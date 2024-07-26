Ретроградный Меркурий и аспект планет: астролог назвала главные астрологические события августа

В следующем месяце произойдет несколько астрологических событий Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В августе почти весь месяц продлится период ретроградного Меркурия. Астролог Надежда Денисова объяснила, на что стоит обратить внимание в этот период, и какие еще астрособытия произойдут в последний летний месяц.

Как пишет астролог, начинать новые дела в августе будет сложнее, чем в предыдущие месяцы. Напряжение будет скапливаться к полнолунию, которое состоится 19 августа. Также в этом месяце сформируется аспект между «социальными» планетами — Юпитером и Сатурном. Это первый напряженный аспект после соединения этих объектов в декабре 2020 года.



— В этот раз весь период ретроградности выпадает практически на целый месяц: с 5 по 29 августа 2024, — написала Надежда Денисова в своей группе во «ВКонтакте».



Астролог указывает на то, что в августе стоит заниматься делами, которые требуют переделки, пересмотра, возобновления или возвращения. Месяц подходит для работы над ошибками и серьезных переосмыслений.



Также будет выражено напряжение из-за движения Венеры. Это значит, что возможно возникновение острых проблем в партнерстве и отношениях, финансах. Некоторые могут встать перед серьезным выбором, а кто-то серьезно задумается над улучшением внешнего вида.



Ранее астролог Анна Боровских дала советы на период ретроградного Меркурия. Считается, что в это время многие могут почувствовать апатию и раздражительность.