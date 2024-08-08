«Залили перцовкой глаза и убежали»: квадроберы заявили о нападении в Академгородке

На месте происшествия работала скорая помощь Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Новосибирские подростки-квадроберы (люди, копирующие поведение животных) заявили, что на них напали в Академгородке. Сообщение опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Как утверждает автор поста, подростки запланировали встречу единомышленников.



— Как сообщают очевидцы, несколько участников сходки вышли из автобуса и дожидались остальных. В этот момент из-за угла вышли 6 агрессивно настроенных молодых людей в масках с перцовыми баллончиками в руках. Сначала они насмехались и выкрикивали оскорбления, но после стали окружать, — сказано в сообщении.

Участники «сходки» утверждают, что детей облили неизвестной зелёной жидкостью и залили газом из перцового баллончика.

— Мы в полицейском участке, пишем заявление. Они нам залили перцовкой глаза и убежали, — сказано в скришоте переписки из чата квадроберов.

Судя по фото, на место выезжала скорая помощь Источник: «Инцидент Новосибирск» / vk.com











В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что силовики проводят проверку.



— Информация в полицию поступала. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Подростки, увлекающиеся квадробикой, надевают маски и костюмы животных, а также копируют их поведение. Ранее НГС подробно разбирался, с чем связано это увлечение.