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Развлечения обзор Ретроградный Меркурий продлится почти месяц: 4 совета, как пережить его и не сойти с ума

Ретроградный Меркурий продлится почти месяц: 4 совета, как пережить его и не сойти с ума

Если что, вы знаете, кого винить во всех бедах в ближайшее время

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Простые правила помогут пережить апрель

Уже в апреле вновь начнется, пожалуй, одно из самых тревожных небесных явлений — ретроградный Меркурий. В эти дни планета начинает двигаться будто бы в обратную сторону по собственной орбите, и эту иллюзию принято ассоциировать со всем плохим, что только может случиться.

Считается, что ретроградный Меркурий влияет на все наши сферы жизни: от успехов на работе до отношения с родными и близкими. Астролог Ольга Якубовская, взглянув на движение планет, предупредила нас о том, что неблагоприятная обстановка на небосводе продлится почти весь месяц — Меркурий будет ретроградить с 1 по 25 апреля.

По мнению астролога, в период ретроградного Меркурия не стоит хвататься за новые проекты — лучше продолжить заниматься текущими делами или обычной ежедневной рутиной.

— Новизну и прорывы лучше оставить на потом, в противном случае очень велика вероятность, что придется переделывать начатое в период ретроградности, — советует Ольга Якубовская, — Так что лучше поставить на паузу активный старт, но это не мешает вам продумывать детально то, что хочется воплотить в жизнь. Продолжайте то, что начали в марте. Не замирайте.

По словам астролога, ретроградный Меркурий может повлиять буквально на все сферы нашей жизни. Вот несколько советов, которые помогут пережить апрель:

  • во время вождения постарайтесь внимательно следить за дорогой и не ведите себя агрессивно: не стоить сигналить другим водителям и вести себя как автохам;

  • разговаривая с людьми, стоит переспросить, если вы что-то не поняли, ведь во время ретроградного Меркурия речь может быть заторможена, а изложение мыслей оказаться невнятной. Всю важную информацию лучше не запоминать, а записывать;

  • если вы публикуете статьи или научные работы, то стоит перепроверить каждое слово, ведь внимание в эти дни может оказаться рассеянным;

  • новую технику также лучше не покупать, а если купили — оформить гарантию и постараться обезопасить ее, например, сразу наклеить защитное стекло на телефон.

Но не нужно сильно переживать по поводу ретроградного Меркурия и думать, что планета полностью контролирует наши жизни. Ольга Якубовская напоминает, что мы сами пишем свою судьбу, тем более что каждому знаку зодиака звезды уготовили свои сюрпризы на предстоящий апрель, о чем мы писали в нашем гороскопе.

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