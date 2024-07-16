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Развлечения обзор Нечего терять: Наталья Водянова высказалась о любви к себе и чувстве собственного достоинства

Нечего терять: Наталья Водянова высказалась о любви к себе и чувстве собственного достоинства

Топ-модель вспомнила бедное детство в российской глубинке

897
6 комментариев
Модель уверена, что той закалке, что у нее есть, она обязана непростому детству

По Сети гуляет отрывок интервью Натальи Водяновой, где модель вспоминает детство, рассуждает о бедности и чувстве собственного достоинства.

— Мне очень повезло, что я прошла через сложный путь в своем детстве. У меня есть такая закалка, которая сейчас мне уже... Мне нечего терять, кроме как своих близких, своей репутации. В бедности ты приобретаешь чувство собственного достоинства, которое сложно приобрести в нормальном детстве. И вот тут ты понимаешь, что оголен до того минимума, когда единственное, что у тебя осталось — это чувство собственного достоинства, — сказала Наталья Водянова.

До популярности топ-модель торговала овощами в Нижнем Новгороде и жила в скромной, совсем небогатой семье.

В обрывочном интервью Водянова также упомянула про любовь к себе. По мнению Натальи, это относительное понятие, о котором невозможно говорить.

— Это отношение со своей честью — оно и есть любовь к себе, — сказала она.

Вырванный из общего контекста отрывок вызвал споры и обсуждения среди пользователей Сети.

— Молодец, многие бы на ее месте не справились, — пишет подписчик Tekegram-канала Светские хроники.

— Она лицемерка, — вставляет свой комментарий Андрей.

— Я одна не поняла о чем она говорит? — поинтересовалась Людмила.

— Речь не связная, как будто человек отрешенный вообще. Но то что везде и всюду сует «бедное русское детство», уже как-то не очень, — пишет другая пользовательница.

— Она много чего интересного говорит. Бедность закаляет, и я с этим согласна. Кстати, она очень много занимается благотворительностью, и на мой взгляд, в ней нет той сексуальной красоты, которой обладает много других моделей. Она берет своим изяществом, добротой, харизмой и трудолюбием. Поэтому и мужчины у нее умные, богатые, потомственные аристократы. А те в свою очередь точно на дурочке не женятся, — защитила топ-модель Анастасия.

Напомним, что Наталья переехала за границу практически на старте своей модельной карьеры. Ее заметили на одном из просмотров и из-за сходства с популярной французской актрисой предложили работу в Париже.

Уже больше 10 лет Наталья живет с миллиардером Антуаном Арно — сыном самого богатого человека на земле. Пара прошла не через одно испытание ради счастливой совместной жизни.

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Комментарии
6
Пьер Дун Лахтинский
16 июля 2024, 16:35
а хто это??
Звездолет Сигареты Вега
16 июля 2024, 16:16
Какая депрессивная мимика. Видно как очень счастлива.
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