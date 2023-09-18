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Итальянский жакет за 100 тысяч: разглядываем элегантный наряд депутата Ирины Диденко — в нем ее заметили на инаугурации

Этот бренд носит известная модель Джиджи Хадид

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На инаугурации губернатора Андрея Травникова Ирина Диденко выглядела шикарно

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Заместитель председателя новосибирского Заксобрания Ирина Диденко на торжественную инаугурацию губернатора Андрея Травникова надела итальянский жакет. Он может стоить 119 тысяч рублей.

Жакет Ирины Диденко, который она выбрала для церемонии, идентичен жакету известного итальянского бренда Elisabetta Franchi. Изделие вышло в новой коллекции осень-зима 23/24. Бренд выдают характерные пуговицы с эмблемой и бросающаяся в глаза часть надписи на ремне Elisabetta, которую удалось снять нашему фотографу.

Обратите внимание на ремень и фурнитуру, подобные элементы можно заметить и на жакете Ирины

Обратите внимание на ремень и фурнитуру, подобные элементы можно заметить и на жакете Ирины

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Элемент гардероба выполнен из неэластичного крепа и оформлен карманами с клапаном. Линию талии эффектно подчеркивает ремень из жаккардовой ленты с коробчатой пряжкой из золотистого металла. Внутри — атласная подкладка и мягкие подплечники.

На сайте московского ЦУМа говорится, что особенности бренда — эмоциональность, энергичность и женственность. Сейчас, если верить сайту, одежду Elisabetta Franchi носят Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Официальный сайт бутика не раскрывает стоимость своих изделий, но на стороннем сайте такая модель стоит 119 тысяч рублей.

Официальный сайт бутика не раскрывает стоимость своих изделий, но на стороннем сайте такая модель стоит 119 тысяч рублей.

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Ирина Диденко, состоит в партии «Единая Россия», она — заместитель председателя новосибирского заксобрания, член комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, член комиссии по экологии, координатор проекта «Предпринимательство».

Несколько лет назад НГС писал о муже Ирины Диденко, бизнесмене Игоре Диденко, он руководит несколькими компаниями.

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