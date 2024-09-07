«Лучше гопари и преступники, чем эти»: взрослые и дети нападают на квадроберов — почему так много ненависти к новой субкультуре

На детей с хвостами и в звериных масках взрослые, как правило, реагируют резко негативно Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Молодежные субкультуры, в основной своей массе, всегда вызывали непонимание со стороны старшего поколения. На смену течениям, которые бросали вызов обществу и выражали яркий протест, пришли увлечения вроде современной квадробики, когда дети и подростки примеряют на себя роли животных, носят маски и хвостики, встают на четвереньки и быстро бегают. То, что казалось вполне себе безобидным увлечением, в итоге вызвало у общества волну ненависти. Другие дети квадроберов задевают и насмехаются, а взрослые словно не видят ничего предосудительного в буллинге и даже поощряют издевательское отношение. НГС рассказывает о последних громких случаях неприкрытой агрессии по отношении к детям в масках и объясняет, почему всё дело в историко-культурном контексте.

Закидали кошачьим кормом

В последний день летних каникул 12-летняя дочь Марии (имя изменено по ее просьбе) вышла прогуляться с подругой по Плющихинскому жилмассиву. Обе сидели на качелях и разговаривали, когда к ним подошли мальчики и стали их оскорблять. Причиной, как выяснила Мария, которой дочь рассказала о случившемся, стал внешний вид девочек: обе держали в руках маски зверей и носили игрушечные хвостики.

Увлечение дочери квадробикой (а именно так называется популярная субкультура, к которой относят себя дети младшего возраста и подростки) Мария не осуждала. Но из-за неоднозначного отношения к квадроберам в обществе запретила ей выходить на улицу в этом образе. Дочь Марию ослушалась.

— Сначала три мальчика пришли, лет 10–12, увидели, что у девочек хвосты, они сидят на качелях, что маски у них. Позвонили своим друзьям, те пришли уже с кошачьим кормом. Начали смеяться над ними, оскорблять и обкидывать этим кормом. Человек 6–10 их было. Когда девочки захотели уйти, один из мальчиков, который был на электросамокате, преградил им путь и не давал им уйти, — пересказывает Мария то, что услышала от дочери.

Та пришла домой заплаканная и в грязной одежде. Девочек никто не толкал и не бил, подчеркивает Мария, но ее возмутила ситуация с оскорблениями, поэтому эмоциональный пост она оставила в районном паблике, попросив выйти на связь родителей мальчиков. За сутки он набрал более 200 комментариев (сейчас их число уже перевалило за 350). Мария рассчитывала на поддержку, но получила порцию оскорбительных комментариев из-за увлечений дочери:

«Вы своих квадробиков лучше сами выгуливайте, чтобы другие не видели»;

«Это вам надо воспитывать, а лучше к психиатру свозить. Но если вы тоже их ассоциируете с животными, то выгуливайте их сами. Взрослые-то это не принимают, что говорить о детях. Вы подвергаете свою дочь опасности серьёзной: сейчас дети обидели, а если извращенцу какому придет на ум фиг знает что? Возможно, пацаны спасли вашу дочь»;

«Пусть лоток с собой еще носят, чтобы в туалет ходить на улице. Мамы девочек, одумайтесь. И уделяйте им внимание, девочки сходят с ума»;

«Нормальные дети с нормальным воспитанием, не обделенные вниманием своих родителей и окружающих, не переодеваются в животных, и тем более не играют прилюдно роль животных. И не надо рассказывать, что они там просто сидели в костюмах кошек с хвостами и в масках».

Такую необычную компанию заметили в Новосибирске Источник: Алена Гусева











Среди таких агрессивных комментариев сообщения, где бы осуждали поведение напавших мальчишек, встречались по минимуму.

— Для меня тоже было изначально непривычно увидеть, да и прочитать в интернете, что ребятишки этим занимаются. Это непонятно, но вот так осуждать… Мы тоже в детстве наряжались и лазили по деревьям. Люди просто привыкли подстраиваться под всех, а тут дети выделяются среди других, — рассуждает Мария. — Я, когда комментарии открыла, была в ужасе. В обществе жёстче стало отношение к детям, к их увлечениям. Также некоторые пишут: «Да вот мой ребёнок не такой» — и тому подобное. Ну надо же, такие хорошие!

