Поздний брак и мэр на свадьбе. История любви русской супермодели Водяновой и сына богатейшего человека на планете

Долгожданные слова Наталья услышала под Новый год в 2020-м и, конечно, ответила «да». Свадьбу провели с размахом. В планах у молодоженов было пригласить не менее 300 гостей, однако свои коррективы тогда внесла пандемия коронавируса. Тем не менее официальную регистрацию брака не отложили. В сентябре 2020 года Наталья и Антуан официально стали мужем и женой. Церемонию бракосочетания провели в парижской мэрии, а брак регистрировала лично мэр Анн Идальго.