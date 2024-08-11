Больше, чем в Москве: статистики раскрыли, сколько алкоголя пьют в Новосибирске

Статистики раскрыли, сколько алкоголя употребляют жители Новосибирска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Аналитики представили данные о показателе потребления алкоголя на душу населения. По итогам июня потребление алкоголя в целом по стране составило 7,98 литра на душу населения. Показатель оказался минимальным с 2000 года — тогда потребление спиртного населением составляло 8 литров.
Жители Новосибирска по итогам июня на душу населения выпили 8,93 литра алкоголя. Это больше, чем жители Москвы — 5,15 литра, Санкт-Петербурга — 7,54 литра, Татарстана — 7,8 литра. При этом лидером по потреблению спиртных напитков на душу населения оказалась Свердловская область — 12,23 литра.
Меньше всего в России пьют в регионах Северного Кавказа. Так в Чечне потребление спиртного составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии — 0,5 литра, в Дагестане — 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,08 литра, а в Карачаево-Черкесии — 2,61 литра
Ранее житель Новосибирска пожаловался, что купил в популярной сети коньяк за 2 тысячи рублей с отвратительным вкусом. Обозреватель НГС узнал, чем заменяют элитные и импортные коньяк.