-то из нас очень грустно или случилось что-то не приятное. Это не объяснить. Однажды Таня не могла уснуть, всю ночь чувствовала тревогу, утром позвонила мне, а меня увезли ночью в больницу с подозрением на аппендицит.
— Нас очень удивляет эта связь, но с другой стороны, мы всегда знаем, что можем прийти друг другу на помощь, внутреннее чувство всегда подскажет. Мы можем общаться даже взглядом, есть определенные слова, по которым мы можем понять, в чем дело и о чем идет речь, а люди со стороны даже не поймут, что мы уже всё обсудили.
Разделять день рождения на двоих вдвойне приятнее. В этот день никогда не будет грустно и одиноко, даже если у всех гостей не получится приехать на праздник, у нас всегда будет компания — мы. Нас разделяют разные города и расстояние, но это никогда не было помехой быть вместе в этот день.
Екатерина, офис-менеджер, Мария, в декрете, 29 лет
Екатерина: — Необыкновенно здорово иметь такого близкого человека, который был с тобой рядом, еще до твоего рождения, которому можно доверить всё. Когда были маленькие, родители одевали нас одинаково — в то время был маленький выбор одежды, и мы могли подраться из-за разных вещей. Сейчас каждая живет своей жизнью, поэтому одежда стала отличаться, стилевые предпочтения разделились.
Иногда мы ссоримся, но с возрастом всё меньше, мы однозначно те близнецы, которые говорят друг другу всё в лицо, и хорошее, и плохое — из-за этого чаще всего и обиды, но длятся они не более
— Одинаковая внешность привлекает внимание как мужчин, так и женщин. В принципе дефицита внимания у нас никогда не было. Наши мужья нас очень давно и хорошо знают — их захочешь, не обманешь. У нас была одна попытка — как-то на пикнике мы ушли с Машей в лес и поменялись одеждой. Наши мужья, увидев нас еще из далека, спросили: «А зачем вы одеждой поменялись?» Фокус не удался, а вот наши дети часто нас путают и принимают тетю за маму.
Одеться одинаково, не договариваясь, — это классика, даже уже не удивляемся. Часто в детстве говорили предложениями в один голос — не специально, а так получалось. Когда Маша получила травму головы, у меня болела голова, а когда Маша рожала, у меня сильно болел живот. Не знаю, психосоматика это или мистическая связь, но то, что у близнецов связь есть, это неоспоримо. Когда нам нужно что-то сделать вместе, если одна из нас говорит: «Ты первая», то это уже не оспаривается. Ситуаций из серии «одна посмотрела, другая уже поняла» даже не перечислишь.
— Не знаю, как Маше, но у меня никогда не было желания быть поодиночке или иметь отдельный день рождения. В том, что мы близняшки, наша некая сила, и не хотелось бы ее лишаться. Мы — взрослые люди, и если уж нам хочется побыть одним, это несложно исполнить. Мы и так сейчас видимся крайне редко, так как обе очень занятые.
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