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Развлечения «От воспоминаний текут слезы»: новосибирская школьница поразила судей в музыкальном шоу на НТВ — что она спела

«От воспоминаний текут слезы»: новосибирская школьница поразила судей в музыкальном шоу на НТВ — что она спела

Девочку практически с детства воспитывает бабушка

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2 комментария

Валерия несколько лет занимается вокалом

Новосибирская школьница Валерия Зубова приняла участие в шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. 12-летняя девочка исполнила песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны».

Девочка живет в городе Куйбышев вместе с бабушкой и дедушкой. В 2014 году мама школьницы погибла, отец находится в другом городе.

— Мама умерла, а бабушка взяла надо мной опеку. Когда начинаю спрашивать про маму, бабушка начинает плакать. От воспоминаний текут слезы, — рассказала Валерия.

Уже пять лет девочка занимается вокалом: сначала посещала студию эстрадного вокала «Ассоль» в Культурно-досуговом комплексе Куйбышева, с 2021 года занимается в студии эстрадного вокала Soul Music.

Во время выступления все звездные жюри — Алексей Воробьев, Ани Лорак, Игорь Крутой и Люся Чеботина — нажали зеленую кнопку. А после исполнения песни в студию позвонила Наташа Королева и похвалила Валерию.

Ранее сибиряк спел песню Витаса на шоу Андрея Малахова. К выступлению он готовился 20 лет.

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Комментарии
2
Гость
15 сентября 2024, 22:18
Как же вы надоели со своими "сибиряками" и "сибиряками".
Гость
15 сентября 2024, 22:19
Сибиряками и сибирячками
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