Еще один выбывший: стало известно, кто был в образе Гориллы на шоу «Маска»

А как вы думаете, кто скрывается за маской гориллы? Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











В девятом выпуске пятого сезона шоу «Маска» приглашенным членом жюри стал певец Стас Пьеха. Судьи вновь попытались раскрыть личности звезд, которые прячутся в костюмах различных персонажей.



На прошлой неделе номинантами на выбывание стали Кактус, Енот и Матрешка. Кактус рассекретил личность — в костюме скрывалась певица IOWA. Все судьи угадали имя артистки.



В новом выпуске Регина Тодоренко предстала в костюме богини Пророзы, спровоцировав шутку со стороны Тимура Родригеза: «Ты столько трав посадила, что-то уже должно было и прорасти».



«Дитя помоек» Енот исполнил песню Елки «Бросай». Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров передал привет своему соседу Яну. «Почти ЯНот», — пошутил персонаж. «Ваш прадед дворянин?» — допытывалась до Енота Регина Тодоренко. «Енот Енотович», — утвердительно ответил он. После этого Регина предположила, что под маской скрывается Нонна Гришаева. Тимур Родригез решил, что это Юля Савичева. Но особое внимание Енот уделил новоиспеченному члену жюри. «Стас, вы мне нравитесь, приходите ко мне на помойку». «Да с удовольствием, я всё детство там провел», — ответил на шутку Пьеха.



Любвеобильный и романтичный Щенок исполнил серенаду про ушедшую любовь — песню Алсу «Свет в твоем окне». Пьеха сразу же предположил, что в костюме скрывается Виктор Дробыш. «Дробыш — хорошее слово?» — спросил Щенок. Мнения разделились: Пьеха заявил, что хорошее, а Киркоров — что очень плохое. По версии Стаса, в костюме скрывается Жан Милимеров. Валерия поддержала своего коллегу. Киркоров решил, что это — Алексей Чумаков. Валерия также добавила, что это мог бы быть Пьеха, если бы он не сидел рядом.

Щенок выяснил, что Дробыш — это «хорошее слово» Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











Матрешка назвала Пьеху «добрым молодцам», а затем исполнила песню Нюши «Выше». Она вновь стала номинантом на выбывание. Тодоренко предположила, что в маске скрывается Надежда Ангарская, победительница «Последнего героя». Также прозвучали версии — Ани Лорак, Алена Апина и Лариса Гузеева. «Прямо жениться хочется!» — не удержался от комментария Стас Пьеха.



Горилла исполнил песню Bruno Mars Just the way you are. «Может, там Киркоров?» — в шутку предположил Родригез. «Нет, Киркоров более рельефный и сепарированный сейчас», — возразил Стас Пьеха. Он также добавил, что ничего не понял из песни, но Горилле удалось достучаться до его сердца.

Под маской Гориллы оказался Akmal’ Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











Любимая рептилия всей страны, Змей Горыныч исполнил композицию Вадима Усланова «Ты сделана из огня». «Краш Киркорова, сделавший смелый шаг и надевший стразики», — отметили члены жюри.



Тодоренко заявила, что ее старший сын заслушал до дыр песню «Короля и Шута» в исполнении Змея Горыныча. «Как к этому относится Топалов?» — спросили у нее. «Он смирился! Панки хой, попса отстой — и выбросил все пластинки группы SMASH», — пошутил ведущий Вячеслав Макаров.



Бабочка исполнила песню группы A’studio Fashion Girl, а Кот — песню Леонида Агутина «Февраль». В результате номинантами на вылет стали Кот, Матрешка и Горилла. В результате зрительского голосования иммунитет получил Кот.

