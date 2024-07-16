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Развлечения Проникли на сцену театра: главред RT Маргарита Симоньян составила путеводитель по Новосибирску

Проникли на сцену театра: главред RT Маргарита Симоньян составила путеводитель по Новосибирску

Известная журналиста прошлась по театрам и ресторанам города

1 085
27 комментариев
Маргарита Симоньян вышла на сцену НОВАТа вместе с родственницами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян побывала в Новосибирске, где занималась съемками авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны под названием «Россия — матушка». Об этом она написала в личном Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».

Известная телеведущая посетила Новосибирский государственный художественный музей, где осмотрела зал с картинами Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея. Экскурсию для Симоньян провела лично директор музея Екатерина Болдырева.

После этого журналистка вместе со съемочной группой посетила Новосибирский театр оперы и балета.

Маргарита Симоньян в «закулисье» НОВАТа

— В Новосибирске с мамами проникли на сцену знаменитого театра, который больше, чем Большой. Из чувства гуманизма на сцене мы были в отсутствие зрителей, разумеется, — написала Симоньян.

Для телеведущей провели экскурсию по новосибирскому театру

Кроме того, она успела попробовать кухню новосибирских ресторанов, и оценила мастерство местных поваров. При этом Симоньян отметила, что не рекламирует ничего за деньги, а пишет только о том, что ей действительно нравится.

После съемок журналистка отправилась на ужин

В октябре 2023 года Маргарита Симоньян порассуждала о том, что термоядерный взрыв на высоте 100 километров «где-нибудь над Сибирью» выведет из строя всю радиоэлектронику. Пересказанные Симоньян слова знакомого инженера раскритиковали физики, московский политик Николай Королев попросил следственный комитет проверить высказывание редактора RT на соответствие законам России, а бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть вспомнил, что он по образованию физик, и заявил, что в надземных ядерных взрывах ничего хорошего нет. После проверки МВД не нашло признаков преступления в словах Маргариты Симоньян.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск НОВАТ Маргарита Симоньян
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Комментарии
29
Татьяна 53
16 июля 2024, 21:15
Хорошее слово к непрошенным гостям "проникли"
Татьяна 53
16 июля 2024, 21:14
"Королева"
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