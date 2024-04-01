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Развлечения Анну Терешкову назвали новым министром культуры Новосибирской области — чиновница оценила первоапрельскую шутку

Анну Терешкову назвали новым министром культуры Новосибирской области — чиновница оценила первоапрельскую шутку

Вице-мэр ответила, что у нее «еще много дел в городе»

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Оставлять свой пост в городе Анна Терешкова не намерена

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отреагировала на первоапрельскую шутку, которую запустил телеграм-канал «Культуръка Новосибирска». В посте сообщили, что ее назначили новым министром культуры Новосибирской области.

Анна Терешкова оценила сообщение, опубликованное 1 апреля.

— Дорогие друзья! Ну хоть у кого-то в наше время присутствует чувство юмора! С 1 апреля! У меня еще много дел в городе! — отметила чиновница в своем официальном телеграм-аккаунте.

Ранее вице-мэр высказалась об участии в выборах мэра Новосибирска.

На Масленицу она пришла в дизайнерском камзоле в стиле Slavic girl. На верхней одежде вышит традиционный узор в русском стиле.

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