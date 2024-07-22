Депрессия из-за смерти бабушки: подруга Глюкозы попыталась оправдать певицу после скандального выступления в Красноярске

Зрителей возмутило выступление Глюкозы на Дне металлургов в Красноярске Источник: Читатель NGS24.RU











Подруга певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Ионова) сообщила возможную причину странного поведения артистки на концерте в честь Дня металлургов в Красноярске. Певица в субботу, 20 июля, во время выступления материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь.

Как пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на подругу, которая осталась анонимной, недавно у Глюкозы умерла бабушка и из-за этого певица в депрессии. В последние дни Наталья была в подавленном состоянии, но все равно выступила в Красноярске, чтобы не сорвать договоренности.

Как пишут наши коллеги из NGS24.RU, организаторы Дня металлурга в Красноярске собираются подать в суд на Глюкозу. По их мнению, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. По данным сайта концертного агентства Rocket Booking, цена за выступление Глюкозы (Натальи Ионовой) начинается от 1,5 миллиона рублей.

Вчера, 21 июля, также стало известно, что бывший продюсер певицы Максим Фадеев планирует подать иск в суд, чтобы лишить Наталью Ионову возможности использовать псевдоним «Глюкоза» и исполнять его песни.

— То, что произошло в Красноярске, это переходит все границы. Это затрагивается и моя репутация, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает, все эти перформансы с почесыванием и всем остальным, — заявил Фадеев. Также он отметил, что Ионова уже не является частью группы «Глюкоза».

В парке «Арена» в Новосибирске во время празднования Дня города хедлайнер Kamazz бросил микрофон на пульт диджея и ушел со сцены, не попрощавшись. Во время выступления были проблемы со звуком.