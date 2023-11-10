В Сибири глава местного Минздрава пришел на станцию скорой в люксовом пуховике Herno. Он стоит как три зарплаты медсестры

Итак, на этих двух снимках мы видим министра Дмитрия Беглова в окружении его коллег и самой России-Горской. Первое, что бросается в глаза, — пуховик, о нем мы расскажем чуть ниже.

К сожалению, из-за низкого качества фотографий, понять, что за кеды у министра, практически невозможно. Нечто похожее есть у люксовых Camerlengo, D&G, Balenciaga, Premiata, Armani, а также Reebok и прочих популярных производителей обуви.

Не удалось найти и жилетку Герды, также не вышло идентифицировать и ее обувь. Подобных вариантов среди тяжелого люкса нет, нечто подобное можно найти на маркетплейсах типа Ozon или Wildberries. К сожалению, поиск по этим площадкам далек от совершенства, поэтому все старания были тщетны.