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Вице-мэр Анна Терешкова пришла на масленицу в дизайнерском камзоле в стиле Slavic girl — рассматриваем наряд

На верхней одежде вышит традиционный узор в русском стиле

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Яркий наряд Анна Терешкова надела на празднование Масленицы

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отпраздновала масленицу в камзоле новосибирского дизайнера Виктора Феоктистова. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

— Хочу сказать огромное спасибо прекрасному Новосибирскому дизайнеру Виктору Феоктистову, который создал для меня такой чудесный русский наряд! Очень хочу, чтобы мы чаще носили одежду наших прекрасных дизайнеров и модельеров, — написала Анна Терешкова.

На опубликованном в Сети кадре на Анне Терешковой надет камзол с меховым воротником рыжего цвета. На одежде вышит традиционной узор в русском стиле. Свой образ вице-мэр Новосибирска дополнила меховой шапкой с ярким аксессуаром посередине.

Виктор Феоктистов — художник-модельер. Работал в Москве, разрабатывал сценические костюмы для Госкино в восьмидесятых годах прошлого века. В 1983 году приглашен Вячеславом Зайцевым на стажировку и работу в Дом Моды на проспекте Мира. С 1987 года переехал в Новосибирск и возглавил мужскую группу моделирования одежды в Доме моделей бытового обслуживания. Затем открыл центр молодежной моды. С 2002 года Виктор Феоктистов Член союза дизайнеров России. С 2005 года Член Оргкомитета международного конкурса «Кутюрье года». С 2011 года— член правления новосибирского отделения Союза дизайнеров России.

Ранее исполняющий обязанности мэра Новосибирска появился на публике в пуховике от итальянского бренда. НГС выяснил, сколько он стоит.

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