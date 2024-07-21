Срыв планов, злость и наказания. Что несет нам ретроградный Меркурий — прогноз

Верите в ретроградный Меркурий? Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











С 5 августа Меркурий переходит в ретрофазу — он начинает движение в обратном направлении. В это время многие могут почувствовать апатию и раздражительность. Дела не ладятся, всё валится из рук. Что нас ждет, как это пережить и когда закончится? Наши коллеги из 72.RU cпросили астролога Анну Боровских.



— Август более благоприятен для Раков и Стрельцов. Вы легко найдете помощников, близкие люди поддержат даже самые смелые начинания на пути яркого карьерного взлета. Всё будет зависеть от ваших усилий. Овнам, Весам и Скорпионам следует запастись терпением и обратить внимание на свое здоровье. С 29 августа Меркурий выравнивает свое движение, а значит, новые ваши идеи и планы начнут наконец-то реализовываться быстрей и легче, общаться и понимать других станет проще и вновь появится тяга к знаниям и обучению, — рассуждает астролог.

Что важно учитывать всем остальным? Ниже публикуем несколько советов.

Дотошность и пунктуальность

Венера с Черной Луной в соединении с ретро-Меркурием станут прожектором, что высветит все ошибки и недочеты. Вы сможете четко увидеть любую, даже мельчайшую деталь, что затормозит развитие и блокирует ваш успех. Не всегда хочется возвращаться назад и что-то исправлять, однако зачастую, чтобы перейти к следующему шагу, нужно отладить до совершенства предыдущий. Не стоит искать ошибки у других, лучше доведите до мастерства свои умения. При таком положении планет необходима особая дотошность и аккуратность при оформлении финансовых и юридических документов, различных отчетов и крупных сделок и покупок.

Соблюдение законов и правил

Ретроградный Сатурн является строгим учителем, который вместе с Меркурием будет устраивать проверки на качество выполнения задач и соблюдение правил и законов. Кто добросовестно относится к работе, может получить бонусы и привилегии. А кто проявит гордыню, может погрузиться в конфликты. Плутон в ретродвижении предупреждает, что необходимо быть аккуратней со структурами власти, не гнаться за славой и быстрыми доходами. Ведь в это время надзорные службы во всеоружии, активизируются приставы, полиция, налоговая и так далее. Соблюдайте законы и правила не только прописанные, но и моральные. Нарушителей ожидают штрафы и наказания в самый неожиданный момент.

Принятие и вера

Яркое Солнце, смягчающее свой напор через милосердную Луну, придаст вам нотку позитива, принятия и жизнерадостности. Отнеситесь ко всем ситуациям как к опыту и точке роста, которая приведет вас к новым вершинам и победам. Божественный Нептун, мудрый Сатурн и позитивное Солнце могут помочь каждому найти себе учителя. При условии, что вы не будете остро воспринимать его советы, которые могут отличаться от ваших привычных взглядов. Это время, чтобы научиться относиться к жизни как к увлекательной игре. Соблюдение правил и внимательность приведут к более высокому уровню.