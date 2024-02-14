Поздний брак и мэр на свадьбе. История любви русской супермодели Водяновой и сына богатейшего человека на планете

Известная всему миру топ-модель Наталья Водянова больше 10 лет живет с миллиардером Антуаном Арно — сыном самого богатого человека на земле. Пара прошла не через одно испытание ради счастливой совместной жизни. Несмотря на взаимные чувства и появление общих детей, около 8 лет Наталья и Антуан прожили в статусе сожителей — официально брак звездная чета зарегистрировала не так давно. Историю любви русской Золушки и сына миллиардера смотрите в коротком виде чуть выше.
Водянова познакомилась с Арно в 2008 году на съемках рекламы в компании его отца. Сам миллиардер работал там директором по коммуникациям.
Однако тогда оба состояли в отношениях — Наталья была замужем за английским аристократом Джастином Портманом и воспитывала троих детей от него, а Арно встречался с французской актрисой Элен де Фужроль.
Поворотным в их отношениях стал 2011 год. Наталья порвала с Портманом из-за его пристрастия к алкоголю, а миллиардер бросил свою девушку. Арно начал ухаживать за россиянкой, но девушка соблюдала рамки приличия, решив не спешить с новыми отношениями. Первое свидание возлюбленных прошло спустя несколько месяцев после их разрыва с партнерами. Арно и Водянова втайне встретились в парижской квартире миллиардера, чтобы не привлекать внимание прессы. Арно тогда очень стеснялся и даже не попытался поцеловать Наталью, из-за чего супермодель решила, что ему интересна лишь дружба.
Но после этой встречи отношения пары развивались стремительно. Под вниманием журналистов Антуан и Наталья оказались на совместном отдыхе на Ибице, после чего у них отпала надобность скрывать отношения и они открыто заявили о них всему миру.
От первого брака у Натальи остались трое детей, миллиардер принял их, но заявил, что мечтает и о своих наследниках. И вскоре модель подарила своему мужчине двух прекрасных сыновей. К моменту рождения второго совместного ребенка пара прожила вместе уже несколько лет, но с предложением Арно не спешил.
Долгожданные слова Наталья услышала под Новый год в 2020-м и, конечно, ответила «да». Свадьбу провели с размахом. В планах у молодоженов было пригласить не менее 300 гостей, однако свои коррективы тогда внесла пандемия коронавируса. Тем не менее официальную регистрацию брака не отложили. В сентябре 2020 года Наталья и Антуан официально стали мужем и женой. Церемонию бракосочетания провели в парижской мэрии, а брак регистрировала лично мэр Анн Идальго.