«Шеф, всё пропало». Назван актерский состав ремейка «Бриллиантовой руки»

Кого сыграет Никита Кологривый, пока не объявили Источник: Алина Скитович / NGS.ru











Никита Кологривый снимется в ремейке комедии «Бриллиантовая рука». О начале съемок рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ, кого именно сыграет скандально известный новосибирский актер, пока скрывают.

— «Небриллиантовая рука» будет замешана со шпионской Бондианой. Зрителей ТНТ прямо в канун Нового года ждёт грандиозный музыкальный телефильм с множеством звёзд шоу-бизнеса, а также любимым сюжетом, — пообещали в пресс-службе телеканала.

По сюжету действие будет раворачиваться в альтернативном настоящем — том, где Советский союз не распался, да и в гипс Семену Семеновичу положат не бриллианты, а смартфоны и фены популярных марок, ввозимые в страну нелегально (размеры гипса пресс-служба телеканала не уточняет).

— Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович», — пообещали авторы фильма.

Главную сыграет Тимур Батрутдинов, роли Гены Козодоева и Лёлика исполнят Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Креативные продюсеры и авторы идеи фильма Андрей Шелков и Максим Ткаченко известны зрителю по комедиям «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё».