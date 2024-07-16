Проникли на сцену театра: главред RT Маргарита Симоньян составила путеводитель по Новосибирску

Маргарита Симоньян вышла на сцену НОВАТа вместе с родственницами Источник: «Маргарита Симоньян из дома», Telegram











Главный редактор RT Маргарита Симоньян побывала в Новосибирске, где занималась съемками авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны под названием «Россия — матушка». Об этом она написала в личном Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».



Известная телеведущая посетила Новосибирский государственный художественный музей, где осмотрела зал с картинами Архипа Куинджи из собрания Государственного Русского музея. Экскурсию для Симоньян провела лично директор музея Екатерина Болдырева.



После этого журналистка вместе со съемочной группой посетила Новосибирский театр оперы и балета.

Маргарита Симоньян в «закулисье» НОВАТа Источник: «Маргарита Симоньян из дома», Telegram











— В Новосибирске с мамами проникли на сцену знаменитого театра, который больше, чем Большой. Из чувства гуманизма на сцене мы были в отсутствие зрителей, разумеется, — написала Симоньян.

Для телеведущей провели экскурсию по новосибирскому театру Источник: «Маргарита Симоньян из дома», Telegram











Кроме того, она успела попробовать кухню новосибирских ресторанов, и оценила мастерство местных поваров. При этом Симоньян отметила, что не рекламирует ничего за деньги, а пишет только о том, что ей действительно нравится.

После съемок журналистка отправилась на ужин Источник: «Маргарита Симоньян из дома», Telegram









