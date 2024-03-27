Ретроградный Меркурий продлится почти месяц: 4 совета, как пережить его и не сойти с ума

Простые правила помогут пережить апрель Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Уже в апреле вновь начнется, пожалуй, одно из самых тревожных небесных явлений — ретроградный Меркурий. В эти дни планета начинает двигаться будто бы в обратную сторону по собственной орбите, и эту иллюзию принято ассоциировать со всем плохим, что только может случиться.



Считается, что ретроградный Меркурий влияет на все наши сферы жизни: от успехов на работе до отношения с родными и близкими. Астролог Ольга Якубовская, взглянув на движение планет, предупредила нас о том, что неблагоприятная обстановка на небосводе продлится почти весь месяц — Меркурий будет ретроградить с 1 по 25 апреля.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











По мнению астролога, в период ретроградного Меркурия не стоит хвататься за новые проекты — лучше продолжить заниматься текущими делами или обычной ежедневной рутиной.



— Новизну и прорывы лучше оставить на потом, в противном случае очень велика вероятность, что придется переделывать начатое в период ретроградности, — советует Ольга Якубовская, — Так что лучше поставить на паузу активный старт, но это не мешает вам продумывать детально то, что хочется воплотить в жизнь. Продолжайте то, что начали в марте. Не замирайте.



По словам астролога, ретроградный Меркурий может повлиять буквально на все сферы нашей жизни. Вот несколько советов, которые помогут пережить апрель:



во время вождения постарайтесь внимательно следить за дорогой и не ведите себя агрессивно: не стоить сигналить другим водителям и вести себя как автохам;

разговаривая с людьми, стоит переспросить, если вы что-то не поняли, ведь во время ретроградного Меркурия речь может быть заторможена, а изложение мыслей оказаться невнятной. Всю важную информацию лучше не запоминать, а записывать;

если вы публикуете статьи или научные работы, то стоит перепроверить каждое слово, ведь внимание в эти дни может оказаться рассеянным;

новую технику также лучше не покупать, а если купили — оформить гарантию и постараться обезопасить ее, например, сразу наклеить защитное стекло на телефон.