Больше, чем в Москве: статистики раскрыли, сколько алкоголя пьют в Новосибирске

Данные приведены из расчета на душу населения. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Статистики раскрыли, сколько алкоголя употребляют жители Новосибирска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.



Аналитики представили данные о показателе потребления алкоголя на душу населения. По итогам июня потребление алкоголя в целом по стране составило 7,98 литра на душу населения. Показатель оказался минимальным с 2000 года — тогда потребление спиртного населением составляло 8 литров.



Жители Новосибирска по итогам июня на душу населения выпили 8,93 литра алкоголя. Это больше, чем жители Москвы — 5,15 литра, Санкт-Петербурга — 7,54 литра, Татарстана — 7,8 литра. При этом лидером по потреблению спиртных напитков на душу населения оказалась Свердловская область — 12,23 литра.



Меньше всего в России пьют в регионах Северного Кавказа. Так в Чечне потребление спиртного составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии — 0,5 литра, в Дагестане — 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,08 литра, а в Карачаево-Черкесии — 2,61 литра

