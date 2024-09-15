«От воспоминаний текут слезы»: новосибирская школьница поразила судей в музыкальном шоу на НТВ — что она спела

Валерия несколько лет занимается вокалом Источник: НТВ











Новосибирская школьница Валерия Зубова приняла участие в шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. 12-летняя девочка исполнила песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны».

Девочка живет в городе Куйбышев вместе с бабушкой и дедушкой. В 2014 году мама школьницы погибла, отец находится в другом городе.

— Мама умерла, а бабушка взяла надо мной опеку. Когда начинаю спрашивать про маму, бабушка начинает плакать. От воспоминаний текут слезы, — рассказала Валерия.

Уже пять лет девочка занимается вокалом: сначала посещала студию эстрадного вокала «Ассоль» в Культурно-досуговом комплексе Куйбышева, с 2021 года занимается в студии эстрадного вокала Soul Music.

Во время выступления все звездные жюри — Алексей Воробьев, Ани Лорак, Игорь Крутой и Люся Чеботина — нажали зеленую кнопку. А после исполнения песни в студию позвонила Наташа Королева и похвалила Валерию.