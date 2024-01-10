Отлично подходит для повседневной носки: глава Новосибирска Олег Клемешов появился на публике в итальянском пуховике

Временный глава Новосибирска Олег Клемешов появился на публике в пуховике от итальянского бренда. Он решил надеть именно эту верхнюю одежду на подведение итогов фестиваля снежных скульптур.
Пуховик Олега Клемешова идентичен верхней одежде итальянского бренда Madzerini. На официальном сайте бренда не пишут цены, но согласно сайту брендовой мужской одежды Sartoria Club, такой пуховик обойдет без скидки почти в 30 тысяч рублей, со скидкой - почти 24 тысячи рублей. В целом, это несильно дорого для бывшего первого заместителя мэра. Бренд на стеганой куртке выдают характерные круглые пуговицы и фирменная металлическая эмблема на левом рукаве с изображением грифона.
В описании на сайте Sartoria Club указано, что куртка удлиненная и без капюшона, силуэт у нее прилегающий, верхняя одежда выполнена из ветрозащитного, водоотталкивающего материала. Внутри есть манишка с воротником — стойка и застежкой на молнии.
В изделии использовали наполнитель «SORONA Bio Down 3D» — инновационный, высокотехнологичный, теплосохраняющий материал на биологической основе. Бренд отмечает, что у пуховика отличные теплозащитные свойства из-за объемной структуры с неподвижным воздухом, которые формирует тепловую конвекцию без потери тепла. Создатели рекомендуют носить верхнюю одежду от -5 градусов до -15 градусов и отмечают, что он отлично подходит для повседневной носки.
На официальном сайте Madzerini указано, что главное для бренда — элегантность, достоинство и мастерство.
При этом в Кузбассе министр здравоохранения Дмитрий Беглов засветил пуховик итальянского бренда Herno, он стоит более 100 тысяч рублей.