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Развлечения Боня нацепила костюм страуса в Каннах, получила комплимент от Беллы Хадид и нарвалась на подколы Собчак

Боня нацепила костюм страуса в Каннах, получила комплимент от Беллы Хадид и нарвалась на подколы Собчак

Брюнетка наконец-то добралась до красной дорожки

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Боня больше недели добиралась до Каннского фестиваля, но оно того стоило

Виктория Боня несколько дней грозилась, что доберется до Каннского кинофестиваля, и она до него добралась. Ну и что, что он почти закончился? Главное ведь совсем не в этом! А главное — покрасоваться в новом кутюрном наряде. И здесь Боня не стала изменять себе. В прошлом году она предстала в Каннах в зеленых перьях, в этом — в розовых. Образ оценила даже супермодель Белла Хадид.

Боня так долго не появлялась на каннских тропинках, что все не на шутку взволновались: а вдруг и правда не придет, что тогда, придется признать фестиваль неудачным? Но за пару дней до окончания фестиваля бывшая участница «Дома-2» (16+) почтила публику своим присутствием.

Обычно фотографы без особого энтузиазма снимают неизвестных людей, но Боня, похоже, сделала правильный выбор, подобрав костюм страуса — пропустить такой образ фотографы посчитали непозволительным.

— Фотки появляются в прессе. Будет что пообсуждать, — с предвкушением писала Боня у себя в соцсетях, найдя первые снимки.

И обсуждение не заставило себя долго ждать. Видео с брюнеткой опубликовала у себя в телеграм-канале Ксения Собчак.

— А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чем-то розово-страусином, — подписала видео Собчак. — Что не сделаешь ради подписчиков, я им про показ и Шер, а они: «Боню хотим». Шла в туалет, а нашла Боню. Мило беседует с Дашей Коноваловой, аюваску не пьет — только воду.

Уворачиваясь от подколов Собчак, Боня чуть не упала под ноги Белле Хадид. И супермодель внешний вид женщины тоже оценила.

— Ты выглядишь красиво, — улыбнувшись, сказала Боне Белла Хадид.

Боня незамедлительно опубликовала видео с комплиментом, подписав его: «Когда Бэлочка говорит тебе, что ты красивая».

Подписчики Бони разделились. Одни поспешили охладить радостный пыл женщины, заявив, что Белла Хадид просто вежлива, другие объяснили, что Боня и правда достойна комплиментов.

— Она всем это говорит, и все это выкладывают, — написала одна из подписчиц.

— Белла прекрасна и искренне сделала комплимент, это видно по ее глазам. Что редкость для селебрити такого уровня. Обычно у них холодный рабочий взгляд с натянутой дежурной улыбкой, — парировала другая.

— Такая красивая, это я понимаю, уровень, когда одна красотка ценит красоту второй красотки, — написала еще одна.

— У Беллы красивая и душа, и лицо, — сделала комплимент супермодели подписчица Бони. — Красивые люди видят в других красоту.

А как вы считаете, Белла Хадид сделала искренний комплимент или это просто вежливость?

Конечно, искренний
Это просто вежливость
Кто все эти люди?

ПО ТЕМЕ
Боня Виктория Боня Ксения Собчак Канны Каннский кинофестиваль Фото Видео Красная дорожка Кинофестиваль
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