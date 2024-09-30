На просмотр — без сумок и по одиночке: в Новосибирске продают огромную коллекцию фарфоровых статуэток — за неё просят 850 тысяч рублей

Коллекция новосибирцу дорога, поэтому он готов расстаться с ней только за хорошие деньги Источник: «Авито»











Большую коллекцию фарфоровых статуэток продают в Новосибирске. Продавец оценил её в 850 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте «Авито».

Автор объявления утверждает, что в коллекции более 130 позиций. Продать статуэтки новосибирец готов только по очень хорошей цене.

— Цена за всю коллекцию 850 000 рублей, при средней цене 5 666 за штуку. Жалко продавать. Реликвия! Семейные ценности! Поэтому и дорого!, — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что торговаться не будет Источник: «Авито»











Продавец отмечает, что для просмотра и покупки коллекции запускает потенциальных покупателей в дом «без сумок и рюкзаков, с предварительным фейсконтролем, по одиночке». К торгу в меньшую сторону он не готов.

Объявление было опубликовано на портале «Авито» 27 сентября. Судя по всему, покупателей на статуэтку новосибирцу найти пока не удалось.