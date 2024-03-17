Вице-мэр Анна Терешкова пришла на масленицу в дизайнерском камзоле в стиле Slavic girl — рассматриваем наряд

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отпраздновала масленицу в камзоле новосибирского дизайнера Виктора Феоктистова. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.
— Хочу сказать огромное спасибо прекрасному Новосибирскому дизайнеру Виктору Феоктистову, который создал для меня такой чудесный русский наряд! Очень хочу, чтобы мы чаще носили одежду наших прекрасных дизайнеров и модельеров, — написала Анна Терешкова.
На опубликованном в Сети кадре на Анне Терешковой надет камзол с меховым воротником рыжего цвета. На одежде вышит традиционной узор в русском стиле. Свой образ вице-мэр Новосибирска дополнила меховой шапкой с ярким аксессуаром посередине.
Виктор Феоктистов — художник-модельер. Работал в Москве, разрабатывал сценические костюмы для Госкино в восьмидесятых годах прошлого века. В 1983 году приглашен Вячеславом Зайцевым на стажировку и работу в Дом Моды на проспекте Мира. С 1987 года переехал в Новосибирск и возглавил мужскую группу моделирования одежды в Доме моделей бытового обслуживания. Затем открыл центр молодежной моды. С 2002 года Виктор Феоктистов Член союза дизайнеров России. С 2005 года Член Оргкомитета международного конкурса «Кутюрье года». С 2011 года— член правления новосибирского отделения Союза дизайнеров России.
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