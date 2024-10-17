«Какие красивые вы»: в Новосибирске начался концерт Полины Гагариной — видео, как ее встретили сибиряки

В Новосибирске начался концерт Полины Гагариной (18+). Певица вышла на сцену «Сибирь-Арены» в золотом платье и исполнила песню «Навсегда».
— «Сибирь-Арена» такая красивая! Какие красивые вы. Какая солнечная погода. Это всё не просто так, — обратилась к новосибирцам Полина Гагарина.
Между песнями певица рассказала, что должна была прилететь в Новосибирск еще ночью, однако эти планы сорвались.
— Да, я немного не выспалась, но уже как будто бы зарядилась. Прилетела прямо вот сейчас, буквально с корабля на бал. И это прекрасно, от этого чувствуется особенный драйв. И мы очень хотим, чтобы вся эта энергия, вся наша любовь, всё наше любимое шоу, которое мы делали, вам понравилось, — сказала артистка.
Перед концертом Полины Гагариной на подъезде к новому ЛДС собрались пробки.