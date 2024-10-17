«Какие красивые вы»: в Новосибирске начался концерт Полины Гагариной — видео, как ее встретили сибиряки

— Да, я немного не выспалась, но уже как будто бы зарядилась. Прилетела прямо вот сейчас, буквально с корабля на бал. И это прекрасно, от этого чувствуется особенный драйв. И мы очень хотим, чтобы вся эта энергия, вся наша любовь, всё наше любимое шоу, которое мы делали, вам понравилось, — сказала артистка.