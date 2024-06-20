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Развлечения Отказаться от кофе и поехать на природу: изучаем советы и приметы на летнее солнцестояние

Отказаться от кофе и поехать на природу: изучаем советы и приметы на летнее солнцестояние

В Новосибирске оно наступит 21 июня

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В солнцестояние рекомендуют провести время на природе

21 июня в 03:50 в Новосибирске наступит летнее солнцестояние — самый долгий день и самая короткая ночь в году. В народе сложились приметы об этом событии, а во многих культурах к солнцестоянию приурочены праздники. Например, Стоунхендж построили таким образом, чтобы проводить обряды в этот день. Рассказываем, на какие приметы можно обратить внимание во время солнцестояния, а также что рекомендуют делать эзотерики.

Приметы

В день солнцестояния стоит обратить внимание на погоду: безоблачное небо и жара предвещают хороший урожай в конце августа и осенью. Если Солнце в этот день скрыто тучами, то большого количества ягод и фруктов на огородах ждать не стоит.

Утром можно обратить внимание на газоны или траву у дома — если собралось много росы, то в ближайшие дни не ожидается сильных дождей.

Если 21 июня слышен гром, то вскоре возможен и град. Также по погоде на солнцестояние определяют, какой она будет погода в ближайшие семь недель.

Советы

В день солнцестояния астрологи рекомендуют проводить время на свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией и расслабиться. Стоит уделить время себе, практиковать медитацию или йогу, или просто остаться наедине со своими мыслями. Но при этом также рекомендуется проводить время с близкими и родными людьми. Можно пройти со свечой по квартире по часовой стрелке, чтобы очистить пространство.

В этот день также стоит отказаться от алкоголя и кофеина, тяжелой пищи. Лучше думать о духовных делах, а не материальных. Одна из рекомендаций астрологов на солнцестояние — заняться благотворительностью. Не обязательно помогать деньгами, можно сделать что-то полезное для тех, кто в этом нуждается.

Еще 21 июня — удачный день для планирования. Тем, у кого есть цель или мечта, следует написать на листе бумаге, что нужно сделать, чтобы получить желаемое. При этом формулировки должны быть максимально конкретными.

Солнцестояние в этом году практически совпадает с полнолунием в знаке Козерога. Как оно повлияет на представителей всех знаков Зодиака, рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская.

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