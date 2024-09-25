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Развлечения «Номерное издание»: в Новосибирске продают коллекцию чайников — её оценили в 700 тысяч рублей

«Номерное издание»: в Новосибирске продают коллекцию чайников — её оценили в 700 тысяч рублей

Всего в коллекции 41 позиция

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6 комментариев

Все чайники разные и имеют свой уникальный рисунок

В Новосибирске продают большую коллекцию необычных чайников — за нее хотят получить 700 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам свою коллекцию чайников (41 штука): Kelvin Chen (номерное издание), Charlotte di vita (номерное издание), Goebel, — говорится в объявлении.

На фотографиях видно, что чайники имеют свой уникальный рисунок. Все они упакованы в специальные красивые коробочки.

Можно ли купить только отдельные позиции из коллекции — продавец не уточнил

Объявление было опубликовано на сайте «Авито» 17 сентября — на момент написания материала на нём было 82 просмотра. Судя по всему, покупателей найти пока не удалось.

Ранее НГС писал о том, что сибирячка выставила на продажу огромную коллекцию денег — она просит за неё миллион рублей.

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