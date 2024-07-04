Новолуние в Раке приближается: чего стоит опасаться всем знакам зодиака

Некоторым знакам зодиака ближайшее новолуние доставит тех еще хлопот Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В ближайшие выходные нас ждет не только праздник Ивана Купалы, но и некоторые астрологические события, которые могут принести изменения в жизни многих. В ночь на 6 июля состоится особенное новолуние в знаке Рака, и произойдет оно в соединении со звездой Сириус. Такое бывает один раз в 15 лет, вот к чему стоит быть готовыми.



Что такое новолуние

С точки зрения астрономии новолуние — это такая фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой с ними. И в этот момент Луна на небе не видна.

Астрологи смотрят на это явление немного иначе и говорят, что периоды новолуний отражаются на каждом человеке. В это время особенно остро чувствуется упадок сил и апатия. Так что если в ближайшие выходные вы заметите, что вас укачивает на эмоциональных качелях, знайте — это всё оно, новолуние.

Но как будто одного этого недостаточно, базовые характеристики новолуний на этот раз усилит знак Рака, в котором оно окажется.

Как новолуние в Раке повлияет на людей

Рак в компании с новолунием разбудит в нас сентиментальность. Особенно сильно на себе это ощутят Скорпионы, Рыбы, Близнецы и сами виновники торжества — Раки. Представителям этих знаков зодиака астрологи не рекомендуют в ближайшие выходные оказываться в больших компаниях: мало ли, вы покажетесь не совсем в том свете, в каком планировали. Да и вообще велик риск просто опоздать на вечеринку (сабантуй, встречу выпускников или что там у вас запланировано) и приехать к самому ее окончанию.

Так что оставайтесь лучше дома. Вам будет чем заняться. Например, можно строить планы и мечтать. Этому благоволит тот факт, что новолуние произойдет в соединении с Сириусом.

— Это время мечтать о большом, потому что Сириус — это самая яркая звезда нашего небосвода, и задает он большие планы, большие перспективы, — объясняет астролог Василиса Володина. — Сириус — это звезда в пасти Большого Пса (созвездия южного полушария неба. — Прим. ред.). Вообще астрологи считают это созвездие таким двойственным, потому что Большой Пес — это большая сила, физическая активность, но, скажем так, не семи пядей во лбу, не очень умный. И Сириус задает, с одной стороны, большие возможности ярко блеснуть, найти себе работу в самой большой компании, сделать проект в интернете, который будет больше всего просмотров собирать, заработать денег больше всех окружающих и так далее. Но это успехи неровные, когда взлет может смениться падением и требуется внимание и правильное планирование.

По словам Василисы Володиной, особенно большие изменения (как к лучшему, так и сомнительные) могут ожидать тех, кто родился в 1966, 1974, 1975, 1978 и 1990 годах. Но астролог также обращает внимание на то, что это не означает, что у всех, рожденных в это время, всё резко станет прекрасно или резко отвратительно — прогноз лучше строить по дате рождения.

Чего стоит опасаться в новолуние в Раке

Опасные моменты в этот период связаны преимущественно с эмоциями. Так что лучше не закатывать скандалов, не плести сплетен и не вступать в конфликты. Выберите для этого более подходящий момент. Потому что перепалка в новолуние может привести к тому, что вы навсегда потеряете человека, с которым общались долгие годы.