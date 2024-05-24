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Развлечения «Оголили палочку и идём в муравейник»: Шура показал детскую забаву — видео, где певец угощает директора

«Оголили палочку и идём в муравейник»: Шура показал детскую забаву — видео, где певец угощает директора

Певец угостил этим своего директора

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Новосибирец Шура решил развлечься в республике Марий Эл

Певец из Новосибирска Шура (Александр Медведев) поместил ветку от дерева в муравейник, подождал пока насекомые выделят на неё кислоту, после чего дал попробовать получившееся лакомство своему директору.

Дегустация произошла в Йошкар-Оле (республика Марий Эл) — видео Шура опубликовал на своей странице в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ).

— Оголяем палочку и идём в муравейник. Сейчас они своими жопками слюну натаскают на палочку, а я потом телефон возьму и директор попробует, — говорит Шура в процессе добычи муравьиной кислоты.

Шура показал, как правильно добывать муравьиную кислоту

Директор Шуры оценил вкус палочки — несмотря на заявления артиста о том, что она будет кислой, предмет дегустации оказался солёным.

Шура показал процесс добычи муравьиной кислоты. Насекомые выделяют её для обработки своих гнёзд от опасных грибков, а любопытные дети часто пробуют её на вкус.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

В марте НГС писал, как певец Шура резко высказался о задержке концерта в Новосибирске.

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