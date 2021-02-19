«Парни мечтают о близнецах»: 5 историй сестер-красоток — они носят одинаковую одежду и чувствуют боль друг друга

Алина: — Мы отвечали друг за друга в школе и университете, любим заполнять какие-то документы, забирать доставки друг за друга. Можем для таких дел даже взять паспорт сестры, всё равно никто не поймет, а мы быстрее сделаем все наши дела. Наш характер в чем-то очень разный, а в чем-то одинаковый. Бывает, мы меняемся характерами, мы как зеркало, но всё же очень разные, у каждой свои жизненные позиции.

Мы стараемся брать разную одежду, чтобы гардероб был больше. Бывает настроение, что вкусы сильно совпадают, и мы хотим ходить в одинаковом, нас это не смущает. Был период, когда нам очень сильно хотелось доказать, что мы разные и совсем не похожи друг на друга — мы красили волосы в разный цвет, делали разные стрижки и макияж, одевались по-разному, делали всё, чтобы отличаться.

