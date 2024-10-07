Дава оделся викингом ради новых съемок с 14-летней Миланой — смотрим их фантастические образы

Кадр со съемок второй части фильма «Не одна дома» Источник: Телеграм-канал DAVA TV











Начались съемки фильма «Не одна дома 2» — новостями поделился Давид Манукян у себя Телеграм-канале. 14-летняя Милана Хаметова вновь вернется к роли Маши, а Дава сыграет ее отца.

— Первая часть собрала в российском прокате более 218 миллионов рублей, и мы решили снять вторую часть! — написал актер. — Верим, что каждый зритель найдет для себя тему для размышления в этой части.

Дава и Милана снова вернулись к своим ролям Источник: Телеграм-канал DAVA TV











Дава поблагодарил всех за поддержку, сообщив, что без нее проект не получился бы таким успешным.

Судя по кадрам, частично местом действия новой части станет Европа. Что именно задумали создатели фильма — не ясно, но Давид Манукян предстал в образе викинга, а на Милану Хаметову надели эльфийские уши и парик с длинными волосами.

Такого зритель не ожидал увидеть Источник: Телеграм-канал DAVA TV











Напомним, что первая часть фильма «Не одна дома» вышла в прокат 11 июля. История рассказывает о жизни девочки из богатой семьи, чьи родители постоянно на работе, и уделять время дочери должным образом они не могут из-за высокой занятости. Уехав в срочную командировку, они нанимают для Маши няню — по законам жанра женщина оказывается преступницей. Маше необходимо обхитрить мошенницу и вывести ее на чистую воду.