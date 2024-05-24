Боня нацепила костюм страуса в Каннах, получила комплимент от Беллы Хадид и нарвалась на подколы Собчак

Боня больше недели добиралась до Каннского фестиваля, но оно того стоило Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Виктория Боня несколько дней грозилась, что доберется до Каннского кинофестиваля, и она до него добралась. Ну и что, что он почти закончился? Главное ведь совсем не в этом! А главное — покрасоваться в новом кутюрном наряде. И здесь Боня не стала изменять себе. В прошлом году она предстала в Каннах в зеленых перьях, в этом — в розовых. Образ оценила даже супермодель Белла Хадид.



Боня так долго не появлялась на каннских тропинках, что все не на шутку взволновались: а вдруг и правда не придет, что тогда, придется признать фестиваль неудачным? Но за пару дней до окончания фестиваля бывшая участница «Дома-2» (16+) почтила публику своим присутствием.

Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Обычно фотографы без особого энтузиазма снимают неизвестных людей, но Боня, похоже, сделала правильный выбор, подобрав костюм страуса — пропустить такой образ фотографы посчитали непозволительным.

— Фотки появляются в прессе. Будет что пообсуждать, — с предвкушением писала Боня у себя в соцсетях, найдя первые снимки.

Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











И обсуждение не заставило себя долго ждать. Видео с брюнеткой опубликовала у себя в телеграм-канале Ксения Собчак.

— А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чем-то розово-страусином, — подписала видео Собчак. — Что не сделаешь ради подписчиков, я им про показ и Шер, а они: «Боню хотим». Шла в туалет, а нашла Боню. Мило беседует с Дашей Коноваловой, аюваску не пьет — только воду.

Источник: Собчак / T.me

Уворачиваясь от подколов Собчак, Боня чуть не упала под ноги Белле Хадид. И супермодель внешний вид женщины тоже оценила.

— Ты выглядишь красиво, — улыбнувшись, сказала Боне Белла Хадид.

Боня незамедлительно опубликовала видео с комплиментом, подписав его: «Когда Бэлочка говорит тебе, что ты красивая».

Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подписчики Бони разделились. Одни поспешили охладить радостный пыл женщины, заявив, что Белла Хадид просто вежлива, другие объяснили, что Боня и правда достойна комплиментов.

— Она всем это говорит, и все это выкладывают, — написала одна из подписчиц.



— Белла прекрасна и искренне сделала комплимент, это видно по ее глазам. Что редкость для селебрити такого уровня. Обычно у них холодный рабочий взгляд с натянутой дежурной улыбкой, — парировала другая.



— Такая красивая, это я понимаю, уровень, когда одна красотка ценит красоту второй красотки, — написала еще одна.



— У Беллы красивая и душа, и лицо, — сделала комплимент супермодели подписчица Бони. — Красивые люди видят в других красоту.

