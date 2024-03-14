Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»

Недавно отечественные киношники на волне ремейков русской классики добрались и до Онегина. Новый фильм, ставший четвертой экранизацией пушкинского романа, вышел 7 марта. Но часто не всем деталям достается место на экране. А те, кто последний раз читал роман в юношестве, и вовсе могут не узнать некоторых героев. Чтобы такого не случилось, давайте быстро проверим, как хорошо вы помните «Евгения Онегина».
- Английским
- Французским
- Немецким
- Испанским
- Из Германии
- Из Англии
- Из Франции
- Из Италии
- Ирина
- Мария
- Ольга
- Екатерина
- Отдал Татьяне в конце романа
- Отдал кредиторам
- Продал на торгах
- Сжег
- Барсук
- Волк
- Медведь
- Кот
- Неудачная шутка Онегина
- Евгений стал ухаживать за возлюбленной Ленского
- Онегин обозвал Ленского трусом
- Ленский высмеял Онегина перед Татьяной
- Зарецкий
- Ленский
- Лакей Гильо
- Панфил Харликов
- С Фаустом
- С Чацким
- С Чайльд-Гарольдом
- С Рене
- Адама Смита
- Гомера и Феокрита
- Лорда Байрона
- Гете
- Онегин отправляется в путешествие в Европу
- Татьяна отказывает Онегину
- Онегин хоронит Ленского
- Онегин умирает в одиночестве, сидя на даче