После случившегося ей пришлось забрать всю атрибутику у дочери. Она говорит, что заключала с ней договор до случившегося: просила, чтобы та носила костюм только дома и не выходила на улицу. Теперь, признается Мария, ей придется увлечься чем-нибудь другим. Пока она ходит на танцы и гимнастику.

— Обиделась, расстроилась, но я с ней проводила беседу и объяснила, почему я так сделала. Она меня ослушалась, и я переживаю за ее здоровье, за ее состояние, чтобы ее никто не обижал, — объясняет женщина.

Как рассказала Мария, с ней уже связались родители двоих мальчиков и принесли извинения. Она предполагает, что мама одного из мальчишек, обижавших ее дочь, присоединилась к обсуждению в группе (Мария увидела на странице фото ее сына). Позже оскорбительный комментарий о ее дочери был удален.

«Хоть кто-то с этим биомусором борется»

Наиболее громкий случай, связанный с квадроберами, произошел в Новосибирске этим летом. Тогда на подростков в масках с перцовыми баллончиками напала компания агрессивно настроенных молодых людей. Они также выкрикивали оскорбления. Пострадавшим пришлось обратиться в полицию.

Как утверждали «Аргументы и факты», нападавшими выступили члены группировки «Истребление», якобы преследующие квадроберов и ведущие свою деятельность в соцсетях. Однако в «ВКонтакте» и «Телеграме» не удалось найти подобных сообществ.

В «Телеграме» при этом активны группы квадроберов из Новосибирска, в которых участники жалуются на агрессию со стороны одноклассников из-за своих увлечений.

— Меня сегодня избили за то, что я квадробер, — написала одна из участниц.

— Жиза, меня в колледже в туалет окунули, — ответила ей другая.

На вопросы корреспондента о буллинге ни одна из них не ответила.

Пост о нападении в Академгородке на подростков в масках разместили в сообществе «Инцидент Новосибирск», где большая часть комментаторов осудила квадроберов.

— Хоть кто-то с этим биомусором борется, — написал житель Новосибирска Сергей под постом. — Им *** (блин) уже по 15–17 лет. Они не в саду. Я никого не защищаю, но мое мнение: лучше гопари и преступники, чем эти вначале жрущие корм, а потом и до *** (нетрадиционных) парадов недалеко!

В своем комментарии Сергей упомянул разошедшийся по местным пабликам снимок, на котором девочка в маске якобы ест что-то из пакетика с кормом для кошек. Но качество фото не позволяет достоверно утверждать, что речь идет именно о корме для животных.

Негативных комментариев в обсуждении подростков и квадробики оказалось больше, чем нейтральных Источник: «Инцидент Новосибирск» / vk.com











В разговоре с корреспондентом НГС мужчина подтвердил, что настроен против нового увлечения детей и подростков.

— По мне это явно расстройство, причем ярко выраженное. Я жил в другом детстве и такой отсталой идеологии не встречал, — заявил 30-летний Сергей. — Лично для меня это отсталые люди. Пускай прыгают, но так что бы это не происходило в центре города. Зачем все это выносить на люди, ведь есть и те, для кого это неприемлемо и непонятно. Пускай они в своих масках просто между собой там играют. Я не принимаю то, что они бегают где попало на четвереньках, снимают видео и выкладывают в интернет.

Одной из немногих споривших с Сергеем и отстаивавшей право детей заниматься тем, чем им нравится, была Александра. Она — мама 9-летней девочки, которая тоже увлекается квадробикой. Пару раз, по ее признанию, когда она гуляла с дочерью, слышала, как в ее адрес выкрикивают что-то агрессивное другие дети.

— Конечно, у меня ребенок захотела на улицу носить эту маску. Там хвостик надеть, попрыгать и поугарать. Я ей запретила. Как раз из-за этих моментов. Люди как-то неадекватно стали относиться к этому, и я сказала: «Ну хочешь — поехали на дачу. К соседке пойдешь — там, пожалуйста, прыгай с этим хвостиком или маской. А в городе ты не будешь так ходить». Ну вот как-то мы так и порешали, вроде, отошли от этого, — делится она.

