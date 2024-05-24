«Оголили палочку и идём в муравейник»: Шура показал детскую забаву — видео, где певец угощает директора

Певец из Новосибирска Шура (Александр Медведев) поместил ветку от дерева в муравейник, подождал пока насекомые выделят на неё кислоту, после чего дал попробовать получившееся лакомство своему директору.

Дегустация произошла в Йошкар-Оле (республика Марий Эл) — видео Шура опубликовал на своей странице в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ).

— Оголяем палочку и идём в муравейник. Сейчас они своими жопками слюну натаскают на палочку, а я потом телефон возьму и директор попробует, — говорит Шура в процессе добычи муравьиной кислоты.