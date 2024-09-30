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Развлечения На просмотр — без сумок и по одиночке: в Новосибирске продают огромную коллекцию фарфоровых статуэток — за неё просят 850 тысяч рублей

На просмотр — без сумок и по одиночке: в Новосибирске продают огромную коллекцию фарфоровых статуэток — за неё просят 850 тысяч рублей

В коллекции более 130 позиций

1 035
14 комментариев

Коллекция новосибирцу дорога, поэтому он готов расстаться с ней только за хорошие деньги

Большую коллекцию фарфоровых статуэток продают в Новосибирске. Продавец оценил её в 850 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте «Авито».

Автор объявления утверждает, что в коллекции более 130 позиций. Продать статуэтки новосибирец готов только по очень хорошей цене.

— Цена за всю коллекцию 850 000 рублей, при средней цене 5 666 за штуку. Жалко продавать. Реликвия! Семейные ценности! Поэтому и дорого!, — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что торговаться не будет

Продавец отмечает, что для просмотра и покупки коллекции запускает потенциальных покупателей в дом «без сумок и рюкзаков, с предварительным фейсконтролем, по одиночке». К торгу в меньшую сторону он не готов.

Объявление было опубликовано на портале «Авито» 27 сентября. Судя по всему, покупателей на статуэтку новосибирцу найти пока не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию чайников за 700 тысяч рублей.

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Комментарии
15
Директор Завода (Ржака)
41 минута
Куплю за 850 рублей.
веснушка
29 минут
Поштучно уже бы распродал!
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