Как правило, интерес к квадробике проявляют дети младшего школьного возраста Источник: vk.com/ob.gorod, vk.com/novosibka, Алена Гусева

Ненависть к детям в звериных масках она объясняет ожесточением общества и удивляется, как люди ее возраста могли забыть свои детские увлечения, которые тоже могли казаться странными старшему поколению.

— Просто настолько люди стали обнаглевшие и злые. Вот даже недавно старика в транспорте избивали, а люди стояли и на камеры снимали. Короче, чем слабее человек, тем мы его унизим больше. Может, потому что по морде не получали, видимо, от более сильного, чем они. Деградация, одним словом, — говорит она. — А мне интересно, если бы это не дети были, а, допустим, мужики, которые как-то там себя ведут, вот на них бы тоже так нападали?

«Ты квадробер, не дай бог?»

Прецедент последних дней, который обсуждается особенно широко из-за того, что в нем оказалась замешана популярная у подростков певица, случился в Надыме 30 августа. Во время концерта певица Mia Boyka на сцену вывели потерявшуюся 8-летнюю девочку в маске котенка и с игрушечным хвостом, чтобы помочь оперативно найти родителей ребенка. Певица обратила внимание на внешний вид ребенка:

— Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?

Mia Boyka — певица, чьи песни стали популярными благодаря TikTok. Самый ее известный хит — трек «Пикачу», который она исполнила с другим известным блогером Егором Шипом. После 2022 году певица с синими волосами неожиданно сменила образ и стала исполнять песни в стиле фолк («Богатырская», «Молода и красива»). Несколько раз выступала у сцен кремлевского дворца на патриотических концертах.

Девочка попыталась объяснить, что занимается квадробикой вместе с друзьями, но певица сделала ей замечание.

— Малыш, ты красивая девочка. Посмотри какая! Зачем тебе быть кошкой? Кто-нибудь еще поддерживает это из вас? — обратилась она к гудящей толпе. — Я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует.

После разговора с любимой певицей девочка ушла со сцены в слезах Источник: youtube.com











Затем конфликт вылился в социальные сети, где певица продолжила насмехаться над квадроберами. Девочку же, которой устроили публичные расспросы, неожиданно поддержала Екатерина Мизулина.

— Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру, — написала она в своем Телеграм-канале.

На стороне ребенка также выступили и другие известные люди: Клава Кока, Егор Крид, Ксения Собчак и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Певица посвятила несколько постов скандалу, случившемся на сцене Источник: MIA BOYKA / T.me











Позже стало известно, что менеджеры Mia Boyka связались с мамой девочки и предложили им билет на ее концерт и поездку в Москву — об извинениях речи не шло. Мать ребенка предложение не приняла.

Что говорит психолог о негативной реакции на квадроберов

Детский психолог Роман Лобастов считает нетерпимость по отношению к детям и подросткам, увлекшимся новым течением, страхом перед чем-то новым.

— Взрослые не понимают квадроберов, а все, что не попадает в поле какого-то понимания или объяснения, сразу по умолчанию пугает. Это такой специфический социальный аутизм, когда люди живут каждый в своем мире. Как будто бы у них и потребности нет попытаться понять, по умолчанию сразу возникает агрессия, раздражение, нервозность. Это проблема межпоколенческой коммуникации. Это, конечно, более общая проблема, но на местах она по-разному проявляется, — объяснил он.

По его словам, похожая нетерпимость со стороны старшего поколения проявлялась фактически на сломе эпох — в 1980–90-х годах. Речь, как говорит психолог, идет не столько политических событиях, сколько о культурно-историческом контексте.

— Дистанция между людьми только нарастает, что мы можем наблюдать даже в каких-то мелочах. Общество реагирует резко и чутко. Кто-то пытается выяснять отношения на дороге, а кто-то вот так [агрессивно реагирует на новые увлечения детей]. Люди как будто действительно забывают вообще не то чтобы себя в этом времени, а о своем прошлом: что они, эти осуждающие 40- и 50-летние люди, творили, когда были подростками? А сейчас мы видим, как они решили, будто имеют право спускать нравственную повестку: что правильно делать, а что — нет, — добавил он.