Анну Терешкову назвали новым министром культуры Новосибирской области — чиновница оценила первоапрельскую шутку

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отреагировала на первоапрельскую шутку, которую запустил телеграм-канал «Культуръка Новосибирска». В посте сообщили, что ее назначили новым министром культуры Новосибирской области.
Анна Терешкова оценила сообщение, опубликованное 1 апреля.
— Дорогие друзья! Ну хоть у кого-то в наше время присутствует чувство юмора! С 1 апреля! У меня еще много дел в городе! — отметила чиновница в своем официальном телеграм-аккаунте.
Ранее вице-мэр высказалась об участии в выборах мэра Новосибирска.
На Масленицу она пришла в дизайнерском камзоле в стиле Slavic girl. На верхней одежде вышит традиционный узор в русском стиле.