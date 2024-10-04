«Сухой завтрак за 1600 вместо 200 рублей»: новосибирцы высказались о продаже корма для квадроберов

Некоторые новосибирцы негативно относятся к детскому увлечению Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Новосибирцы высказались по поводу продажи корма для квадроберов на маркетплейсах. Цена на него превышает 1500 рублей за 400 граммов. Мнения сибиряков по поводу ситуации, как обычно, разделились. Публикуем самые интересные комментарии, которые оставили наши читатели под постом в телеграм-канале НГС.

В одном из объявлений о продаже указано, что по вкусу корм похож на шоколад, а в состав входит пшеница, кукуруза, сахар, патока, какао-порошок, карбонат кальция, соль, подсолнечное масло, натуральный ароматизатор ванили.

Читательница Марина уверена, что такие игры допустимы дома, но не на улице:

— Думаю, дома дети могут играть и наряжаться во что хотят, хоть в тараканов, но гулять так по улице и превращать это в норму совершенно неправильно.

Еще один пользователь настроен более радикально.

— Сухой завтрак за 1600 вместо 200 рублей. Родителям, которые нормально относятся к своим детям-квадроберам, нужно показаться врачу. Вы реально считаете, что когда мать выгуливает ребёнка на поводке и ставит мисочку ему на пол — это вариант нормы? — задается вопросом комментатор под ником «E».

— Детям нужно читать больше книг. Это лучше, чем это занятие дурацкое, — пишет другая сибирячка.

Некоторые на волне популярности субкультуры оправдывают квадроберов давней традицией у детей наряжаться на праздники. Но есть те, кто просит не сравнивать разные вещи.

— Не путайте костюмированные представления разово на праздниках, где человек, сняв костюм, остается человеком, и субкультуру, в которой предполагается идентификация личности с тем или иным персонажем. Это про зайчиков на новый год, — пишет пользовательница.

— Запретить все — и квадроберов, и корм! Это как деградирует психика, чтобы так себя вести — есть из миски, выводить собственного ребенка на поводке на четвереньках, покупать ему корм, как животному. Остается сколотить будку, посадить на цепь или отправить мышей ловить, — размышляет читательница Лариса.

— А приюты для квадроберов будут открывать? А то в отпуск на курорт родители захотят поехать, а туда с животными нельзя. Да, если подумать, столько проблем появляется. Куда девать? Чем кормить? Что одеть? Как дрессировать? — Комментатор Альберт и К.

Нашлись и те, кто заступился за новое молодежное течение.

— Я считаю, запретить нужно запрещателей. А то развелось дармоедов, — уверен он. — Я понял, в чем ваша беда: вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Как говорил великий Мюнхгаузен, так и есть. Что вы привязались к этим любителям звериных масок? Отстаньте уже. Займитесь делом, — пишет комментатор PaulNSK.

— Делать нечего ни тем, ни другим. Одни на этом зарабатывают, другие злятся, — считает подписчик Galli2022.

— Квадробиков гнобят, потому что они безобидные, — уверена читательница Анжела.