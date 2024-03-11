«Я в этом растворяюсь»: автопортрет сибирячки показали на 28-метровом экране Таймс-сквер в Нью-Йорке

— У нас было свадебное путешествие по Монголии. Гоби меня покорила. Сделала коллаж и назвала его Memories. Да, я в этом растворяюсь — в воспоминаниях. От Монголии осталась в диком восторге. И этот холм с сердцем-деревьями меня покорил, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.