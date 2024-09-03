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Развлечения «Шеф, всё пропало». Назван актерский состав ремейка «Бриллиантовой руки»

«Шеф, всё пропало». Назван актерский состав ремейка «Бриллиантовой руки»

О начале съемок рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ

1 998
56 комментариев

Кого сыграет Никита Кологривый, пока не объявили

Никита Кологривый снимется в ремейке комедии «Бриллиантовая рука». О начале съемок рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ, кого именно сыграет скандально известный новосибирский актер, пока скрывают.

— «Небриллиантовая рука» будет замешана со шпионской Бондианой. Зрителей ТНТ прямо в канун Нового года ждёт грандиозный музыкальный телефильм с множеством звёзд шоу-бизнеса, а также любимым сюжетом, — пообещали в пресс-службе телеканала.

По сюжету действие будет раворачиваться в альтернативном настоящем — том, где Советский союз не распался, да и в гипс Семену Семеновичу положат не бриллианты, а смартфоны и фены популярных марок, ввозимые в страну нелегально (размеры гипса пресс-служба телеканала не уточняет).

— Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович», — пообещали авторы фильма.

Главную сыграет Тимур Батрутдинов, роли Гены Козодоева и Лёлика исполнят Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Креативные продюсеры и авторы идеи фильма Андрей Шелков и Максим Ткаченко известны зрителю по комедиям «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё».

В конце марта Никита Кологривый возглавил все топы новостей, но не благодаря актерской работе, а из-за своего неадекватного поведения. Он искусал хостес в кальянной и отсидел 7 суток за мелкое хулиганство.

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Никита Кологривый Ремейки Телеканал ТНТ
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Комментарии
56
275239151
3 сентября 2024, 16:28
Уважающий себя актер никогда не будет в таком сниматься
Хозяин Круэллы
3 сентября 2024, 16:37
какая у него морда противная
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