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Развлечения тест

Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»

Кто за вас пройдет этот тест? Пушкин?

599
3 комментария
7 марта в кинотеатрах вышла экранизация романа. А первоисточник вы часом не забыли?

Недавно отечественные киношники на волне ремейков русской классики добрались и до Онегина. Новый фильм, ставший четвертой экранизацией пушкинского романа, вышел 7 марта. Но часто не всем деталям достается место на экране. А те, кто последний раз читал роман в юношестве, и вовсе могут не узнать некоторых героев. Чтобы такого не случилось, давайте быстро проверим, как хорошо вы помните «Евгения Онегина».

ТЕСТ
1 / 10
На этом языке Онегин «совершенно мог изъясняться и писал». Каким языком свободно владел герой?
  • Английским
  • Французским
  • Немецким
  • Испанским
2 / 10
Из какой страны Ленский вернулся в Россию?
  • Из Германии
  • Из Англии
  • Из Франции
  • Из Италии
3 / 10
Как звали сестру Татьяны Лариной, в которую влюбился Ленский?
  • Ирина
  • Мария
  • Ольга
  • Екатерина
4 / 10
Что сделал Онегин с наследством, полученным от отца?
  • Отдал Татьяне в конце романа
  • Отдал кредиторам
  • Продал на торгах
  • Сжег
5 / 10
Какое животное появляется во сне Татьяны?
  • Барсук
  • Волк
  • Медведь
  • Кот
6 / 10
Что стало причиной дуэли главных героев?
  • Неудачная шутка Онегина
  • Евгений стал ухаживать за возлюбленной Ленского
  • Онегин обозвал Ленского трусом
  • Ленский высмеял Онегина перед Татьяной
7 / 10
Кто был секундантом Онегина на дуэли?
  • Зарецкий
  • Ленский
  • Лакей Гильо
  • Панфил Харликов
8 / 10
С каким героем другого произведения Пушкин сравнивает Онегина?
  • С Фаустом
  • С Чацким
  • С Чайльд-Гарольдом
  • С Рене
9 / 10
Чьи труды Онегин не любил читать?
  • Адама Смита
  • Гомера и Феокрита
  • Лорда Байрона
  • Гете
10 / 10
Чем заканчивается действие романа?
  • Онегин отправляется в путешествие в Европу
  • Татьяна отказывает Онегину
  • Онегин хоронит Ленского
  • Онегин умирает в одиночестве, сидя на даче
ПО ТЕМЕ
Литература Русская классика Евгений Онегин Роман Книги Тест Пушкин
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