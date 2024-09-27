Лунный денежный календарь на октябрь 2024 года: в какие дни не стоит тратить деньги

В конце месяца рекомендуется воздержаться от финансовых трат Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Для многих октябрь — время планирования финансов до конца года. Уже пора закупаться новыми вещами и рассчитывать, сколько придется потратить на новогодние праздники. Некоторые считают, что покупки нужно подстраивать под фазы Луны. Если вы тоже считаете, что это важно, то читайте, какие дни в октябре считаются удачными для трат, а когда лучше быть осторожней с покупками.

1 октября (Убывающая Луна в Деве)

В этот день рекомендуется навести порядок в финансах: проанализируйте свои расходы, составьте бюджет на месяц, выбросьте ненужные бумаги. Траты должны быть осознанными. Это хороший день для возврата долгов и получения прибыли, но старайтесь избегать крупных неоправданных покупок.

2-6 октября (Растущая Луна в Весах и Скорпионе)

Настало время подумать, какие подписки, услуги или товары больше не приносят вам радости. Эти дни стоит посвятить экономии: например, можно отказаться от ненужных покупок и оптимизировать финансовые потоки. Расходы лучше ограничить до минимума.

7 октября (Растущая Луна в Скорпионе и Стрельце)

Это момент роста и начинаний в финансовом плане. Хотя день не идеален для крупных трат, можно задуматься о том, как улучшить свои финансовые дела. Можно составить план по улучшению материального состояния. Стратегически разумные вложения могут быть выгодными.

8-10 октября (Растущая Луна в Стрельце и Козероге)

Продолжается время растущей луны. Это период, в который можно сделать крупные финансовые шаги, например, изменить банк, найти более выгодные предложения по кредитам или займам.

В октябре рекомендуется не делать импульсивных покупок, лучше проводить ревизию бюджета Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











11 октября (Растущая Луна в Козероге и Водолее)

В этот день важно не тратить деньги на ненужные вещи. Заключите соглашения, составьте списки желаемых покупок и определите приоритеты. Это время для размышлений о финансах. Успех будет зависеть от ваших намерений: не спешите делать покупки, отложите их до следующих дней.

12-17 октября (Растущая луна в Водолее, Рыбах и Овне)

С 12 по 17 октября — это период для активных вложений. Уделите внимание долгосрочным инвестициям, разработайте новые финансовые проекты и планы. Можно покупать вещи, которые действительно вам нужны и могут принести пользу.

18 октября (Убывающая луна в Тельце)

Этот день подходит для расстановки приоритетов: проведите ревизию своих финансов, пересмотрите свои сбережения. Крупные покупки стоит отложить на более благоприятные дни. Активно работайте над своими целями.

19-22 октября (Убывающая Луна в Близнецах и Раке)

Эти дни будут благоприятными для совершения покупок. Уверенно тратьте деньги на то, что сделает вашу жизнь комфортнее, но не забывайте об умеренности. Хорошо делать заказы на крупные товары или услуги. Считается, что все, что вы приобретете в эти дни, будет иметь шанс на увеличение ценности в будущем.

23-29 октября (Убывающая луна во Льве, Деве и Весах)

Используйте это время для анализа своих финансов, возможно, полезно будет пройтись по магазинам, но без реальных покупок, просто исследовать, что вам нужно. Тратить деньги в эти дни не рекомендуется.

30-31 октября (Убывающая Луна в Весах и Скорпионе)

Это время, когда необходимо тщательно следить за своими финансовыми потоками. Возможно, в эти дни вам поступят неожиданные доходы, или же возникнет необходимость сделать важные покупки. Но не забывайте о планировании: даже если вам повезло, тратьте с умом.