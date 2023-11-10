В Сибири глава местного Минздрава пришел на станцию скорой в люксовом пуховике Herno. Он стоит как три зарплаты медсестры

Наши коллеги из кемеровского NGS42.RU опубликовали новый выпуск рубрики «Модный чёс», где они рассказывают своим читателям о стоимости вещей, которые носят кузбасские чиновники, муниципальные и госслужащие. В этот раз журналисты обратили внимание на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Мы уже давно присматривались к нему, но глава кузбасской медицины редко публикует личные кадры. В четверг,
Накануне мероприятия блогерша написала, что наш портал никогда не писал об одежде, которую носит Беглов, и заявила, что рассматривает вариант сделать это самой. Что ж, вызов принят.
Наши корреспонденты уже бывали на станции, медики скорой делились историями из своего богатого трудового опыта, показывали, в каких условиях работают, отдыхают в ожидании вызова и какое оборудование используют. Поэтому мы сочли нецелесообразным ехать туда вновь, пусть и в рамках блогер-тура. Для подготовки материала мы решили использовать снимки, которые публиковала Россия-Горская, «бросившая нам вызов».
Итак, на этих двух снимках мы видим министра Дмитрия Беглова в окружении его коллег и самой России-Горской. Первое, что бросается в глаза, — пуховик, о нем мы расскажем чуть ниже.
К сожалению, из-за низкого качества фотографий, понять, что за кеды у министра, практически невозможно. Нечто похожее есть у люксовых Camerlengo, D&G, Balenciaga, Premiata, Armani, а также Reebok и прочих популярных производителей обуви.
Не удалось найти и жилетку Герды, также не вышло идентифицировать и ее обувь. Подобных вариантов среди тяжелого люкса нет, нечто подобное можно найти на маркетплейсах типа Ozon или Wildberries. К сожалению, поиск по этим площадкам далек от совершенства, поэтому все старания были тщетны.
Итак, благодаря удачному кадру мы без труда выяснили, что за пуховик надет на министре. Это итальянский люксовый бренд Herno. Раньше его можно было приобрести в московском ЦУМе, сейчас эта модель не в наличии. Раньше она продавалась за
— Стеганое пальто выглядит максимально аскетично и практично: прямой крой, темно-синий цвет и длина, за счет которой вещь можно носить с пиджаком. Для пошива модели с четырьмя карманами мастера марки использовали гладкий шелковистый нейлон, защищающий от моросящего дождя и ветра. За сохранение тепла отвечает плотный слой гусиного пуха и пера, а воротник-стойка прикрывает шею, — говорится в описании товара.
Приобрести такой же пуховик, но в темно-синем или коричневом цвете можно на интернет-портале Elyts. Сейчас он продается по скидке за
Herno — итальянский люксовый бренд, который выпускает верхнюю одежду премиум-класса с
Кузбасский пропагандист Денис Шалюта, который также побывал на экскурсии по станции скорой помощи, опубликовал ролик, в котором рассказал, сколько получают сотрудники медучреждения. Исходя из его данных, фельдшерам, чья зарплата составляет менее
Дольше всех копить придется работникам call-центра, которые принимают звонки от пациентов со всего севера Кузбасса. Из ролика следует, что их зарплата —
НГС также неоднократно рассказывал о том, что носят новосибирские випы. Например, мы разглядывали итальянский жакет за 100 тысяч, в котором депутат Ирины Диденко пришла инаугурацию.