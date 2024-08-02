НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

южн.

 743мм 98%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,78
EUR 92,85
Рабовладельцы из Татарска
Снизились цены на новые авто
Две башни вместо ЦУМа
Новосибирск ведет соцсети
«Танец тьмы» из Японии
Где учатся отличники
5 продуктов при изжоге
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Развлечения Красивые открытки на День ВДВ: 10 идей, как поздравить героев

Красивые открытки на День ВДВ: 10 идей, как поздравить героев

С ними праздник запомнится еще лучше

148
Написать комментарий
2 августа — праздник настоящих героев, которые не щадят себя ради победы

2 августа по всей стране отметят День ВДВ. О том, что он наступил, вы узнаете с самого утра: десантники спешат отметить профессиональный праздник с первыми лучами солнца. Пока одни еще только едут на работу, они обычно уже рассекают на машинах с торчащими из окон флагами, гуляют по улицам в тельняшках и голубых беретах и кричат сослуживцам (да и просто так): «С Днем ВДВ!» А для тех, кто хочет подкрепить короткое и емкое поздравление запоминающейся иллюстрацией, у нас есть 10 красивых открыток на День ВДВ.

Днем рождения Воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда боевая группа из 12 человек впервые в СССР десантировалась на учениях на окраине Воронежа.

Возглавлял ту дюжину бойцов первый советский военный парашютист Леонид Минов. Он же был организатором парашютного десанта.

В 1931 году в СССР сформировали первые десантные части. С 1932 года они вошли в состав Военно-воздушных сил, а в сентябре 1941 года Воздушно-десантные войска стали самостоятельным родом войск, который подчинялся Ставке верховного главнокомандования.

Еще с конца 30-х годов Воздушно-десантные войска выполняли оперативные задачи. Десантники участвовали в битве с японцами на реке Халхин-Гол, в операции по присоединению Бессарабии.

За героизм в годы Великой Отечественной войны 296 десантников получили звание Героя Советского Союза. В последующие годы ВДВ вновь входили в состав ВВС и подчинялись то военному министру, то министру обороны, то главнокомандующему Сухопутными войсками.

На протяжении более 20 лет командовал Воздушно-десантными войсками Герой СССР Василий Маргелов. При нем у десантников появились такие отличительные атрибуты, как голубые береты и тельняшки.

Несмотря на то что сами войска появились еще в тридцатых, профессиональный праздник долгое время никак не отмечали. Такая традиция появилась только в девяностых. А официальный праздник появился и того позже — указ о праздновании Дня ВДВ 2 августа президент РФ подписал в 2006 году.

В праздничный день десантники надевают тельняшки и голубые береты, встречаются на площадях и в парках. Там же устраивают мероприятия — от показательных выступлений до музыкальных номеров.

Десантники также прославились тем, что в свой профессиональный праздник купаются в фонтанах, но в последнее время служивые стали как будто спокойнее и не лезут в воду без повода. Да и фонтаны в некоторых городах на День ВДВ отключают.

А еще День ВДВ выпадает на Ильин день. Десантники считают Илью Пророка своим покровителем. Но здесь есть небольшое несоответствие. Ведь считалось, что Илия бьет молниями по воде, потому что в ней водится нечисть. Кроме того, согласно поверьям, начиная со 2 августа и вовсе купаться нельзя.

Если же одних открыток вам будет недостаточно, у нас есть красивые и мужественные поздравления с Днем ВДВ — в стихах и прозе.

ПО ТЕМЕ
День ВДВ Праздник Открытки Поздравления Десантники Воздушно-десантные войска Лето Иллюстрации Картинки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Rulez,37

Роман,47

Лана,60

Тати_81,42

Алина,36

LULY,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление