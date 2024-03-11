«Я в этом растворяюсь»: автопортрет сибирячки показали на 28-метровом экране Таймс-сквер в Нью-Йорке

Необычный автопортрет новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой вывели на 28-метровый рекламный экран на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Работу показали в рамках выставки Women In Tech —2024.
Сибирячка сделала коллаж — на фоне пустыни Гоби разместила свой прозрачный автопортрет.
— У нас было свадебное путешествие по Монголии. Гоби меня покорила. Сделала коллаж и назвала его Memories. Да, я в этом растворяюсь — в воспоминаниях. От Монголии осталась в диком восторге. И этот холм с сердцем-деревьями меня покорил, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.
Фото также стало одним из десяти финалистов конкурса Forbes x Rarible.
Ранее другое фото Ольги Бурмистровой попало в немецкий журнал Iconic. Она сняла своего внука в гигантской крапиве, но лица мальчика мы не видим.