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Развлечения Ретроградный Меркурий и аспект планет: астролог назвала главные астрологические события августа

Ретроградный Меркурий и аспект планет: астролог назвала главные астрологические события августа

Напряжение будет увеличиваться к концу месяца

818
3 комментария
В следующем месяце произойдет несколько астрологических событий

В августе почти весь месяц продлится период ретроградного Меркурия. Астролог Надежда Денисова объяснила, на что стоит обратить внимание в этот период, и какие еще астрособытия произойдут в последний летний месяц.

Как пишет астролог, начинать новые дела в августе будет сложнее, чем в предыдущие месяцы. Напряжение будет скапливаться к полнолунию, которое состоится 19 августа. Также в этом месяце сформируется аспект между «социальными» планетами — Юпитером и Сатурном. Это первый напряженный аспект после соединения этих объектов в декабре 2020 года.

— В этот раз весь период ретроградности выпадает практически на целый месяц: с 5 по 29 августа 2024, — написала Надежда Денисова в своей группе во «ВКонтакте».

Астролог указывает на то, что в августе стоит заниматься делами, которые требуют переделки, пересмотра, возобновления или возвращения. Месяц подходит для работы над ошибками и серьезных переосмыслений.

Также будет выражено напряжение из-за движения Венеры. Это значит, что возможно возникновение острых проблем в партнерстве и отношениях, финансах. Некоторые могут встать перед серьезным выбором, а кто-то серьезно задумается над улучшением внешнего вида.

Ранее астролог Анна Боровских дала советы на период ретроградного Меркурия. Считается, что в это время многие могут почувствовать апатию и раздражительность.

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Комментарии
3
Гость
26 июля 2024, 14:39
я астролог - нутрицитолог и могу сказать что вредно а что нет
Гость
26 июля 2024, 15:09
Пожалуй, останусь дома.
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