«Номерное издание»: в Новосибирске продают коллекцию чайников — её оценили в 700 тысяч рублей

Все чайники разные и имеют свой уникальный рисунок Источник: «Авито»











В Новосибирске продают большую коллекцию необычных чайников — за нее хотят получить 700 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам свою коллекцию чайников (41 штука): Kelvin Chen (номерное издание), Charlotte di vita (номерное издание), Goebel, — говорится в объявлении.

На фотографиях видно, что чайники имеют свой уникальный рисунок. Все они упакованы в специальные красивые коробочки.

Можно ли купить только отдельные позиции из коллекции — продавец не уточнил Источник: «Авито»











Объявление было опубликовано на сайте «Авито» 17 сентября — на момент написания материала на нём было 82 просмотра. Судя по всему, покупателей найти пока не удалось.