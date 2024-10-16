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Развлечения «Будет сложно — продай»: в Новосибирске выставили на продажу бумажный рубль за 800 тысяч рублей

«Будет сложно — продай»: в Новосибирске выставили на продажу бумажный рубль за 800 тысяч рублей

Банкнота, по словам продавца, находится в идеальном состоянии

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3 комментария

Автор объявления считает, что покупка купюры — отличное вложение денег

Жительница Новосибирска выставила на продажу рублевую купюру 1947 года, оценив её в 800 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Уникальное предложение для коллекционеров и любителей нумизматики! Продается бумажный рубль 1947 года выпуска в отличном состоянии. Этот редкий экземпляр исторической ценности может стать не только прекрасным дополнением вашей коллекции, но и отличным вложением средств, — пишет продавец.

Продавец рассказала, что купюра ей досталась от родителя

В описании указано, что купюра находится в идеальном состоянии.

Корреспондент НГС связался с автором объявления — Ириной. Сибирячка объяснила, что купюра досталась ей в наследство от одного из родителей.

— Он когда-то сказал: «Будет сложно в жизни — продай». Я её выставила изначально за 300 тысяч рублей, на меня вышел коллекционер и сказал, что эта купюра стоит в два-три раза дороже. Поэтому такая цена, — объяснила Ирина.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 15 октября. На момент написания публикации на нем было более 800 просмотров. Пока что покупкой, по словам Ирины, никто не интересовался.

На различных сайтах для коллекционеров цена этой купюры в среднем варьируется от 2 500 до 5 000 рублей.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске продают коллекцию фарфоровых статуэток за 850 тысяч рублей.

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Новосибирск Купюра Деньги Коллекционирование Авито
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Комментарии
4
кулькулятр
1 минута
Коллекционеры тоже любят шутить.
Гость
5 минут
Коллекционер видимо большой шутник. Сейчас тихо посмеивается над наивной тетей.
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