Проникли на сцену театра: главред RT Маргарита Симоньян составила путеводитель по Новосибирску

Главный редактор RT Маргарита Симоньян побывала в Новосибирске, где занималась съемками авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны под названием «Россия — матушка». Об этом она написала в личном Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».
Известная телеведущая посетила Новосибирский государственный художественный музей, где осмотрела зал с картинами Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея. Экскурсию для Симоньян провела лично директор музея Екатерина Болдырева.
После этого журналистка вместе со съемочной группой посетила Новосибирский театр оперы и балета.
— В Новосибирске с мамами проникли на сцену знаменитого театра, который больше, чем Большой. Из чувства гуманизма на сцене мы были в отсутствие зрителей, разумеется, — написала Симоньян.
Кроме того, она успела попробовать кухню новосибирских ресторанов, и оценила мастерство местных поваров. При этом Симоньян отметила, что не рекламирует ничего за деньги, а пишет только о том, что ей действительно нравится.
В октябре 2023 года Маргарита Симоньян порассуждала о том, что термоядерный взрыв на высоте 100 километров «где-нибудь над Сибирью» выведет из строя всю радиоэлектронику. Пересказанные Симоньян слова знакомого инженера раскритиковали физики, московский политик Николай Королев попросил следственный комитет проверить высказывание редактора RT на соответствие законам России, а бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть вспомнил, что он по образованию физик, и заявил, что в надземных ядерных взрывах ничего хорошего нет. После проверки МВД не нашло признаков преступления в словах Маргариты Симоньян.