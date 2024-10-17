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Развлечения «Какие красивые вы»: в Новосибирске начался концерт Полины Гагариной — видео, как ее встретили сибиряки

«Какие красивые вы»: в Новосибирске начался концерт Полины Гагариной — видео, как ее встретили сибиряки

Певица прилетела в Новосибирск незадолго до начала концерта

927
6 комментариев

Практически все места в «Сибирь-Арене» заняты зрителями

В Новосибирске начался концерт Полины Гагариной (18+). Певица вышла на сцену «Сибирь-Арены» в золотом платье и исполнила песню «Навсегда».

Новосибирцы поддержали выход певицы на сцену фонариками

— «Сибирь-Арена» такая красивая! Какие красивые вы. Какая солнечная погода. Это всё не просто так, — обратилась к новосибирцам Полина Гагарина.

Зрители встают со своих мест, чтобы потанцевать под любимые песни

Между песнями певица рассказала, что должна была прилететь в Новосибирск еще ночью, однако эти планы сорвались.

— Да, я немного не выспалась, но уже как будто бы зарядилась. Прилетела прямо вот сейчас, буквально с корабля на бал. И это прекрасно, от этого чувствуется особенный драйв. И мы очень хотим, чтобы вся эта энергия, вся наша любовь, всё наше любимое шоу, которое мы делали, вам понравилось, — сказала артистка.

Перед концертом Полины Гагариной на подъезде к новому ЛДС собрались пробки.

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Концерт Полина Гагарина Сибирь-Арена Новосибирск
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Комментарии
6
Транс'Уха Маша Дегтярева
38 минут
"Какие красивые вы": Хотела бы Полина быть такой же красивой, как зрители?
Татьяна 53
21 минута
За такие цены на концерт можно ещё больше наговорить всяких приятностей.
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